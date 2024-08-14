2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Николай Угодник и история города: индивидуальная экскурсия по Бари
Исторический центр Бари: базилика Николая Угодника, чудотворная колонна и швабский замок. Узнайте о Николае Угоднике и современной жизни Старого Бари
Начало: Возле театра Маргерита
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€147 за всё до 5 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие по древнему району Сасси в Бари
Путешествие в Матеру из Бари откроет перед вами древний город с его уникальными пещерными домами и церквями. Погрузитесь в атмосферу прошлого и настоящего
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€200 за всё до 4 чел.
1.5 часа
Индивидуальная
до 15 чел.
Христианский Бари - с магистром истории и доктором богословия
Христианский Бари с магистром истории и доктором богословия: откройте тайны древнего города и его святых мест
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
€134 за всё до 15 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана14 августа 2024Гид Надежда просто супер замечательная!!!!! Огромное спасибо за содержательную красивую прогулку по Бари!!!!!!!!!
- ЕЕлена4 августа 2024Бари - честно не знаю какие искушенные туристы сюда приезжают целенаправленно, не проездом Прогуляться было интересно, за короткое время познакомиться с
- ООльга2 августа 2024Наша большая семья очень благодарна за такую уникальную возможность познакомиться с Бари и узнать все его тайны через замечательного гида
- ААлександр21 июля 2024От всей души благодарим Тимофея за экскурсию. Мы потрясающе провели время, узнали много полезной и интересной информации о истории и современностм города. Последующие дни на прогулках, вспоминая рассказы Тимофея, смогли сделать для себя множество культурных и гастрономических открытий.
- AAlena1 июля 2024Доброго времени суток каждому читателю! Наша экскурсия с Тимофеем была запланирована на следующий день после приезда и позволила очень быстро
- NNikolay2 июня 2024Все супер!
- ММарина27 ноября 2021Матера-уникальный город,но познавать его лучше с помощью гида. Это сэкономит силы и время. Надежда хорошо продумала маршрут и поделилась полезной
- IIrina1 ноября 2021Прекрасная, не утомительная и содержательная экскурсия
- ООльга19 октября 2019Экскурсовод Надежда прекрасно организовала нашу поездку в Матера. Все очень понравилось. Мы брали индивидуальную экскурсию ни минуты не пожалели. Надежда рассказывает интересно, советует места куда можно сходить, спасибо.
Ответы на вопросы от путешественников по Бари в категории «На Рождество»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Бари
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Бари в сентябре 2024
Сейчас в Бари в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 134 до 200. Туристы уже оставили гидам 86 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Экскурсии на русском языке в Бари (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год на рождество, 86 ⭐ отзывов, цены от €134. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь