Олег У. проводит ещё 4 экскурсии

Вблизи французской границы жил и творил гений сюрреализма — Сальвадор Дали. Этот дом в Порт Лигат и сейчас выглядит как при его жизни. Тут все осталось нетронутым. Вот радио, которое слушал Дали, вот кресло, в котором он любил писать, напротив — кусок фанеры, его последняя работа. Она так и осталась незаконченной. Рыбаки этой очаровательной деревушки помнят художника и отзываются о нем хорошо. А вот жену Дали недолюбливают. Слишком высокомерной для них казалась эта русская.

После музея мы заедем в уникальный уголок Коста Брава — мыс Креста. Это самая восточная точка материковой Испании. Здесь Пиренеи впадают в Средземное море 🌊. Ландшафт, образованный извержением лавы и сильными ветрами, похож на нечто неземное. Дали любил здесь гулять 👣 в поисках вдохновения.

Закатные лучи солнца придают этому месту особую таинственность и нереальность. Сидя в кафе с бокалом шампанского, забываешь о всех проблемах.