Гид S. проводит ещё 5 экскурсий

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Падуя и город Сирмионе. Озеро Гарда

Гид S.
Гид S. – Гид из Бибионе
Падуя и город Сирмионе.

Озеро Гарда
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Группа не более 5 человек

  • €150 за человека

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Падуя и город Сирмионе. Озеро Гарда
Падуя и город Сирмионе. Озеро Гарда
Обзорная экскурсия ⛳ по городу Падуя. Городу святых и университетов. Посетим базилику Святого Антонио, здесь хранятся его мощи. Базилика удивит вас своим богатством и архитектурными решениями. Зайдём в Падуанский Университет, старейший в Италии. Продолжим наш путь в город 🏙️ Сирмионе, расположенный на озере Гарда. Город сказка известен своими термальными лечениями, прекрасными пляжами и здесь жила известная оперная певица Мария Галлас. Купание в озере с прозрачной водой и белыми лебедями на каменном пляже. Посетим винный магазин и по желанию продегустируем местные вина.
Начало и место завершения
🚩 Bibione

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 5 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гид S.
Гид S.
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