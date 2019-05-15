читать дальше было настоящее путешествие с комфортом и интересом. Узнали о Сардинии и об Альгеро много и общей информации, и тонкостей. Прекрасный остров, особенный быт людей, исторические и природные красоты. Настоятельно рекомендую отправиться в поездку именно с этим гидом. Не пожалеете!

Андрей не только хороший гид, но и замечательный человек и помощник. Чувствовали себя на экскурсии, словно дома. Ничто не беспокоило,