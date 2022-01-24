Океанография Валенсии: проход без очереди

Акулы, пингвины, крокодилы и другие животные в крупнейшем дельфинарии Европы

4.8
559 отзывов
Входной билет
Океанография Валенсии: проход без очереди
Океанография Валенсии: проход без очереди
Океанография Валенсии: проход без очереди
Океанография Валенсии: проход без очереди
Океанография Валенсии: проход без очереди
Океанография Валенсии: проход без очереди
Океанография Валенсии: проход без очереди
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Посмотрите на мир глазами морских существ, которые называют крупнейшим в Европе аквариумным домом, и исследуйте сложные морские экосистемы, расположенные за стеклом в океанографическом музее Валенсии. Минуйте очередь и доберитесь до дельфинов, крокодилов, пингвинов и акул еще быстрее.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Вход без очереди в Oceanogràfic of Valencia, самый большой аквариум в Европе
  • Шоу дельфинов в дельфинарии
  • Скидка на дневной билет на парковке Oceanogràfic
Что не входит
  • Доступ к 4D-кинотеатру (доступно на месте за дополнительную плату)
  • Вход в Музей науки или Hemisfèric
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