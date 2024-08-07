2 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Обзорная экскурсия Альберобелло
Начало: Ваш отель
Расписание: экскурсия проводится ежедневно, в любое удобное для вас время. Продолжительность экскурсии 2 часа
Завтра в 09:00
8 авг в 09:00
€100 за всё до 3 чел.
1.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Альберобелло - город «карточных» домов трулло
Погрузитесь в атмосферу Альберобелло, исследуя уникальные дома трулло и слушая захватывающие истории о феодалах и крестьянах
Начало: Площадь дель Пополо
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€150 за всё до 4 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Сказочный Альберобелло: индивидуальная экскурсия по трулло и местным легендам
Прогулка по Альберобелло, где можно увидеть трулло изнутри, узнать их историю и насладиться местными деликатесами
Начало: По согласованию
Расписание: каждый день в любое время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€130 за всё до 5 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Альберобелло в категории «Популярные экскурсии»
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