Гид S. проводит ещё 5 экскурсий

Обзорная экскурсия ⛳ по городу Падуя. Городу святых и университетов. Посетим базилику Святого Антонио, здесь хранятся его мощи. Базилика удивит вас своим богатством и архитектурными решениями. Зайдём в Падуанский Университет, старейший в Италии. Продолжим наш путь в город 🏙️ Сирмионе, расположенный на озере Гарда. Город сказка известен своими термальными лечениями, прекрасными пляжами и здесь жила известная оперная певица Мария Галлас. Купание в озере с прозрачной водой и белыми лебедями на каменном пляже. Посетим винный магазин и по желанию продегустируем местные вина.