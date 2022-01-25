Если вы ищете лучший способ добраться из аэропорта Барселоны в аэропорт Жироны или наоборот, не ищите больше. Этот простой, полностью загружаемый билет сэкономит ваше время с обеих сторон - просто садитесь в автобус, прошивайте свой мобильный билет - и вы уже в пути.

Прямой автобус между аэропортом Барселоны и Жироной занимает всего 75 минут. На борту даже бесплатный Wi-Fi! Откиньтесь на спинку кресла, расслабьтесь и будьте в восторге от места назначения - теперь, когда вы сняли стресс с дороги.