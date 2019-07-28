Посетите главные достопримечательности Старого города и почувствуйте настоящую атмосферу города. Осмотрите базилику Святого Николая с уникальной криптой, древний собор Санта-Сабина и тысячелетний Швабский замок. Прогуляйтесь по узким мощеным улицам, где старушки до сих пор вручную делают макароны, дети играют на открытом воздухе и жители готовят еду на каждом углу.

Откройте для себя современную французскую часть города с оперными театрами и улицами с роскошными магазинами. Осмотрите знаменитый рыбный рынок недалеко от моря и оживленные площади, где нельзя не попробовать местные продукты. Закончите свое приключение дегустацией вкусного местного мороженого.