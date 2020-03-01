Лилия проводит ещё 1 экскурсию

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  3. О Валенсии за чашкой кофе: советы от знатока

Разведать лучшие места в городе и получить ценные рекомендации от автора книг об Испании

Лилия
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Лилия – ваш гид
Узнайте больше о той Испании, которую не видит большинство путешественников.

Почему один регион не похож на другой? Какие традиции здесь веками сохраняются? Чем живут местные? Я с удовольствием расскажу про страну и, в частности, про Валенсию.

А также поделюсь интересными маршрутами, адресами вековых магазинов и ресторанов — и всё это в кафе, где варят лучший в городе кофе!
€44
31 за экскурсию
скидка30%
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Продолжительность 1 час
До 6 человек
Можно с детьми
Встреча в кафе рядом с Jardines del Real
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О Валенсии за чашкой кофе: советы от знатока
О Валенсии за чашкой кофе: советы от знатока

Что вас ожидает

Беседа с другом и знатоком местной жизни
Чтобы атмосфера не мешала нам, а приятно дополняла беседу, я обошла несколько кофеен и кондитерских и нашла ту самую — идеальную. Интерьер в барочном стиле, отлично сваренный кофе, столик у окна и наша компания. В этой приятной обстановке я с удовольствием расскажу вам об опыте проживания в Кордобе, Севилье, Малаге, Марбелье, Мадриде, Барселоне, а также объясню, почему Валенсия — лучшее место как для путешественников, так и для проживания в целом. Кроме того, я поделюсь информацией о том, как извлечь максимум впечатлений от своей поездки в Валенсию: дам адреса самых элегантных баров, секретных достопримечательностей, магазинчиков винтажа и антиквариата, нетуристических ресторанов с вкуснейшей паэльей и уютных кофеен.

Если вам также интересны другие регионы и города Испании, подскажу места, которые точно впечатлят: поделюсь как живописными горными маршрутами, так и самыми интересными городскими джунглями. Вы получите вдохновение для исследования страны!

Организационные детали

  • Расходы в кафе не входят в стоимость экскурсии
  • Если вам интересны конкретные темы для обсуждения, лучше всего сообщить мне об этом заранее в сообщении, чтобы я смогла продумать максимально полезную и интересную программу для вас
О Валенсии за чашкой кофе: советы от знатока
О Валенсии за чашкой кофе: советы от знатока
О Валенсии за чашкой кофе: советы от знатока
О Валенсии за чашкой кофе: советы от знатока

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в кафе рядом с Jardines del Real.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Лилия
Лилия
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Лилия. Я очень люблю Испанию и не устаю делиться своей любовью и знаниями. С 2011 года веду блог об этой замечательной стране, написала о ней книгу и множество статей. С нетерпением жду нашей встречи!
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Лилия проводит ещё 1 экскурсию

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