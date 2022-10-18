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10 часов

Индивидуальная до 4 чел.

Побег на Амальфитанское Побережье: Равелло, Амальфи и лимонные террасы Индивидуальная автомобильная экскурсия по жемчужинам Амальфитанского побережья. Исторические события, местные суеверия и дегустация лимончелло Начало: Неаполь, Сорренто, Помпеи, Салерно

Расписание: Любой день. Старт в выбранное вами время с 8.00-10.00