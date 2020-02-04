Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Изучите город на борту Hop-On-Hop-Off автобуса в течение 48 часов
Побывайте в Океанографическом центре, одном из крупнейших аквариумов в мире
Послушайте информативный аудиогид на 10 языках на борту автобуса
С этим комбинированным билетом вы сможете совершить удобную автобусную экскурсию по Валенсии на двухэтажном экскурсионном автобусе.
Есть 17 остановок, и вы можете использовать обе линии, входить и выходить на всех остановках по всему городу в течение 48 часов. Сойдите на остановке, которая охватывает все основные достопримечательности Валенсии. Путешествуя по городу, слушайте аудиогид на одном из 10 доступных языков, включая английский, французский, немецкий, испанский, итальянский, китайский, португальский, японский, валенсийский и русский.
Выйдите на остановке Route B Valencia marítima, чтобы открыть для себя знаменитый Океанографический центр, один из крупнейших аквариумов в мире с более чем 500 видами различных животных. Не пропустите захватывающее шоу дельфинов, которое включено в стоимость билета.
Ответы на вопросы
Что входит
Автобусный билет на 48 часов
Наушники для аудиогида
Входной билет в Океанографический аквариум
Вход на шоу дельфинов
Что не входит
Еда и напитки
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 50 человек.
Не допускаются
Домашние животные
Курение
Требования к участникам
Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
Отзывы и рейтинг
4.3
Основано на 125 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
А
Аноним
4 фев 2020
(Италия)
Мы использовали обе линии туристического автобуса. Если вы хотите совершить панорамную экскурсию по городу, это очень удобно. Аудиогид на итальянском языке тоже очень полезен. Единственное замечание, которое я могу сделать, - это то, что мы могли бы продлить время окончания службы. В остальном рекомендую!
A
Ahmed
10 янв 2020
(Великобритания)
Oceanogràfic был абсолютно потрясающим, мне и моему партнеру понравилось все, плюс это 4-й по величине аквариум в мире, который я открыл для себя.
А
Аноним
1 ноя 2019
(Великобритания)
Тур не был плохим, но мы ждали автобус почти полтора часа на солнце. Первые два не появились!
А
Аноним
15 окт 2019
(Нидерланды)
Прыгайте на автобусах в Валенсии, запутываясь в хоп, немного запутанно, и время, когда вам нужно идти морским маршрутом (хороший маршрут), так называемый исторический маршрут, проходящий в основном через спящие пригороды, меньше. Oceanografico определенно стоит красивых бассейнов. аквариум слова не покрывает груз.
G
Günter
10 окт 2019
(Австрия)
Маршрут в порядке
W
Wilfried
30 сен 2019
(Нидерланды)
Хорошая активность в Валенсии. Легко забронировать, но всегда читать мелким шрифтом. В предложении говорится, что билеты также могут быть предложены на мобильной основе. В нашем случае мы уже были в Oceanografic и хотели сесть на автобус позже. Но это невозможно. Сначала распечатанная там почта отправлялась в отдел обслуживания клиентов Oceanografic, а затем отправлялась в автобус. Только тогда вы можете пойти в Oceanografic.
Eddy
2 сен 2019
(Бельгия)
Немного дороже за то, что вы получаете. Автобусы старые, а места изношены.
R
Raquel
10 ноя 2021
(Испания)
Оригинал (es)
В первый день был очень хороший водитель, который помог вам и объяснил, что вам нужно.
А
Аноним
27 окт 2021
(Италия)
Оригинал (it)
Великолепный
А
Аноним
14 окт 2021
(Испания)
Оригинал (es)
Пустая трата времени и бессмысленность. Мы купили этот пакет, чтобы сэкономить время, и зарезервировали доступ к Oceanogràfic. Вместо этого мы потеряли почти 2 часа. Вы не можете войти на объект, пока не сядете в туристический автобус, чтобы получить код !! что они могли делать прямо на мобильном телефоне. После двух очередей у Океанографического парка нам пришлось пойти на автобусную остановку, которая ходит каждые 1,15 часа и опаздывает более чем на 20 минут. Все это с двумя детьми, желающими войти и немного терпением ... Я никому не рекомендую!
E
Enrique
16 сен 2021
(Испания)
Оригинал (es)
рекомендуемые
A
Auxi
14 сен 2021
Оригинал (es)
Мне очень понравилось, немного дезориентировал туристический автобус в начале 2-х часового ожидания, но все остальное идеально.
m
mohammad
15 авг 2021
(Италия)
Оригинал (it)
весело и дешево
А
Аноним
13 авг 2021
(Нидерланды)
Оригинал (nl)
Он говорит, что нужно пойти в киоск, чтобы выкупить билет. Однако этого киоска не существует, поэтому пришлось искать другое место, где это было возможно. Это был еще один хороший квест. Как только мы сели в автобус, нам выдали бумагу для заказа билетов в l'oceanografic. Это было невозможно в тот же день, а должно было быть… Немного обидно, потому что мы уже были там. Наконец-то удалось. В общем, это можно было бы устроить немного лучше.
J
Janice
5 ноя 2020
(Испания)
Оригинал (en)
Автобусная экскурсия по Валенсии была отличной, соблазнив нас увидеть основные районы и т. Д. Этого потрясающего города. Мы вышли и исследовали Океанографический парк, который был потрясающим и обязательным.
Ещё 110 отзывов
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