С этим комбинированным билетом вы сможете совершить удобную автобусную экскурсию по Валенсии на двухэтажном экскурсионном автобусе.

Есть 17 остановок, и вы можете использовать обе линии, входить и выходить на всех остановках по всему городу в течение 48 часов. Сойдите на остановке, которая охватывает все основные достопримечательности Валенсии. Путешествуя по городу, слушайте аудиогид на одном из 10 доступных языков, включая английский, французский, немецкий, испанский, итальянский, китайский, португальский, японский, валенсийский и русский.

Выйдите на остановке Route B Valencia marítima, чтобы открыть для себя знаменитый Океанографический центр, один из крупнейших аквариумов в мире с более чем 500 видами различных животных. Не пропустите захватывающее шоу дельфинов, которое включено в стоимость билета.