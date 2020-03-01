Лилия проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Беседа с другом и знатоком местной жизни

Чтобы атмосфера не мешала нам, а приятно дополняла беседу, я обошла несколько кофеен и кондитерских и нашла ту самую — идеальную. Интерьер в барочном стиле, отлично сваренный кофе, столик у окна и наша компания. В этой приятной обстановке я с удовольствием расскажу вам об опыте проживания в Кордобе, Севилье, Малаге, Марбелье, Мадриде, Барселоне, а также объясню, почему Валенсия — лучшее место как для путешественников, так и для проживания в целом. Кроме того, я поделюсь информацией о том, как извлечь максимум впечатлений от своей поездки в Валенсию: дам адреса самых элегантных баров, секретных достопримечательностей, магазинчиков винтажа и антиквариата, нетуристических ресторанов с вкуснейшей паэльей и уютных кофеен.

Если вам также интересны другие регионы и города Испании, подскажу места, которые точно впечатлят: поделюсь как живописными горными маршрутами, так и самыми интересными городскими джунглями. Вы получите вдохновение для исследования страны!