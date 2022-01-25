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В Музее науки Ciutat de les Arts и les Ciències ждут армии муравьев, внутренние грозы, динозавры и многое другое. Наденьте лабораторный халат, пометьте броскую фразу и приготовьтесь к футуристическому приключению безумной науки (и серьезного веселья) в солнечной Валенсии. Ускорьте время и пропустите очередь с этим отличным билетом на смартфон.
Ответы на вопросы
Что входит
Вход в Музей науки
Что не входит
Вход в Океанографический парк
Вход в Hemisfèric
Дополнительные мероприятия (экскурсия с гидом, космический симулятор)
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