10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Побег на Амальфитанское Побережье: Равелло, Амальфи и лимонные террасы
Индивидуальная автомобильная экскурсия по жемчужинам Амальфитанского побережья. Исторические события, местные суеверия и дегустация лимончелло
Начало: Неаполь, Сорренто, Помпеи, Салерно
Расписание: Любой день. Старт в выбранное вами время с 8.00-10.00
Завтра в 08:00
7 авг в 08:00
€200 за всё до 4 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Машина времени: путешествие в Помпеи
Начало: Вход на раскопки Porta Marina Superiore
Расписание: по договоренности
Завтра в 13:00
7 авг в 09:00
€175 за всё до 10 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Остров мореплавателей: путешествие на Искья
Искья - древнегреческая колония с термальными источниками и пляжами. Остров здоровья и молодости ждёт вас для незабываемого отдыха и лечения
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно с 9:00
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
€360 за всё до 10 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Рай на земле: прогулка по амальфитанскому побережью
Индивидуальная экскурсия по амальфитанскому побережью. Виллы, соборы и живописные улочки ждут вас в Равелло, Амальфи и Позитано
Начало: Ваш отель в Амальфи
Расписание: Ежедневно с 9:00
Завтра в 14:00
7 авг в 09:00
€360 за всё до 5 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Город аристократов: Геркуланум и древнеримская элита
Геркуланум: город аристократов у подножия Везувия. Откройте для себя уникальные сохранившиеся артефакты и архитектурные жемчужины
Начало: Геркуланум
Расписание: Ежедневно с 9.00
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
€175 за всё до 10 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Индивидуальная экскурсия: Флегрейские поля, вулканические кратеры и древние руины
Флегрейские поля - это уникальная возможность увидеть вулканические кратеры, пещеры и древние руины. Погрузитесь в атмосферу истории и природы
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно с 9:00
Завтра в 19:00
7 авг в 09:00
€300 за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИванна18 октября 2022Это была самая лучшая экскурсия в Италии!!! Было легко, комфортно. Очень рада знакомству и когда приеду обязательно обращусь ещё за экскурсией 🤗😚💋
Ответы на вопросы от путешественников по Амальфи в категории «Популярные экскурсии»
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