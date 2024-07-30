Все – экскурсии в Амальфи

Найдено 3 экскурсии в категории «Все» в Амальфи на русском языке, цены от €260. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Амальфитанское побережье - мировое достояние
На автобусе
На микроавтобусе
23 отзыва
8 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Амальфитанское побережье - мировое достояние
Путешествие по Амальфитанскому побережью включает посещение Позитано, Амальфи и Равелло. Вас ждут потрясающие виды, исторические места и итальянская кухня
11 авг в 08:00
12 авг в 08:00
от 300 за всё до 2 чел.
По Амальфитанскому побережью с ветерком
На машине
30 отзывов
8 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
По Амальфитанскому побережью с ветерком: Равелло, Атрани, Позитано и другие
Откройте для себя Амальфитанское побережье за один день! Путешествие по живописным городам, традиционная кухня и захватывающие виды ждут вас
Завтра в 08:00
7 авг в 08:00
от 400 за всё до 3 чел.
История Амальфи на каноэ
Прогулки на каяках
5 часов
Водная прогулка
История Амальфи на каноэ: индивидуальная экскурсия
Приглашаем на увлекательное путешествие по Амальфи на каноэ. Откройте для себя историю, культуру и гастрономию этого удивительного региона
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
260 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    30 июля 2024
    Амальфитанское побережье - мировое достояние
    Огромное спасибо Станиславу за великолепный день на Амальфитанском побережье! Отличный водитель, экскурсовод и человек🤗Благодаря ему этот день стал незабываемым! Показал
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    все красоты, рассказал всё самое интересное, обед по его рекомендации был вкуснющий(только теперь невозможно есть морепродукты в других местах- всё не то😅 и не такое свежее). Я счастлива, что именно со Станиславом мы впервые увидели Амальфи🥰. Огромное спасибо!

  • Л
    Любовь
    30 мая 2024
    Амальфитанское побережье - мировое достояние
    Живописно! Познавательно! Увлекательно! Мы брали индивидуальную экскурсию, и в компании нашего гида Станислава даже не заметили как пролетело время. Узнали про Амальфитанское побережье всё и даже больше!!)) Получили незабываемые впечатления в сопровождении с рассказами Станислава! Всем рекомендую!
    Живописно! Познавательно! Увлекательно! Мы брали индивидуальную экскурсию, и в компании нашего гида Станислава даже не заметили
  • Е
    Екатерина
    10 мая 2024
    По Амальфитанскому побережью с ветерком
    Благодарим Алину и Григория за увлекательный и душевный день, проведенный на Амальфитанском побережье, наша компания осталась в восторге, мы увидели самые зрелищные места, пообедали в колоритном рыбном ресторане и отлично провели время 😊
  • J
    Julia
    30 апреля 2024
    Амальфитанское побережье - мировое достояние
    Незабывамые впечатления! Огромная благодарность Станиславу за прекрасный тур и увлекательные истории.
    Незабывамые впечатления! Огромная благодарность Станиславу за прекрасный тур и увлекательные историиНезабывамые впечатления! Огромная благодарность Станиславу за прекрасный тур и увлекательные истории
  • A
    Aysel
    6 января 2024
    По Амальфитанскому побережью с ветерком
    Восхитительный день с Алиной! Её увлекательные рассказы сделали наш полный дневной тур по Позитано, Амальфи, Атрани, Равелло и другим местам
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    еще более увлекательным, и мы полностью окунулись в атмосферу юга! Удобный трансфер от/до отеля, приятный бонус – вино! Очень довольны! 🌟

    Восхитительный день с Алиной! Её увлекательные рассказы сделали наш полный дневной тур по Позитано, Амальфи, АтраниВосхитительный день с Алиной! Её увлекательные рассказы сделали наш полный дневной тур по Позитано, Амальфи, АтраниВосхитительный день с Алиной! Её увлекательные рассказы сделали наш полный дневной тур по Позитано, Амальфи, АтраниВосхитительный день с Алиной! Её увлекательные рассказы сделали наш полный дневной тур по Позитано, Амальфи, АтраниВосхитительный день с Алиной! Её увлекательные рассказы сделали наш полный дневной тур по Позитано, Амальфи, АтраниВосхитительный день с Алиной! Её увлекательные рассказы сделали наш полный дневной тур по Позитано, Амальфи, АтраниВосхитительный день с Алиной! Её увлекательные рассказы сделали наш полный дневной тур по Позитано, Амальфи, Атрани
  • Е
    Елена
    13 октября 2023
    По Амальфитанскому побережью с ветерком
    Отправились с мужем на эту экскурсию 5 октября 2023, четкой программы не знали, посетили из Амальфи Позитано, затем опять вернулись
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    и через Амальфи поехали в Равелло, потом нас по договоренности отвезли в Солерно. Дорога сама по себе прекрасна, но узкая, и были небольшие пробки, переходы между городками заняли много времени. В результате увидели два чудесных города южной Италии и услышали рассказ о них. Нам больше понравился Равелло, он находится достаточно высоко и вид из виллы Руффало открывается невероятный. Мне показалось, что стоимость экскурсии завышена из-за необходимости привлекать водителя. Сама экскурсия содержательная, информации много; не хватает времени для полного восприятия. В следующий раз решили брать экскурсию с моря) И не торопиться…

    Отправились с мужем на эту экскурсию 5 октября 2023, четкой программы не знали, посетили из Амальфи

Ответы на вопросы от путешественников по Амальфи в категории «Все»

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  1. Амальфитанское побережье - мировое достояние
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  3. История Амальфи на каноэ
Сколько стоит экскурсия по Амальфи в августе 2024
Сейчас в Амальфи в категории "Все" можно забронировать 3 экскурсии от 260 до 400. Туристы уже оставили гидам 53 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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