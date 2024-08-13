8 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
По Амальфитанскому побережью с ветерком
Откройте для себя Амальфитанское побережье за один день! Путешествие по живописным городам, традиционная кухня и захватывающие виды ждут вас
23 сен в 08:00
24 сен в 08:00
от €400 за всё до 3 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Амальфитанское побережье - мировое достояние
Путешествие по Амальфитанскому побережью включает посещение Позитано, Амальфи и Равелло. Вас ждут потрясающие виды, исторические места и итальянская кухня
27 сен в 08:00
28 сен в 08:00
от €300 за всё до 2 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Тропа богов - миф или реальность?
Согласно древнегреческим мифам, эту тропу протоптали боги, охранявшие Одиссея. Присоединяйтесь к нашей экскурсии и узнайте больше
Начало: У остановки автобуса в Амальфи
Завтра в 09:00
12 сен в 09:00
€150 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана13 августа 2024Прекрасная экскурсия. Очень душевно! Чувствуется, что люди любят это место и делятся этим с другими!
- ООльга30 июля 2024Огромное спасибо Станиславу за великолепный день на Амальфитанском побережье! Отличный водитель, экскурсовод и человек🤗Благодаря ему этот день стал незабываемым! Показал
- ЛЛюбовь30 мая 2024Живописно! Познавательно! Увлекательно! Мы брали индивидуальную экскурсию, и в компании нашего гида Станислава даже не заметили как пролетело время. Узнали про Амальфитанское побережье всё и даже больше!!)) Получили незабываемые впечатления в сопровождении с рассказами Станислава! Всем рекомендую!
- ЕЕкатерина10 мая 2024Благодарим Алину и Григория за увлекательный и душевный день, проведенный на Амальфитанском побережье, наша компания осталась в восторге, мы увидели самые зрелищные места, пообедали в колоритном рыбном ресторане и отлично провели время 😊
- JJulia30 апреля 2024Незабывамые впечатления! Огромная благодарность Станиславу за прекрасный тур и увлекательные истории.
- AAysel6 января 2024Восхитительный день с Алиной! Её увлекательные рассказы сделали наш полный дневной тур по Позитано, Амальфи, Атрани, Равелло и другим местам
Ответы на вопросы от путешественников по Амальфи в категории «На Рождество»
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Сколько стоит экскурсия по Амальфи в сентябре 2024
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