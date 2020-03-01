Выбирайте и другие экскурсии в Вике

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Вик вчера и сегодня

История Вика от небольшого римского поселения до культурной столицы Каталонии откроется вам на фоне его главных мест: Кафедрального собора, рыночной площади, античного храма I века и больницы святого Креста. Вы увидите, где жил основатель монастыря Монтсеррат, и узнаете, как ордену доминиканцев удалось распространить здесь свое влияние.

История и легенды Вика

Вы рассмотрите руины средневекового замка, дома знати и святого Мигеля де лос Сантоса, местные приюты и церкви. Услышите о временах короля Хайме II Справедливого и поймете, почему Вик — святое место для каждого образованного каталонца. В завершение, по желанию, пообедаете в ресторане, открывшем двери в XVIII веке.