Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Если вы ищете лучший способ добраться из аэропорта Барселоны в аэропорт Жироны или наоборот, не ищите больше. Этот простой, полностью загружаемый билет сэкономит ваше время с обеих сторон - просто садитесь в автобус, прошивайте свой мобильный билет - и вы уже в пути.
Прямой автобус между аэропортом Барселоны и Жироной занимает всего 75 минут. На борту даже бесплатный Wi-Fi! Откиньтесь на спинку кресла, расслабьтесь и будьте в восторге от места назначения - теперь, когда вы сняли стресс с дороги.
Ответы на вопросы
Что входит
Билет в одну сторону между аэропортом Барселоны и Жироной
WiFi на борту
Когда начало
Вы сами выбираете дату и время при бронировании
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.