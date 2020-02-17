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История и главные достопримечательности города на душевной обзорной экскурсии

Лилия
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Лилия – ваш гид
Вы раскроете все грани Валенсии: увидите древнеримские руины, средневековые монументы и шедевры модерна.

Ощутите колорит испанской жизни на оживленных рынках, погуляете по старинным улицам и площадям и узнаете самое интересное о местных традициях, культуре и архитектуре.
78 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 6 человек
Можно с детьми
Встреча на площади Plaza de la Virgen
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У этой экскурсии1 отзыв
5
Привет, Валенсия!
Привет, Валенсия!

Что вас ожидает

Старинная Валенсия
Мы встретимся на площади Святой Девы Марии, которая испокон веков была центром городской жизни. Далее отправимся на древнейшую площадь Валенсии — Пласа-де-ла-Алмоина. По пути я расскажу, кем, когда и при каких обстоятельствах был основан город и как складывалась его история. Следом покажу могучие средневековые ворота — Торрес-де-Серрано — и раскрою, где в Валенсии проходили рыцарские турниры и горели костры инквизиции.

Валенсия, готика и модерн
Один из самых знаменитых архитектурных памятников Валенсии — шелковая биржа Лонха-де-ла-Седа, выполненная в стиле поздней готики. Вы услышите, когда она возникла и какую роль выполняет в наши дни. В завершении вас ждут шедевры модерна: рынки Меркадо Сентраль и Меркадо Колон. Вы оцените их необычные архитектурные решения и, по желанию, попробуете местные тапасы и аперитивы.

Организационные детали

Еда и напитки оплачиваются дополнительно.

Привет, Валенсия!
Привет, Валенсия!
Привет, Валенсия!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на площади Plaza de la Virgen.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Лилия
Лилия
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Лилия. Я очень люблю Испанию и не устаю делиться своей любовью и знаниями. С 2011 года веду блог об этой замечательной стране, написала о ней книгу и множество статей. С нетерпением жду нашей встречи!
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

17 февраля 2020
Мне очень понравилось . Не люблю экскурсии с кучей информации и датами , с кучей имён и фамилий. Люблю такие живые прогулки , как у Лилии . Реально начинаешь хоть немного понимать и ощущать город. Огромное и искреннее украинское спасибо !

Лилия проводит ещё 1 экскурсию

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