Фотопрогулка
2 часа
Фото-экскурсия «Алассио от А до Я»
Начало: По договорённости
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€120 за человека
Фотопрогулка
2 часа
Фото-прогулка «Алассио на рассвете»
Начало: Place
Расписание: Каждый день на рассвете
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€80 за всё до 2 чел.
Фотопрогулка
5 часов
Фото-экскурсия «Буссана - путешествие во времени»
Начало: Алассио
Завтра в 19:00
10 июня в 09:00
€60 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Алассио в категории «Индивидуальные»
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