Валенсия: билет на hop-on hop-off автобус на 24 или 48 часов

Исследуйте Валенсию самым простым способом с билетами на hop-on hop-off на 24

3.9
973 отзыва
Билет на автобус
Исследуйте Валенсию самым простым способом с билетами на hop-on hop-off на 24 и 48 часов, чтобы осмотреть достопримечательности на досуге.

Из предоставленного аудиогида узнайте о достопримечательностях города на 17 остановках.
Валенсия: билет на hop-on hop-off автобус на 24 или 48 часов
Валенсия: билет на hop-on hop-off автобус на 24 или 48 часов
Валенсия: билет на hop-on hop-off автобус на 24 или 48 часов
Валенсия: билет на hop-on hop-off автобус на 24 или 48 часов
Валенсия: билет на hop-on hop-off автобус на 24 или 48 часов
Валенсия: билет на hop-on hop-off автобус на 24 или 48 часов
Валенсия: билет на hop-on hop-off автобус на 24 или 48 часов
Валенсия: билет на hop-on hop-off автобус на 24 или 48 часов

Что вы увидите 🤩

  • Музей Фальяс
  • Площадь Торос, Валенсия
  • Океанографический парк Валенсии
  • Пласа-де-ла-Рейна
  • Институт современного искусства Валенсии
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Осмотрите достопримечательности в удобном темпе
  2. Полюбуйтесь живописной панорамой Валенсии и шумным центром города
  3. Узнайте интересные факты об истории города благодаря познавательному аудиогиду
Осмотрите достопримечательности Валенсии в удобном для вас темпе с Valencia Bus Turistic! С 24- и 48-часовыми вариантами билетов концепция hop-on hop-off означает, что вы можете сойти в наиболее привлекательных для вас местах, просто сядя на следующий автобус, когда закончите.
По всему городу 17 остановок, куда можно входить и выходить без ограничений. Посмотрите лучшие достопримечательности и памятники Валенсии. Аудиогид в реальном времени доступен на английском, французском, немецком, испанском, итальянском, китайском, португальском, японском, валенсийском и русском языках.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Билет на автобус
  • Страховка
Что не входит
  • Доступ к достопримечательностям
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это обзорная поездка в группе на автобусе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Не допускаются
  • Домашние животные
  • Курение
  • Еда в транспортном средстве
Важная информация
  • Ваучер необходимо обменять на билет. Билет действителен с момента приобретения
  • Один круг маршрута без остановок занимает 1,5 часа
Требования к участникам
  • Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

3.9
Основано на 973 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
353
4
324
3
173
2
65
1
58
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
J
28 окт 2019
(Великобритания)
Так легко и удобно забрать во многих точках вокруг, нам очень повезло, так как мы остановились в районе современного искусства, а напротив нашего отеля сел автобус. Мы ходили по городу и вокруг него и видели все достопримечательности, которые хотели увидеть, с удобством возможности отскочить и исследовать. Поскольку в Валенсии у нас было всего несколько дней, это идеальный способ не пропустить ничего. Единственным недостатком часто было то, что комментарии были на два шага впереди остановок, то, как мы это знали, когда мы следовали по пути нашего карта, и она, кажется, не остановилась, когда мы оказались в пробке, если у вас не было карты, вы искали памятники, которых мы еще не достигли! Но эй небольшая жалоба за время, которое мы путешествовали, и цену, которую мы заплатили. Такое прекрасное место, Валенсия, мы обязательно вернемся
S
27 ноя 2021
(Великобритания)
Excellent way to reach and see different parts of the city and learn more about its history. Bus was on time and commentary was interesting but not always in synch with where the bus actually was and sometimes it was unclear to what it was referring - hence the Good rating instead of Excellent. Booking on line was easy and simple. Would recommend this tour to anyone visiting the city.
A
26 дек 2019
(Испания)
Проверьте расписание в месте встречи. Есть два маршрута. Там есть только агенты по обслуживанию клиентов.

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