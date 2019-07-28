Познакомьтесь с прекрасным Бари с опытным местным гидом

4.5
42 отзыва
В группе
до 100 чел.
Познакомьтесь с прекрасным Бари с опытным местным гидом.

Проведите 2 часа, осматривая причудливые переулки Старого города и модные улицы во французской части города.

Почувствуйте себя местным жителем, гуляя по городу, и попробуйте вкусное мороженое.
Бари: пеший тур
Бари: пеший тур
Бари: пеший тур
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Осмотрите Бари с опытным местным гидом
  2. Попробуйте вкусное итальянское домашнее мороженое
  3. Прогуляйтесь по самобытным переулкам Старого города и познакомьтесь с местными жителями
  4. Погрузитесь в атмосферу настоящей Южной Италии
Посетите главные достопримечательности Старого города и почувствуйте настоящую атмосферу города. Осмотрите базилику Святого Николая с уникальной криптой, древний собор Санта-Сабина и тысячелетний Швабский замок. Прогуляйтесь по узким мощеным улицам, где старушки до сих пор вручную делают макароны, дети играют на открытом воздухе и жители готовят еду на каждом углу.
Откройте для себя современную французскую часть города с оперными театрами и улицами с роскошными магазинами. Осмотрите знаменитый рыбный рынок недалеко от моря и оживленные площади, где нельзя не попробовать местные продукты. Закончите свое приключение дегустацией вкусного местного мороженого.

Ответы на вопросы

Что входит
  • 2-часовой прогулочный тур
  • Местный гид, говорящий на нескольких языках
  • Дегустация домашнего мороженого
  • Бесплатный Wi-Fi и место для хранения багажа
Что не входит
  • Входные билеты в достопримечательности и музей
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Что взять с собой
  • Комфортная обувь
Требования к участникам
  • Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на 42 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
26
4
12
3
3
2
1
1
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
H
28 июля 2019
(США)
Мы хотим подчеркнуть, насколько хорошо мы были с нашим гидом по имени Джузеппе. Это было очень увлекательно и весело, мы узнали об истории и легендах Бари, но нам также понравилось открывать для себя ароматы некоторых местных продуктов Бари, таких как вкусная фоккация, новые фрукты и их пиво. Мы действительно рекомендуем этот тур. Привет и большое спасибо Джузеппе за его профессионализм, доброту и динамизм, продемонстрированные в нашем туре.
J
29 апр 2019
(Германия)
Хорошая прогулка по Бари. Больше можно было бы сказать о городе и достопримечательностях. Мы частично передали здания без гида, сообщающего нам. Базилику Сан-Никола посещали без гида, старая Катедраль-ди-Сан-Сабино и почти 1000-летний Кастелло Норманно-Свево были только снаружи. Рыбного рынка не было на нашем маршруте. Обещанная дегустация мороженого была размером с чайную ложку, которая могла бы быть немного больше.
А
1 окт 2019
(США)
Vlad was incredible!! Extremely knowledgeable

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