8 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Альгеро: старый город, Охотничий мыс и гроты Нептуна
Восхитительная архитектура, природные диковинки и невероятные виды западного побережья Сардинии
Завтра в 08:00
13 июля в 08:00
от €680 за всё до 5 чел.
3 часа
Индивидуальная
Коралловый Альгеро
Познакомиться с каталонским прошлым города и увидеть великолепие его архитектуры
11 июля в 14:00
12 июля в 08:00
от €150 за человека
8 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Ривьера в Альгеро
Маленькая Барселона, колорит Сардинии и коралловое изобилие - на прогулке по старинному городку
Завтра в 08:00
12 июля в 08:00
€600 за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- AAndrei15 мая 2019Андрей не только хороший гид, но и замечательный человек и помощник. Чувствовали себя на экскурсии, словно дома. Ничто не беспокоило,
Ответы на вопросы от путешественников по Альгеро в категории «На выходные»
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