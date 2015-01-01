Гид S. проводит ещё 5 экскурсий

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Тур в Маранелло и Сант-Агата Болоньезе (музеи феррари и ламборгини)

Гид S.
Гид S. – Гид из Бассано деля Граппы
Тур в Маранелло и Сант-Агата Болоньезе (музеи феррари и ламборгини)
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 9 часов
  • 👫 Группа не более 4 человек

  • €375 за человека

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Тур в Маранелло и Сант-Агата Болоньезе (музеи феррари и ламборгини)
Тур в Маранелло и Сант-Агата Болоньезе (музеи феррари и ламборгини)
Если Вас интересуют гоночные машины (Феррари и Ламборгини) — эта поездка для Вас!
Первая остановка — музей 🖼 феррари в Маранелло (в 240 км от Лидо ди Езоло). Здесь Вы не увидите старые запылённые модели машин — экспонатов из прошлого, это вполне современный музей, где Вы окунётесь в атмосферу прошлого, настоящего и будущего феррари (вплоть до светящихся в темноте, как светлячки, моделей). Здесь можно увидеть всю эволюцию феррари, в том числе машины Формулы 1, от момента начала их пр-ва в 30-е годы (основатель — Энцо Феррари) до сегодняшних дней (современное производство феррари после смерти Энцо Феррари в руках итальянского концерна Фиат). Музей открыт круглый год, без выходных (за исключением рождества и нового года) летом с 9:30 до 19:00, зимой с 9:30 до 18:00. Стоимость билета для взрослых — 15 евро. Для детей- бесплатно до 5 лет, затем в зависимости от возраста от 5 до 13 евро. При музее есть также магазин сувениров феррари.
Незабываемое впечатление на Вас произведёт «test drive» с водителем феррари, который провезёт Вас с ветерком по дорогам Маранелло. Стоимость 10-и минут такой поездки на одной из моделей феррари на выбор — 90 евро. Профессиональный фотограф снимет Вас в машине и около неё во всех ракурсах. После тест драйва Вы сможете отобрать те фото, которые Вам понравились (Вам отпечатают прямо там же эти фото по 10 евро за фото или Вы можете выбрать CD со всеми Вашими фотографиями за 30 евро).
Кроме этого, за дополнительную плату, есть возможность посетить завод феррари и тестовый трек в нескольких километрах от музея. Эта экскурсия ⛳ организовывается только музеем по определённым часам на английском или итальянском языках. Экскурсию такого типа нужно заказывать заранее на интернете (продолжительность — 45 мин. ). Экскурсия проводится на местном автобусе 🚌 феррари (выход из автобуса во время экскурсии 🧭 запрещён!).
Вторая остановка — музей ламборгини в Сант Агата Болоньезе. Недалеко от музея феррари находится и музей ламборгини. Здесь также под одной крышей собраны машины разных эпох и моделей. Музей открыт с понедельника по пятницу с 10 до 12:30 и с 13:30 до 17:00 (за исключением национальных праздников). Стоимость посещения музея — 13 евро для взрослых и 10 для студентов. При музее есть магазин сувениров. Здесь тоже можно прокатиться на ламборгини (10 мин — 120 евро). Посещение фабрики возможно, но заявки принимаются уже сейчас на визиты после марта 2015 года!
Начало и место завершения
🚩 Bassano del Grappa
Тур в Маранелло и Сант-Агата Болоньезе (музеи феррари и ламборгини)
Тур в Маранелло и Сант-Агата Болоньезе (музеи феррари и ламборгини)
Тур в Маранелло и Сант-Агата Болоньезе (музеи феррари и ламборгини)
Тур в Маранелло и Сант-Агата Болоньезе (музеи феррари и ламборгини)
Тур в Маранелло и Сант-Агата Болоньезе (музеи феррари и ламборгини)

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 4 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гид S.
Гид S.
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