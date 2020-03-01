Выбирайте и другие экскурсии в Вике

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Погулять по одному из самых красивых каталонских городов и услышать его историю

Кирилл
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Кирилл – ваш гид
Вы увидите все важные места старинного Вика и ощутите дух ушедших столетий на его колоритных улочках.

Я расскажу о местной культуре, традициях, фестивалях, ремеслах, гастрономии — и помогу понять, почему Вик привлекает путешественников со всего света.
От 125 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Продолжительность 1.5 часа
До 6 человек
Можно с детьми
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Вик — дыхание Средневековья
Вик — дыхание Средневековья

Что вас ожидает

Вик вчера и сегодня
История Вика от небольшого римского поселения до культурной столицы Каталонии откроется вам на фоне его главных мест: Кафедрального собора, рыночной площади, античного храма I века и больницы святого Креста. Вы увидите, где жил основатель монастыря Монтсеррат, и узнаете, как ордену доминиканцев удалось распространить здесь свое влияние.

История и легенды Вика
Вы рассмотрите руины средневекового замка, дома знати и святого Мигеля де лос Сантоса, местные приюты и церкви. Услышите о временах короля Хайме II Справедливого и поймете, почему Вик — святое место для каждого образованного каталонца. В завершение, по желанию, пообедаете в ресторане, открывшем двери в XVIII веке.

Организационные детали

В стоимость экскурсии не включены еда, напитки и входные билеты: обед в каталонском ресторане — около 20 евро с человека, музей Епископа (по желанию) — 8 евро с человека.

Вик — дыхание Средневековья
Вик — дыхание Средневековья
Вик — дыхание Средневековья

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Кирилл
Кирилл
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Кирилл. С радостью проведу вас по самым интересным уголкам Барселоны, поделюсь ее секретами и покажу каталонскую столицу глазами местного жителя. И никаких скучных маршрутов! Вы почувствуете, что гуляете в дружеской компании по одному из самых прекрасных городов мира. До встречи!
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