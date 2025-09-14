Найдено 3 экскурсии в категории « Экскурсии на русском языке » в Альбе на русском языке, цены от €120, скидки до 20%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году

Пешая 3 часа 13 отзывов Мини-группа до 12 чел. Охота на трюфель в Пьемонте Познакомиться с миром драгоценных грибов на прогулке с трифолао Начало: В городе la Morra Расписание: ежедневно в 10:00 и 15:00 €120 за человека Пешая 2 часа 1 отзыв Мини-группа до 10 чел. Охота на трюфель в окрестностях Альбы Погулять по лесам Пьемонта с трифулау и научиться находить ценные грибы Начало: В окрестностях города Альба €120 за человека На поезде 7 часов 20% 1 отзыв Индивидуальная до 4 чел. Ланге: винодельни Бароло и Барбареско Из Альбы - к винам, что не описать словами (на вашем авто или поезде) Начало: По договорённости €360 €450 за всё до 4 чел. Другие экскурсии Альбы

