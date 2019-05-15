Экскурсии выходного дня в Альгеро

Найдено 3 экскурсии в категории «На выходные» в Альгеро на русском языке, цены от €150. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
Альгеро: старый город, Охотничий мыс и гроты Нептуна
🚗 На машине
1 отзыв
8 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Альгеро: старый город, Охотничий мыс и гроты Нептуна
Восхитительная архитектура, природные диковинки и невероятные виды западного побережья Сардинии
Завтра в 08:00
13 июля в 08:00
от 680 за всё до 5 чел.
Коралловый Альгеро
🚶 Пешая
3 часа
Индивидуальная
Коралловый Альгеро
Познакомиться с каталонским прошлым города и увидеть великолепие его архитектуры
11 июля в 14:00
12 июля в 08:00
от 150 за человека
Ривьера в Альгеро
🚗 На машине
8 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Ривьера в Альгеро
Маленькая Барселона, колорит Сардинии и коралловое изобилие - на прогулке по старинному городку
Завтра в 08:00
12 июля в 08:00
600 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • A
    Andrei
    15 мая 2019
    Альгеро: старый город, Охотничий мыс и гроты Нептуна
    Андрей не только хороший гид, но и замечательный человек и помощник. Чувствовали себя на экскурсии, словно дома. Ничто не беспокоило,
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    было настоящее путешествие с комфортом и интересом. Узнали о Сардинии и об Альгеро много и общей информации, и тонкостей. Прекрасный остров, особенный быт людей, исторические и природные красоты. Настоятельно рекомендую отправиться в поездку именно с этим гидом. Не пожалеете!

Ответы на вопросы от путешественников по Альгеро в категории «На выходные»

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Сколько стоит экскурсия по Альгеро в июле 2024
Сейчас в Альгеро в категории "На выходные" можно забронировать 3 экскурсии от 150 до 680. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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