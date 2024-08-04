скидка
5%
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Николай Угодник и история города: индивидуальная экскурсия по Бари
Исторический центр Бари: базилика Николая Угодника, чудотворная колонна и швабский замок. Узнайте о Николае Угоднике и современной жизни Старого Бари
Начало: Возле театра Маргерита
Завтра в 08:00
6 авг в 08:00
147€140 за всё до 5 чел.
1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия по Старому городу Бари и его достопримечательностям
Погружение в атмосферу Бари: от христианских реликвий до современных площадей. Узнайте о легендах и традициях этого колоритного города
Завтра в 12:00
6 авг в 08:00
€134 за всё до 10 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Бари - первое знакомство: экскурсия по старинному центру города
Прогулка по старинному центру Бари, знакомство с Базиликой Святого Николая, Кафедральным собором и историческими площадями. (between 130-160 symbols)
Начало: Piazza Ferrarese
Завтра в 09:00
6 авг в 09:00
€160 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена4 августа 2024Бари - честно не знаю какие искушенные туристы сюда приезжают целенаправленно, не проездом Прогуляться было интересно, за короткое время познакомиться с
- SSona16 июля 2024Немного с опозданием пишу этот отзыв. Прекрасный человек и очень интересный рассказчик. С удовольствием рекомендую, было очень комфортно. Спасибо за отличную экскурсию! Получили много полезной информации!
- ЕЕвгения10 июля 2024Экскурсия очень понравилась
- ААлена11 июня 2024Добрый вечер! Спасибо за потрясающую экскурсию, очень интересно, познавательно и вдохновляюще! Прекрасная организация, приятная и позитивная атмосфера!
- NNikolay2 июня 2024Все супер!
- ИИлья8 мая 2024Потрясающая экскурсия! Интересно и ненавязчиво. Как будто погуляли со знакомой. Всем рекомендую!
- ННаталья30 июля 2023Услуги гида заказывали в последний момент, така как отменили групповую экскурсию. Остались очень довольны работой Алины. Она провела очень содержательную
- ЮЮлия28 апреля 2023Мы очень благодарны Алине за интересную экскурсию! Живое общение никогда не заменит информацию из Интернета о достопримечательностях города. Алина провела
Ответы на вопросы от путешественников по Бари в категории «Все»
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