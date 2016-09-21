Алассио — маленький городок, но если узнать его изнутри, вы влюбитесь в эту жемчужину Лигурийского побережья и будете возвращаться сюда вновь и вновь. Ведь город балует прекрасным климатом не только летом, но и зимой.

Программа

Вы встретите рассвет с прекрасной панорамой на город, за традиционным завтраком, вдали от суеты и жары, и влюбитесь в итальянский стиль жизни. Затем мы отправимся знакомиться с тремя главными достопримечательностями Алассио. Я расскажу вам историю города, его легенды и предания, вы узнаете о династиях, которые менялись здесь на протяжении веков, и о наследии, которое они оставили, о его церквях и заповедном острове, о традициях и современной жизни. Я также предоставлю персональные советы местного жителя по лучшим местам для отдыха и покупок (рестораны, кафе, бары, клубы, магазины).

В итоге вы получите 20 фотографий на фоне достопримечательностей, которые будут готовы в течение недели и отправлены вам на электронную почту.

Я с радостью отвечу на любые ваши вопросы, а также по запросу подстрою под ваши интересы программу экскурсии.