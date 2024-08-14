На Рождество – экскурсии в Бари

Найдено 3 экскурсии в категории «На Рождество» в Бари на русском языке, цены от €134. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Николай Угодник и история города
Пешая
73 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Николай Угодник и история города: индивидуальная экскурсия по Бари
Исторический центр Бари: базилика Николая Угодника, чудотворная колонна и швабский замок. Узнайте о Николае Угоднике и современной жизни Старого Бари
Начало: Возле театра Маргерита
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
147 за всё до 5 чел.
Древняя Матера
Пешая
3 отзыва
2.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие по древнему району Сасси в Бари
Путешествие в Матеру из Бари откроет перед вами древний город с его уникальными пещерными домами и церквями. Погрузитесь в атмосферу прошлого и настоящего
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
200 за всё до 4 чел.
Христианский Бари - с магистром истории и доктором богословия
Пешая
10 отзывов
1.5 часа
Индивидуальная
до 15 чел.
Христианский Бари - с магистром истории и доктором богословия
Христианский Бари с магистром истории и доктором богословия: откройте тайны древнего города и его святых мест
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
134 за всё до 15 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    14 августа 2024
    Николай Угодник и история города
    Гид Надежда просто супер замечательная!!!!! Огромное спасибо за содержательную красивую прогулку по Бари!!!!!!!!!
  • Е
    Елена
    4 августа 2024
    Николай Угодник и история города
    Бари - честно не знаю какие искушенные туристы сюда приезжают целенаправленно, не проездом Прогуляться было интересно, за короткое время познакомиться с
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    Бари прекрасный вариант экскурсия. Всем советую посетить однозначно храм с останками Николая чудотворца, в церковной лавке купить свечи(запах волшебный), ладанки и миру!!!! А вот покупать макароны местных умельцев не советую - крупные формы красивые, но через пару дней все покрылись плесенью!!!!! Берите маленькие - они плотные и вкусненькие. Порт находится в пешей доступности от исторической части, вполне возможно изучить карту и прогуляться самостоятельно. Все рядом и логично расположено. Недалеко расположены современные кварталы с магазинами популярными, можно найти хорошие вещи со скидками.

    Бари - честно не знаю какие искушенные туристы сюда приезжают целенаправленно, не проездомБари - честно не знаю какие искушенные туристы сюда приезжают целенаправленно, не проездомБари - честно не знаю какие искушенные туристы сюда приезжают целенаправленно, не проездомБари - честно не знаю какие искушенные туристы сюда приезжают целенаправленно, не проездомБари - честно не знаю какие искушенные туристы сюда приезжают целенаправленно, не проездомБари - честно не знаю какие искушенные туристы сюда приезжают целенаправленно, не проездомБари - честно не знаю какие искушенные туристы сюда приезжают целенаправленно, не проездомБари - честно не знаю какие искушенные туристы сюда приезжают целенаправленно, не проездомБари - честно не знаю какие искушенные туристы сюда приезжают целенаправленно, не проездом
  • О
    Ольга
    2 августа 2024
    Христианский Бари - с магистром истории и доктором богословия
    Наша большая семья очень благодарна за такую уникальную возможность познакомиться с Бари и узнать все его тайны через замечательного гида
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    Тимофея. Все наши дети разного возраста, никому не было скучно, все с интересом слушали, задавали вопросы и каждый из нас унес частичку тепла и веры в своем сердце. Спасибо Вам большое!

  • А
    Александр
    21 июля 2024
    Христианский Бари - с магистром истории и доктором богословия
    От всей души благодарим Тимофея за экскурсию. Мы потрясающе провели время, узнали много полезной и интересной информации о истории и современностм города. Последующие дни на прогулках, вспоминая рассказы Тимофея, смогли сделать для себя множество культурных и гастрономических открытий.
  • A
    Alena
    1 июля 2024
    Христианский Бари - с магистром истории и доктором богословия
    Доброго времени суток каждому читателю! Наша экскурсия с Тимофеем была запланирована на следующий день после приезда и позволила очень быстро
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    справиться с культурным шоком, который мы пережили в день приезда. Юг Италии очень отличается от северной части страны и старый город с 3000-летней историей вызвал огромную палитру эмоций…. Благодаря нашему гиду, мы смогли посмотреть на старую часть города совершенно другими глазами и очень быстро адaптироваться. Экскурсия прошла в очень доброжелательной, непринужденной атмосфере и открыла для нас очень много исторических фактов. Посещение такого места однозначно требует гида, владеющего точными историческими справками и Тимофей прекрасно с этим справился. Время пролетело очень быстро и нам очень не хотелось расставаться с гидом. Искренне желаем Тимофею огромного количества заявок на экскурсии и если можно было бы что то изменить в нашем случае, то это только продолжительность экскурсии!!! Спасибо.

  • N
    Nikolay
    2 июня 2024
    Николай Угодник и история города
    Все супер!
  • М
    Марина
    27 ноября 2021
    Древняя Матера
    Матера-уникальный город,но познавать его лучше с помощью гида. Это сэкономит силы и время. Надежда хорошо продумала маршрут и поделилась полезной
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    информацией,что позволило познакомиться с этим удивительным городом полноценно и разносторонне. Однозначно рекомендую посещение Матеры всем,кто интересуется историей и старинной архитектурой,а потрясающие виды города и окрестностей не оставят равнодушными любителей фотографий.

  • I
    Irina
    1 ноября 2021
    Древняя Матера
    Прекрасная, не утомительная и содержательная экскурсия
  • О
    Ольга
    19 октября 2019
    Древняя Матера
    Экскурсовод Надежда прекрасно организовала нашу поездку в Матера. Все очень понравилось. Мы брали индивидуальную экскурсию ни минуты не пожалели. Надежда рассказывает интересно, советует места куда можно сходить, спасибо.

Ответы на вопросы от путешественников по Бари в категории «На Рождество»

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Сколько стоит экскурсия по Бари в сентябре 2024
Сейчас в Бари в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 134 до 200. Туристы уже оставили гидам 86 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Экскурсии на русском языке в Бари (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год на рождество, 86 ⭐ отзывов, цены от €134. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
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