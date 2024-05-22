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стало посещение развалин арабского замка ХII века. Великолепные виды, чистый воздух, Испания открывается с другой стороны, особенно для тех туристов, которые посещали только города. И помимо всего этого, огромное количество новой, интересной информации от гида о Валенсии, о Испании и испанцах. Дмитрий, огромное спасибо!!!