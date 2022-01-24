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Посмотрите на мир глазами морских существ, которые называют крупнейшим в Европе аквариумным домом, и исследуйте сложные морские экосистемы, расположенные за стеклом в океанографическом музее Валенсии. Минуйте очередь и доберитесь до дельфинов, крокодилов, пингвинов и акул еще быстрее.
Ответы на вопросы
Что входит
Вход без очереди в Oceanogràfic of Valencia, самый большой аквариум в Европе
Шоу дельфинов в дельфинарии
Скидка на дневной билет на парковке Oceanogràfic
Что не входит
Доступ к 4D-кинотеатру (доступно на месте за дополнительную плату)
Вход в Музей науки или Hemisfèric
Когда начало
Вы сами выбираете дату и время при бронировании
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы думаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
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