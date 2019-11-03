Узнайте больше о науке и космосе интерактивным, информативным и увлекательным способом, получив доступ на целый день к музею науки имени принца Фелипе в новаторском Городе искусств и наук в Валенсии.

Здание, спроектированное Сантьяго Калатравой в форме скелета кита, призвано сделать науку и технологии ближе к посетителям с помощью развлекательных форм. Его девиз: «Не трогать, не чувствовать и не думать запрещается».

Среди выставок, которые вас приглашают ощупать, осознать и обдумать — «Электрический театр». В передней части зала вместимостью до 50 человек слегка сумасшедший изобретатель продемонстрирует физические принципы электричества, от чего ваши волосы буквально встанут дыбом.

Исследуйте более 40 000 квадратных метров галерей музея науки принца Фелипе и узнайте больше о таких понятиях, как изменение климата, технология видеонаблюдения, биометрия, легкие для восприятия языки.