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Проникнуться романтикой, историей и традициями города, запечатлев лучшие воспоминания в фотографиях

Елизавета
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Елизавета – ваш гид
Я приглашаю вас на неповторимую авто-экскурсию, во время которой вы сможете взглянуть на рассветный город с высоты полета птиц.

Вы не только окунетесь в историю этого райского места, но и проникнитесь его романтически духом, традициями и привычками местных жителей.

А я запечатлею ваши лучшие воспоминания о городе и самые радостные моменты на красивых памятных снимках.
120 за человека
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 1 друга
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 2 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии1 отзыв
5
Фотопрогулка «Алассио на рассвете»
Фотопрогулка «Алассио на рассвете»

Алассио — маленький городок, но если узнать его изнутри, вы влюбитесь в эту жемчужину Лигурийского побережья и будете возвращаться сюда вновь и вновь. Ведь город балует прекрасным климатом не только летом, но и зимой.

Программа

Вы встретите рассвет с прекрасной панорамой на город, за традиционным завтраком, вдали от суеты и жары, и влюбитесь в итальянский стиль жизни. Затем мы отправимся знакомиться с тремя главными достопримечательностями Алассио. Я расскажу вам историю города, его легенды и предания, вы узнаете о династиях, которые менялись здесь на протяжении веков, и о наследии, которое они оставили, о его церквях и заповедном острове, о традициях и современной жизни. Я также предоставлю персональные советы местного жителя по лучшим местам для отдыха и покупок (рестораны, кафе, бары, клубы, магазины).

В итоге вы получите 20 фотографий на фоне достопримечательностей, которые будут готовы в течение недели и отправлены вам на электронную почту.

Я с радостью отвечу на любые ваши вопросы, а также по запросу подстрою под ваши интересы программу экскурсии.

Организационные детали

  • Экскурсия проводится на автомобиле премиум класса, который заберет вас и отвезет в гостиницу.
  • Завтрак входит в стоимость экскурсии.
  • Детям до 6 лет — бесплатно.
  • Дополнительно я могу сделать фотокнигу со снимками с нашей экскурсии. Фотокнига изготавливается в соответствии с вашими пожеланиями, готовый макет перед печатью я пришлю вам на утверждение. Стоимость фото-книги будет зависеть от количества страниц и материала обложки (мягкая, твердая, кожаная).

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Елизавета
Елизавета
Люблю Италию всем сердцем, поэтому могу говорить о ней вечно. За 6 лет проживания и обучения, я открыла для себя всю красоту этой страны и мне хочется поделиться ей с вами: показать вам Милан, где кроме знаменитых достопримечательностей, есть обычные горожане и интересные, необычные места, о которых не расскажут путеводители. Но всё это вместе даст вам возможность прочувствовать все прелести итальянского стиля жизни.
Напишите мне

1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

21 сентября 2016
Сегодня получили фото от Елизаветы :) очень довольны!!!! Потрясающий фотограф и экскурсовод 👍

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