За городом и природа – экскурсии в Валенсии

Найдено 3 экскурсии в категории «За городом и природа» в Валенсии на русском языке, цены от €155. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Римский акведук и прогулка среди скал
На машине
8 отзывов
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Римский акведук и прогулка среди скал в Валенсии: уникальное приключение
Откройте для себя величие древнего Рима и неповторимую красоту природы в одной экскурсии, не покидая Валенсии
Завтра в 08:00
7 авг в 08:00
170 за всё до 4 чел.
Святая пещера и средневековый Сегорбе
Пешая
6 отзывов
4.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Святая пещера и средневековый Сегорбе: эксклюзивное путешествие в Валенсии
Погрузитесь в атмосферу средневековья и узнайте секреты оливкового масла на экскурсии по Валенсии
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
155 за всё до 4 чел.
«Висячие дома» Куэнки и Зачарованный город
Пешая
8 отзывов
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
«Висячие дома» Куэнки и Зачарованный город: путешествие по Кастилье-Ла-Манче
Погрузитесь в мир средневековой Испании, увидев «Висячие дома» и впечатляющие скалы Зачарованного города
Завтра в 08:00
7 авг в 08:00
260 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    22 мая 2024
    Римский акведук и прогулка среди скал
    Незабываемая экскурсия! Красота горных ландшафтов, узкие тоннели, вырубленные в скале, и самая впечатляющая часть акведука - мост. Неожиданным бонусом экскурсии
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    стало посещение развалин арабского замка ХII века. Великолепные виды, чистый воздух, Испания открывается с другой стороны, особенно для тех туристов, которые посещали только города. И помимо всего этого, огромное количество новой, интересной информации от гида о Валенсии, о Испании и испанцах. Дмитрий, огромное спасибо!!!

    Незабываемая экскурсия! Красота горных ландшафтов, узкие тоннели, вырубленные в скале, и самая впечатляющая часть акведука -Незабываемая экскурсия! Красота горных ландшафтов, узкие тоннели, вырубленные в скале, и самая впечатляющая часть акведука -Незабываемая экскурсия! Красота горных ландшафтов, узкие тоннели, вырубленные в скале, и самая впечатляющая часть акведука -Незабываемая экскурсия! Красота горных ландшафтов, узкие тоннели, вырубленные в скале, и самая впечатляющая часть акведука -Незабываемая экскурсия! Красота горных ландшафтов, узкие тоннели, вырубленные в скале, и самая впечатляющая часть акведука -Незабываемая экскурсия! Красота горных ландшафтов, узкие тоннели, вырубленные в скале, и самая впечатляющая часть акведука -Незабываемая экскурсия! Красота горных ландшафтов, узкие тоннели, вырубленные в скале, и самая впечатляющая часть акведука -Незабываемая экскурсия! Красота горных ландшафтов, узкие тоннели, вырубленные в скале, и самая впечатляющая часть акведука -
  • В
    Валерия
    29 апреля 2024
    Римский акведук и прогулка среди скал
    Экскурсия интересная, виды восхитительные, экскурсовод прекрасный. Дмитрий легко подстроился под наши желания, общение с ним было комфортным и интересным, прогулка незабываемая. Он нам также помог с общей навигацией по Валенсии. Спасибо!
  • С
    Степан
    5 апреля 2024
    Римский акведук и прогулка среди скал
    Были на экскурсии с Дмитрием по римскому акведуку. Было очень интересно увидеть вживую такие строения, отличный маршрут, всё очень понравилось!

Ответы на вопросы от путешественников по Валенсии в категории «За городом и природа»

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В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Римский акведук и прогулка среди скал
  2. Святая пещера и средневековый Сегорбе
  3. «Висячие дома» Куэнки и Зачарованный город
Сколько стоит экскурсия по Валенсии в августе 2024
Сейчас в Валенсии в категории "За городом и природа" можно забронировать 3 экскурсии от 155 до 260. Туристы уже оставили гидам 22 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
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