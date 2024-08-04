Все – экскурсии в Бари

Найдено 3 экскурсии в категории «Все» в Бари на русском языке, цены от €134, скидки до 5%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Николай Угодник и история города
Пешая
скидка
5%
72 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Николай Угодник и история города: индивидуальная экскурсия по Бари
Исторический центр Бари: базилика Николая Угодника, чудотворная колонна и швабский замок. Узнайте о Николае Угоднике и современной жизни Старого Бари
Начало: Возле театра Маргерита
Завтра в 08:00
6 авг в 08:00
147140 за всё до 5 чел.
Волшебный Бари
Пешая
30 отзывов
1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия по Старому городу Бари и его достопримечательностям
Погружение в атмосферу Бари: от христианских реликвий до современных площадей. Узнайте о легендах и традициях этого колоритного города
Завтра в 12:00
6 авг в 08:00
134 за всё до 10 чел.
Бари - первое знакомство
Пешая
6 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Бари - первое знакомство: экскурсия по старинному центру города
Прогулка по старинному центру Бари, знакомство с Базиликой Святого Николая, Кафедральным собором и историческими площадями. (between 130-160 symbols)
Начало: Piazza Ferrarese
Завтра в 09:00
6 авг в 09:00
160 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    4 августа 2024
    Николай Угодник и история города
    Бари - честно не знаю какие искушенные туристы сюда приезжают целенаправленно, не проездом Прогуляться было интересно, за короткое время познакомиться с
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    Бари прекрасный вариант экскурсия. Всем советую посетить однозначно храм с останками Николая чудотворца, в церковной лавке купить свечи(запах волшебный), ладанки и миру!!!! А вот покупать макароны местных умельцев не советую - крупные формы красивые, но через пару дней все покрылись плесенью!!!!! Берите маленькие - они плотные и вкусненькие. Порт находится в пешей доступности от исторической части, вполне возможно изучить карту и прогуляться самостоятельно. Все рядом и логично расположено. Недалеко расположены современные кварталы с магазинами популярными, можно найти хорошие вещи со скидками.

    Бари - честно не знаю какие искушенные туристы сюда приезжают целенаправленно, не проездомБари - честно не знаю какие искушенные туристы сюда приезжают целенаправленно, не проездомБари - честно не знаю какие искушенные туристы сюда приезжают целенаправленно, не проездомБари - честно не знаю какие искушенные туристы сюда приезжают целенаправленно, не проездомБари - честно не знаю какие искушенные туристы сюда приезжают целенаправленно, не проездомБари - честно не знаю какие искушенные туристы сюда приезжают целенаправленно, не проездомБари - честно не знаю какие искушенные туристы сюда приезжают целенаправленно, не проездомБари - честно не знаю какие искушенные туристы сюда приезжают целенаправленно, не проездомБари - честно не знаю какие искушенные туристы сюда приезжают целенаправленно, не проездом
  • S
    Sona
    16 июля 2024
    Волшебный Бари
    Немного с опозданием пишу этот отзыв. Прекрасный человек и очень интересный рассказчик. С удовольствием рекомендую, было очень комфортно. Спасибо за отличную экскурсию! Получили много полезной информации!
  • Е
    Евгения
    10 июля 2024
    Волшебный Бари
    Экскурсия очень понравилась
    Экскурсия очень понравиласьЭкскурсия очень понравиласьЭкскурсия очень понравиласьЭкскурсия очень понравиласьЭкскурсия очень понравиласьЭкскурсия очень понравиласьЭкскурсия очень понравиласьЭкскурсия очень понравиласьЭкскурсия очень понравилась
  • А
    Алена
    11 июня 2024
    Волшебный Бари
    Добрый вечер! Спасибо за потрясающую экскурсию, очень интересно, познавательно и вдохновляюще! Прекрасная организация, приятная и позитивная атмосфера!
    Добрый вечер! Спасибо за потрясающую экскурсию, очень интересно, познавательно и вдохновляюще! Прекрасная организация, приятная и позитивнаяДобрый вечер! Спасибо за потрясающую экскурсию, очень интересно, познавательно и вдохновляюще! Прекрасная организация, приятная и позитивнаяДобрый вечер! Спасибо за потрясающую экскурсию, очень интересно, познавательно и вдохновляюще! Прекрасная организация, приятная и позитивнаяДобрый вечер! Спасибо за потрясающую экскурсию, очень интересно, познавательно и вдохновляюще! Прекрасная организация, приятная и позитивная
  • N
    Nikolay
    2 июня 2024
    Николай Угодник и история города
    Все супер!
  • И
    Илья
    8 мая 2024
    Николай Угодник и история города
    Потрясающая экскурсия! Интересно и ненавязчиво. Как будто погуляли со знакомой. Всем рекомендую!
  • Н
    Наталья
    30 июля 2023
    Бари - первое знакомство
    Услуги гида заказывали в последний момент, така как отменили групповую экскурсию. Остались очень довольны работой Алины. Она провела очень содержательную
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    экскурсию по удивительному городу Бари, познакомила со всеми основными достопримечательностями, провела по тайным улочкам, где мы смогли прочувствовать колорит этого старинного южного города. Спасибо Вам.

  • Ю
    Юлия
    28 апреля 2023
    Бари - первое знакомство
    Мы очень благодарны Алине за интересную экскурсию! Живое общение никогда не заменит информацию из Интернета о достопримечательностях города. Алина провела
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    замечательную экскурсию по г. Бари, мы познакомились ближе с этим удивительным городом, узнали столько нового. Апулия- это сказочное место, спасибо Алине за живой, яркий рассказ, ответы, на наши многочисленные вопросы:), дельные советы, внимательное отношение к нашим пожеланиям во время экскурсии. Спасибо Вам большое, Алина, очень рады, что выбрали на сайте именно Вас!

Ответы на вопросы от путешественников по Бари в категории «Все»

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Сколько стоит экскурсия по Бари в августе 2024
Сейчас в Бари в категории "Все" можно забронировать 3 экскурсии от 134 до 160 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 108 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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