4 часа
Водная прогулка
Прогулка на яхте по Адриатическому морю с профессиональным экипажем
Любите море и свежий ветер? Прогулка на яхте под парусами в Бари подарит вам незабываемые впечатления и отдых. Включены обед и напитки
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Завтра в 16:00
7 авг в 09:00
€759 за всё до 6 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по Бари: история, легенды и религия
Пешеходная экскурсия по Бари с посещением Базилики Святого Николая Чудотворца, Швабского замка и других исторических мест. Узнайте тайны и легенды города
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
€130 за всё до 4 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Атмосферный Бари, его святыни и легенды
Прогулка по Старому Бари: базилика Святого Николая, Швабский замок, Кафедральный собор и легенды города. Узнайте, почему здесь едят уши и бьют осьминогов
Начало: По согласованию
Расписание: суббота и воскресенье с 09:00-18:00
10 авг в 09:00
11 авг в 09:00
€140 за всё до 5 чел.
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