Олег У. проводит ещё 4 экскурсии

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Дом Сальвадора Дали и неземной пейзаж мыса Креус

5
1 отзыв
Олег У.
Олег У. – Гид из Жироны
Дом Сальвадора Дали и неземной пейзаж мыса Креус
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 10 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • €320 за экскурсию

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Дом Сальвадора Дали и неземной пейзаж мыса Креус
Дом Сальвадора Дали и неземной пейзаж мыса Креус
Вблизи французской границы жил и творил гений сюрреализма — Сальвадор Дали. Этот дом в Порт Лигат и сейчас выглядит как при его жизни. Тут все осталось нетронутым. Вот радио, которое слушал Дали, вот кресло, в котором он любил писать, напротив — кусок фанеры, его последняя работа. Она так и осталась незаконченной. Рыбаки этой очаровательной деревушки помнят художника и отзываются о нем хорошо. А вот жену Дали недолюбливают. Слишком высокомерной для них казалась эта русская.
После музея мы заедем в уникальный уголок Коста Брава — мыс Креста. Это самая восточная точка материковой Испании. Здесь Пиренеи впадают в Средземное море 🌊. Ландшафт, образованный извержением лавы и сильными ветрами, похож на нечто неземное. Дали любил здесь гулять 👣 в поисках вдохновения.
Закатные лучи солнца придают этому месту особую таинственность и нереальность. Сидя в кафе с бокалом шампанского, забываешь о всех проблемах.
Что входит
  • Транспорт
  • Услуги гида
Что не входит
  • Входные билеты: 11€ / чел.
  • Билет для гида
  • Обед
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
Дом Сальвадора Дали и неземной пейзаж мыса Креус
Дом Сальвадора Дали и неземной пейзаж мыса Креус
Дом Сальвадора Дали и неземной пейзаж мыса Креус

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Олег У.
Олег У.
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