8 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Амальфитанское побережье - мировое достояние
Путешествие по Амальфитанскому побережью включает посещение Позитано, Амальфи и Равелло. Вас ждут потрясающие виды, исторические места и итальянская кухня
11 авг в 08:00
12 авг в 08:00
от €300 за всё до 2 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
По Амальфитанскому побережью с ветерком: Равелло, Атрани, Позитано и другие
Откройте для себя Амальфитанское побережье за один день! Путешествие по живописным городам, традиционная кухня и захватывающие виды ждут вас
Завтра в 08:00
7 авг в 08:00
от €400 за всё до 3 чел.
5 часов
Водная прогулка
История Амальфи на каноэ: индивидуальная экскурсия
Приглашаем на увлекательное путешествие по Амальфи на каноэ. Откройте для себя историю, культуру и гастрономию этого удивительного региона
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€260 за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга30 июля 2024Огромное спасибо Станиславу за великолепный день на Амальфитанском побережье! Отличный водитель, экскурсовод и человек🤗Благодаря ему этот день стал незабываемым! Показал
- ЛЛюбовь30 мая 2024Живописно! Познавательно! Увлекательно! Мы брали индивидуальную экскурсию, и в компании нашего гида Станислава даже не заметили как пролетело время. Узнали про Амальфитанское побережье всё и даже больше!!)) Получили незабываемые впечатления в сопровождении с рассказами Станислава! Всем рекомендую!
- ЕЕкатерина10 мая 2024Благодарим Алину и Григория за увлекательный и душевный день, проведенный на Амальфитанском побережье, наша компания осталась в восторге, мы увидели самые зрелищные места, пообедали в колоритном рыбном ресторане и отлично провели время 😊
- JJulia30 апреля 2024Незабывамые впечатления! Огромная благодарность Станиславу за прекрасный тур и увлекательные истории.
- AAysel6 января 2024Восхитительный день с Алиной! Её увлекательные рассказы сделали наш полный дневной тур по Позитано, Амальфи, Атрани, Равелло и другим местам
- ЕЕлена13 октября 2023Отправились с мужем на эту экскурсию 5 октября 2023, четкой программы не знали, посетили из Амальфи Позитано, затем опять вернулись
Ответы на вопросы от путешественников по Амальфи в категории «Все»
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Сколько стоит экскурсия по Амальфи в августе 2024
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