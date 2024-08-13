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все красоты, рассказал всё самое интересное, обед по его рекомендации был вкуснющий(только теперь невозможно есть морепродукты в других местах- всё не то😅 и не такое свежее). Я счастлива, что именно со Станиславом мы впервые увидели Амальфи🥰. Огромное спасибо!