Что вас ожидает

Старинная Валенсия

Мы встретимся на площади Святой Девы Марии, которая испокон веков была центром городской жизни. Далее отправимся на древнейшую площадь Валенсии — Пласа-де-ла-Алмоина. По пути я расскажу, кем, когда и при каких обстоятельствах был основан город и как складывалась его история. Следом покажу могучие средневековые ворота — Торрес-де-Серрано — и раскрою, где в Валенсии проходили рыцарские турниры и горели костры инквизиции.

Валенсия, готика и модерн

Один из самых знаменитых архитектурных памятников Валенсии — шелковая биржа Лонха-де-ла-Седа, выполненная в стиле поздней готики. Вы услышите, когда она возникла и какую роль выполняет в наши дни. В завершении вас ждут шедевры модерна: рынки Меркадо Сентраль и Меркадо Колон. Вы оцените их необычные архитектурные решения и, по желанию, попробуете местные тапасы и аперитивы.