Прогулка по самому гостеприимному городу на озере Маджоре – Арона. Это самый ближайший от Милана туристический город 🏙️ на озере с тысячелетней насыщенной историей 📖. Расположенная на юго-западном побережье озера Арона издревле являлась важнейшим транспортным узлом для водных и наземных коммуникаций и неспроста считается «волшебными вратами Вербано» - знаменитой исторической зоны озера Маджоре. Въезжая в эти ворота, вы попадаете в настоящий рай природной и рукотворной красоты и роскоши.

Современная благоустроенная набережная Ароны растянулась на целый километр вдоль темно-синих глубоких вод альпийского озера, обрамленных горными ⛰️ вершинами, с прекрасной панорамой на противоположный берег и на средневековый замок 🏰 Анжера. Прогуливаясь по набережной, вы обнаружите множество симпатичных ресторанчиков, баров, винотек, джелатерий, магазинов на любой вкус. А может, попадете на фестиваль каштанов, поленты или ретро автомобилей. В Ароне очень любят праздники и почти каждые выходные устраивают разнообразные фестивали и сагры.

Но не только этим знаменит город. Когда-то здесь на скалистом горном отроге возвышался грозный замок и укрепленные высокие стены спускались прямо к воде. Они защищали городских жителей и служили для надзора за южной частью масштабного водного транспортного пути, связывавшего северную Италию и южные кантоны Швейцарии. Останки замка, разрушенного в 18 веке знаменитым французским полководцем, горожане бережно хранят и с гордостью показывают туристам.

В разные исторические периоды Арона принадлежала таким знатным семействам Италии, как Торриани, Висконти и Борромео. Все они оставили заметные следы на территории города и вокруг, поэтому город насыщен историческими артефактами, достопримечательностями 🏛️, местами религиозного культа и произведениями искусства. Некоторые из них мы исследуем вместе во время нашей прогулки по красивой набережной и историческому центру города Ароны. Я расскажу об истории и культуре этих мест, о традициях и обычаях местных жителей. Вы узнаете, кто из знаменитых исторических личностей здесь родился и жил, кто разрушил замок, почему внутри церкви на центральной площади спряталась святая хижина, и каким образом Статуя Свободы Нью-Йорка связана с Ароной.

А во второй части нашей прогулки мы посетим одного из крупнейших итальянских производителей деликатесных сыров. В начале нашего визита вы попадете в заповедные погреба для выдержки, где вы непосредственно прикоснетесь к истории появления сыра на земле, увидите редкие деликатесные сорта и необычные виды сыров, узнаете секреты производства и выдержки разнообразных форм. А самое вкусное ждет вас в конце – дегустация лучших образцов итальянского сыроделия: Пармезан, Горгонзола, Тома, Качокавалло с бокалом ароматного вина (выбор сыров для дегустации зависти от сезона и наличия в магазине). Вы узнаете о секретах сервировки и сочетания сыров с вином 🍷 и с блюдами, об отличиях в сыроделии северных и южных регионов Италии, и, конечно же, о безраздельной любви итальянцев к сырам!

При желании экскурсию ⛳ можно продлить и дополнительно посетить статую Святого Карла Борромео – самую высокую статую Европы, внутри которой возможно подняться на смотровую площадку на уровень 35 метров и насладиться прекрасной панорамой озера.