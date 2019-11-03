Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Исследуйте миры космоса и науки с билетом на целый день в интерактивный музей науки имени принца Фелипе в Валенсии
Взаимодействуйте с экспонатами и узнавайте научные факты в великолепном окружении Города искусств и наук Валенсии
Понаблюдайте, как эксцентричный ученый демонстрирует основы электричества
Узнайте об изменении климата, биометрии и многом другом
Узнайте больше о науке и космосе интерактивным, информативным и увлекательным способом, получив доступ на целый день к музею науки имени принца Фелипе в новаторском Городе искусств и наук в Валенсии.
Здание, спроектированное Сантьяго Калатравой в форме скелета кита, призвано сделать науку и технологии ближе к посетителям с помощью развлекательных форм. Его девиз: «Не трогать, не чувствовать и не думать запрещается».
Среди выставок, которые вас приглашают ощупать, осознать и обдумать — «Электрический театр». В передней части зала вместимостью до 50 человек слегка сумасшедший изобретатель продемонстрирует физические принципы электричества, от чего ваши волосы буквально встанут дыбом.
Исследуйте более 40 000 квадратных метров галерей музея науки принца Фелипе и узнайте больше о таких понятиях, как изменение климата, технология видеонаблюдения, биометрия, легкие для восприятия языки.
Ответы на вопросы
Что входит
Вход в музей и доступ ко всем выставочным этажам
Что не входит
Экскурсии с гидом
Бесплатные мероприятия
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 дня
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 50 человек.
Важная информация
Стоимость входа: для детей от четырех до 12 лет действует сниженный тариф. С детей до трех лет оплата не взимается
График работы музея науки имени принца Фелипе: низкий сезон (с 7 января по 21 марта и с 14 октября по 19 декабря): 10:00–18:00 (с понедельника по четверг), 10:00–19:00 (с пятницы по воскресенье). Средний сезон (со 2 по 6 января, с 25 марта по 30 июня, с 9 сентября по 13 октября, с 23 по 30 декабря): 10:00–19:00. Высокий сезон (с 1 июля по 8 сентября): 10:00–21:00
Обратите внимание: студенческая скидка действует для владельцев карты EURO 26
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
Отзывы и рейтинг
4.1
Основано на 176 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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5
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
L
Lucie
3 ноя 2019
(Франция)
Супер музей, а именно для детей до 6 лет, мало для них после среды и настолько красочный, игривый, что легко отвести первоначальную деятельность, чтобы она стала веселой и, таким образом, продолжить выставку … Уже более 6 лет и 8 лет он доступен, даже если это позор, что музей не полностью переведен на французский язык, что усложняет объяснения … А именно, возможность взять бутерброды, напитки, чтобы попросить обеденный перерыв … Туалет, детская игровая площадка, возможность провести все утро, посмотреть день или день … Не беспокойтесь, если вы остановитесь у каждого указателя …
А
Аноним
25 авг 2018
(Италия)
Очень красивый. Мы с ним посетили Музей науки на второй день наших каникул. Мы остались довольны. Музей современный и ультрасовременный. Существует множество «игр» для детей, связанных с наукой, поэтому они особенно подходят для семейного отдыха. Я хочу подчеркнуть, что в Музее науки в Милане нет ничего завидного, что намного лучше, несмотря на то, что он не является современной структурой, как его «брат» Валенсия.
N
Natalia
17 окт 2019
(Россия)
На билете неверно было указано время посещения - до 19:00, а музей работает до 18:00, поэтому пришлось идти на следующий день
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