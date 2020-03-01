Выбирайте и другие экскурсии в Вике

Вик вчера и сегодня История Вика от небольшого римского поселения до культурной столицы Каталонии откроется вам на фоне его главных мест: Кафедрального собора, рыночной площади, античного храма I века и больницы святого Креста. Вы увидите, где жил основатель монастыря Монтсеррат, и узнаете, как ордену доминиканцев удалось распространить здесь свое влияние.
История и легенды Вика Вы рассмотрите руины средневекового замка, дома знати и святого Мигеля де лос Сантоса, местные приюты и церкви. Услышите о временах короля Хайме II Справедливого и поймете, почему Вик — святое место для каждого образованного каталонца. В завершение, по желанию, пообедаете в ресторане, открывшем двери в XVIII веке.
Организационные детали
В стоимость экскурсии не включены еда, напитки и входные билеты: обед в каталонском ресторане — около 20 евро с человека, музей Епископа (по желанию) — 8 евро с человека.
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Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Кирилл. С радостью проведу вас по самым интересным уголкам Барселоны, поделюсь ее секретами и покажу каталонскую столицу глазами местного жителя. И никаких скучных маршрутов! Вы почувствуете, что гуляете в дружеской компании по одному из самых прекрасных городов мира. До встречи!