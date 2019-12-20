21 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

Небольшой итальянский город Бари — хранитель богатой истории, истории разных эпох и нескольких народов-правителей. Я предлагаю погрузиться в настоящее и прошлое города: пройти по улочкам и заглянуть за занавес их тайн; прислушаться к выразительному диалекту барийцев и почувствовать себя немножко местными жителями, попробовав один из множества видов кофе; узнать, где зародился город и как он развивался, поклониться мощам величайшего святого и приобрести чудодейственное мирро.
Маршрут
Во время нашей прогулки вы посетите:
базилику Св. Николая, где хранятся мощи вселюбимейшего христианского святого, который почитается как чудотворец и считается покровителем моряков, коммерсантов и детей (и узнаете историю ее возникновения)
норманно-швабский замок
улицу «орекьетти»
старую торговую площадь и колонну Правосудия.
Вы узнаете, как в раннем Средневековье подчеркивали свой социальный статус, чем знаменита улица «орекьетти», как проходило наказание колонной Правосудия, увидите “голову турка” и услышите ее страшную легенду, поймете, почему 62 барийских моряка отправились в Миру в XI веке, а также узнаете о необычном «паломничестве невест».
Начало экскурсии: площадь Феррарезе Дополнительные расходы: кофе, сувениры.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Меня зовут Ольга и я дипломированный в Италии специалист по направлению "Туристический прием и гастрономия". Переехав из красавицы Риги в гостеприимный и радушный Бари, вот уже несколько лет, как я стараюсь передать гостям этого необычного региона её атмосферу и показать его лучшие стороны. Мои интересы это история, гастрономия, фотография и натуротерапия. В Апулии я работаю гидом и специализируюсь на индивидуальных экскурсиях. Мне доставляет удовольствие знакомить с регион через краски и вкусы.
Это было нереально круто!!!!!! Ольге спасибо огромное за настроение, материал, информацию!!!!
Наталия
27 октября 2019
Отлично провели время и познакомились с историей Бари. Экскурсия длилась чуть более 3 часов. Ольга очень увлечённо и интересно рассказывала, так, что наши дети всю экскурсию очень внимательно ее слушали. Это о многом говорит;) Так что рекомендуем и экскурсию и экскурсовода!!!
Юля
30 сентября 2019
Нашего экскурсовода звали _ Ольга, отличный и приветливый гид. За два с половиной часа прошли по всем самым интересным и значимым местам города. По окончании экскурсии Ольга отвела нас в потрясающий рыбный ресторан с огромными вкуснейшими порциями и очень даже адекватными ценами
Людмила
3 сентября 2019
С искренней благодарностью пишу этот отзыв от лица нашей группы «АРГО» из разных стран, прибывших на лайнере в город Бари.Осталось неизгладимое впечатление от атмосферы экскурсии, от энергетики Ольги, от формы подачи информации! Тонко, интеллигентно, с любовью к городу и его истории! Спасибо огромное! У нас даже была возможность исполнить фольклорные танцы и музыкальные произведения! Осталось желание приехать на и другие экскурсии! С уважением , Людмила
Анна
1 сентября 2019
Большое спасибо Ольге за интересную, познавательную экскурсию по Бари и Альберобелло. Ольга увлекла нас своими рассказами по истории. И отдельное спасибо за маленькие секреты города.
Елена
16 августа 2019
Мы благодарны Ольге за экскурсию по Бари. Время пролетело совершенно не заметно! Ольга была заинтересована в том, чтобы почувствовать интерес каждого в нашей небольшой группе, выстраивала материал с учетом возраста и пр различий. Она хорошо держит исторический контекст, на фоне которого рассказываемые события и истории становятся понятными и хорошо укладываются.
Андрей
11 августа 2019
Отличная экскурсия! 2.5 часа пролетели незаметно. Очень интересно и познавательно. Спасибо огромное Ольге!
NIKOLAIY
11 августа 2019
Ольга - очень грамотный гид и хороший человек! Экскурсия - авторская, по знаковым местам старого города, прогулка занимает около 2,5-3 часов. Поскольку Ольга проживает в Бари довольно давно, она знает "фишечные" места: закусочные, пиццерии, магазинчики с местными сырами, колбасами и оливками. Вслепую это превращается в угадайку. А с гидом есть возможность спокойного выбора. Историческая часть экскурсии тоже на высоте. Возможно, стоит попросить гида включить в маршрут краткое посещение Замка Бари.
Татьяна
9 августа 2019
Очень благодарны Ольге за экскурсию. Нам все очень понравилось. Эрудированный , грамотный гид, любящий своё дело. Экскурсия прошла легко и ненавязчиво. Очень благодарны, что незапланированно смогли попасть к мощам Николая Чудотворца.
Елена
6 июля 2019
Ольга - потрясающий гид, советую всем ее экскурсии.
Она настоящая волшебница. Она попросила, чтобы нас пустили приложиться к мощам святого Николая и нас пустили! Это огромная редкость, но нам повезло. Она показала нам такие закоулки старого Бари, что было невозможно не влюбиться в этот город.
Мы попали на венчание в кафедральном соборе и настоящее итальянское бракосочетание и ребёнок (12лет) поймал шарик брошенный молодоженами. Был полный восторг.
Потом мы продегустировали местные деликатесы как в вареном так и в сыром виде. Она знает такие места, что там можно почувствовать на себе dolce vita и при этом эта дольче вита окажется Вам по карману.
У Ольги огромное количество информации, она прекрасный рассказчик, ребёнок все время крутился около неё. Она умеет сделать экскурсию очень интересной и увлекательной, даже на такой жаре, которая стоит сейчас в Бари.
У нас полный восторг.
Ольга, огромное спасибо за проведённый день в Бари, Вы - лучший гид, которого я встречала.
Очаровательные домики-трулло и другие прелести живописного городка в провинции Бари
Приглашаю погрузиться в историю крестьянской жизни провинции Бари, визитной карточкой которой являются необычные домики «трулло» живописного итальянского городка Альберобелло. Это место, с его незамысловатым бытом и особым очарованием, станет для вас настоящим открытием и влюбит в себя.
На протяжении многих веков этот древний средиземноморский город привлекает многих паломников: ведь именно здесь хранятся мощи Святого Николая, почитаемого как католиками, так и православными. На прогулке по Бари вы осмотрите самые интересные церкви, а также познакомитесь с историей города. Моя задача — показать вам, что Бари — не только культовое место, но и живой, интересный, по-южному гостеприимный город, второй по величине после миллионника Неаполя в Южной Италии.
Шаг за шагом раскрыть главные и секретные места столицы Апулии на насыщеной обзорной экскурсии
Бари — красивый, душевный и очень колоритный город, где случаются чудеса и исполняются заветные желания. Вы погуляете по его извилистым улочкам, увидите основные достопримечательности и отыщете тайные уголки. Я помогу расшифровать местную историю, традиции и менталитет, сделав все, чтобы вы надолго запомнили нашу встречу.
Вы посетите главные религиозные святыни города, почувствуете дух и таинственную атмосферу средневекового центра, познакомитесь с культурой, архитектурой и кухней столицы Апулии. Услышите самые интересные факты из многовекового прошлого Бари и поймете, почему уже почти тысячу лет сюда приезжают паломники со всего мира. А еще я с радостью поделюсь привычками и любопытными особенностями местных жителей.
Посетить самые интересные места и узнать их историю в компании профессионального искусствоведа
Вы погуляете по старинному центру Бари, который порадует мягким колоритом южно-итальянских городов, атмосферой тепла и уюта. Приветливые, улыбчивые и никуда не торопящиеся итальянцы зарядят спокойствием и умиротворением. Я покажу важнейшие городские достопримечательности: Базилику Святого Николая, где хранятся его мощи, Кафедральный собор, площади Меркантиле и Феррарезе и многое другое. Расскажу о мифах, народах, истории, культуре и традициях Бари и помогу полюбить замечательную столицу Апулии!
Экскурсия к мощам Николая Чудотворца и путешествие по старинным улочкам города
Во время прогулки по южно-итальянскому Бари вы прикоснетесь к православной культуре, поклонитесь мощам Святого Николая Чудотворца и узнаете историю одноименной базилики. Я познакомлю вас с архитектурным и историческим наследием средневекового города, покажу место, где вручную создается настоящая итальянская паста, и проведу вас по живописным улицам и атмосферным дворикам Бари.