Мини-группа
до 12 чел.
Охота на трюфель в Пьемонте
Познакомиться с миром драгоценных грибов на прогулке с трифолао
Начало: В городе la Morra
Расписание: ежедневно в 10:00 и 15:00
Завтра в 10:00
15 сен в 10:00
€120 за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Охота на трюфель в окрестностях Альбы
Погулять по лесам Пьемонта с трифулау и научиться находить ценные грибы
Начало: В окрестностях города Альба
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€120 за человека
-
20%
Индивидуальная
до 4 чел.
Ланге: винодельни Бароло и Барбареско
Из Альбы - к винам, что не описать словами (на вашем авто или поезде)
Начало: По договорённости
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€360
€450 за всё до 4 чел.
