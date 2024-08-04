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Бари прекрасный вариант экскурсия. Всем советую посетить однозначно храм с останками Николая чудотворца, в церковной лавке купить свечи(запах волшебный), ладанки и миру!!!! А вот покупать макароны местных умельцев не советую - крупные формы красивые, но через пару дней все покрылись плесенью!!!!! Берите маленькие - они плотные и вкусненькие. Порт находится в пешей доступности от исторической части, вполне возможно изучить карту и прогуляться самостоятельно. Все рядом и логично расположено. Недалеко расположены современные кварталы с магазинами популярными, можно найти хорошие вещи со скидками.