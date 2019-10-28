Осмотрите достопримечательности Валенсии в удобном для вас темпе с Valencia Bus Turistic! С 24- и 48-часовыми вариантами билетов концепция hop-on hop-off означает, что вы можете сойти в наиболее привлекательных для вас местах, просто сядя на следующий автобус, когда закончите.

По всему городу 17 остановок, куда можно входить и выходить без ограничений. Посмотрите лучшие достопримечательности и памятники Валенсии. Аудиогид в реальном времени доступен на английском, французском, немецком, испанском, итальянском, китайском, португальском, японском, валенсийском и русском языках.