2 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальная экскурсия по Жироне: средневековый дух и уникальные истории
Город Жирона очарует вас своим средневековым духом и богатой историей. Узкие улочки, Кафедральный собор и Арабские бани - всё это ждет вас на обзорной экскурсии
Начало: Plaça de Sant Feliu, Girona у памятника львице
Расписание: Любой день по согласованию
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
€130 за всё до 3 чел.
11 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия: Рупит и Бесалу - погружение в Средневековье
Посетите уникальные средневековые города Рупит и Бесалу. Узнайте легенды о ведьмах, прогуляйтесь по старинным улочкам и насладитесь потрясающими видами
Начало: Ллорет де Мар или по договоренности
Расписание: Любой день по согласованию
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€350 за всё до 4 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Жирона - город тысячи осад: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Жироны: от греческих корней до величественного Собора Европы. Пройдите по древним стенам и поцелуйте каталонскую львицу на счастье
Начало: Жирона, площадь Каталонии
Расписание: по договоренности
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
€200 за всё до 5 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальная экскурсия по замку XI века, подаренному Дали своей жене Гале
Посетите замок, который Сальвадор Дали подарил своей жене Гала. Узнайте историю их жизни и насладитесь уникальной атмосферой этого места
Начало: По договоренности
Расписание: Любой день по согласованию
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€130 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- TTatjana29 декабря 2023Благодарю за прекрасную и содержательную экскурсию! Получила массу положительных эмоций и полезной информации, без внимания не остался ни один вопрос!
Ответы на вопросы от путешественников по Жироне в категории «Популярные экскурсии»
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