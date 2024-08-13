На Рождество – экскурсии в Амальфи

Найдено 3 экскурсии в категории «На Рождество» в Амальфи на русском языке, цены от €150. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
По Амальфитанскому побережью с ветерком
На машине
31 отзыв
8 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
По Амальфитанскому побережью с ветерком
Откройте для себя Амальфитанское побережье за один день! Путешествие по живописным городам, традиционная кухня и захватывающие виды ждут вас
23 сен в 08:00
24 сен в 08:00
от 400 за всё до 3 чел.
Амальфитанское побережье - мировое достояние
На автобусе
На микроавтобусе
23 отзыва
8 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Амальфитанское побережье - мировое достояние
Путешествие по Амальфитанскому побережью включает посещение Позитано, Амальфи и Равелло. Вас ждут потрясающие виды, исторические места и итальянская кухня
27 сен в 08:00
28 сен в 08:00
от 300 за всё до 2 чел.
Тропа богов - миф или реальность?
Пешая
4 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Тропа богов - миф или реальность?
Согласно древнегреческим мифам, эту тропу протоптали боги, охранявшие Одиссея. Присоединяйтесь к нашей экскурсии и узнайте больше
Начало: У остановки автобуса в Амальфи
Завтра в 09:00
12 сен в 09:00
150 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    13 августа 2024
    По Амальфитанскому побережью с ветерком
    Прекрасная экскурсия. Очень душевно! Чувствуется, что люди любят это место и делятся этим с другими!
  • О
    Ольга
    30 июля 2024
    Амальфитанское побережье - мировое достояние
    Огромное спасибо Станиславу за великолепный день на Амальфитанском побережье! Отличный водитель, экскурсовод и человек🤗Благодаря ему этот день стал незабываемым! Показал
    читать дальше

    все красоты, рассказал всё самое интересное, обед по его рекомендации был вкуснющий(только теперь невозможно есть морепродукты в других местах- всё не то😅 и не такое свежее). Я счастлива, что именно со Станиславом мы впервые увидели Амальфи🥰. Огромное спасибо!

  • Л
    Любовь
    30 мая 2024
    Амальфитанское побережье - мировое достояние
    Живописно! Познавательно! Увлекательно! Мы брали индивидуальную экскурсию, и в компании нашего гида Станислава даже не заметили как пролетело время. Узнали про Амальфитанское побережье всё и даже больше!!)) Получили незабываемые впечатления в сопровождении с рассказами Станислава! Всем рекомендую!
    Живописно! Познавательно! Увлекательно! Мы брали индивидуальную экскурсию, и в компании нашего гида Станислава даже не заметили
  • Е
    Екатерина
    10 мая 2024
    По Амальфитанскому побережью с ветерком
    Благодарим Алину и Григория за увлекательный и душевный день, проведенный на Амальфитанском побережье, наша компания осталась в восторге, мы увидели самые зрелищные места, пообедали в колоритном рыбном ресторане и отлично провели время 😊
    Благодарим Алину и Григория за увлекательный и душевный день, проведенный на Амальфитанском побережье, наша компания осталасьБлагодарим Алину и Григория за увлекательный и душевный день, проведенный на Амальфитанском побережье, наша компания осталасьБлагодарим Алину и Григория за увлекательный и душевный день, проведенный на Амальфитанском побережье, наша компания осталасьБлагодарим Алину и Григория за увлекательный и душевный день, проведенный на Амальфитанском побережье, наша компания осталасьБлагодарим Алину и Григория за увлекательный и душевный день, проведенный на Амальфитанском побережье, наша компания осталасьБлагодарим Алину и Григория за увлекательный и душевный день, проведенный на Амальфитанском побережье, наша компания осталасьБлагодарим Алину и Григория за увлекательный и душевный день, проведенный на Амальфитанском побережье, наша компания осталась
  • J
    Julia
    30 апреля 2024
    Амальфитанское побережье - мировое достояние
    Незабывамые впечатления! Огромная благодарность Станиславу за прекрасный тур и увлекательные истории.
    Незабывамые впечатления! Огромная благодарность Станиславу за прекрасный тур и увлекательные историиНезабывамые впечатления! Огромная благодарность Станиславу за прекрасный тур и увлекательные истории
  • A
    Aysel
    6 января 2024
    По Амальфитанскому побережью с ветерком
    Восхитительный день с Алиной! Её увлекательные рассказы сделали наш полный дневной тур по Позитано, Амальфи, Атрани, Равелло и другим местам
    читать дальше

    еще более увлекательным, и мы полностью окунулись в атмосферу юга! Удобный трансфер от/до отеля, приятный бонус – вино! Очень довольны! 🌟

    Восхитительный день с Алиной! Её увлекательные рассказы сделали наш полный дневной тур по Позитано, Амальфи, АтраниВосхитительный день с Алиной! Её увлекательные рассказы сделали наш полный дневной тур по Позитано, Амальфи, АтраниВосхитительный день с Алиной! Её увлекательные рассказы сделали наш полный дневной тур по Позитано, Амальфи, АтраниВосхитительный день с Алиной! Её увлекательные рассказы сделали наш полный дневной тур по Позитано, Амальфи, АтраниВосхитительный день с Алиной! Её увлекательные рассказы сделали наш полный дневной тур по Позитано, Амальфи, АтраниВосхитительный день с Алиной! Её увлекательные рассказы сделали наш полный дневной тур по Позитано, Амальфи, АтраниВосхитительный день с Алиной! Её увлекательные рассказы сделали наш полный дневной тур по Позитано, Амальфи, Атрани

Ответы на вопросы от путешественников по Амальфи в категории «На Рождество»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Амальфи
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. По Амальфитанскому побережью с ветерком
  2. Амальфитанское побережье - мировое достояние
  3. Тропа богов - миф или реальность?
Сколько стоит экскурсия по Амальфи в сентябре 2024
Сейчас в Амальфи в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 150 до 400. Туристы уже оставили гидам 54 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Экскурсии на русском языке в Амальфи (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год на рождество, 54 ⭐ отзыва, цены от €150. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
ХорошоТам