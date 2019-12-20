21 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

Предлагаю прочувствовать этот непростой, но яркий город, покровителем которого вот уже несколько столетий является величайший христианский святой – Николай Чудотворец, через призму его многовековых традиций и легенд.

Небольшой итальянский город Бари — хранитель богатой истории, истории разных эпох и нескольких народов-правителей. Я предлагаю погрузиться в настоящее и прошлое города: пройти по улочкам и заглянуть за занавес их тайн; прислушаться к выразительному диалекту барийцев и почувствовать себя немножко местными жителями, попробовав один из множества видов кофе; узнать, где зародился город и как он развивался, поклониться мощам величайшего святого и приобрести чудодейственное мирро.

Маршрут

Во время нашей прогулки вы посетите:

базилику Св. Николая, где хранятся мощи вселюбимейшего христианского святого, который почитается как чудотворец и считается покровителем моряков, коммерсантов и детей (и узнаете историю ее возникновения)

норманно-швабский замок

улицу «орекьетти»

старую торговую площадь и колонну Правосудия.

Вы узнаете, как в раннем Средневековье подчеркивали свой социальный статус, чем знаменита улица «орекьетти», как проходило наказание колонной Правосудия, увидите “голову турка” и услышите ее страшную легенду, поймете, почему 62 барийских моряка отправились в Миру в XI веке, а также узнаете о необычном «паломничестве невест».

Начало экскурсии: площадь Феррарезе

Дополнительные расходы: кофе, сувениры.