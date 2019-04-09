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1 чел. По популярности Пешая 2 отзыва 1.5 часа Индивидуальная до 7 чел. Чертоза ди Болонья: секреты знаменитого кладбища Узнать о судьбе усопших и истории достопримечательности и насладиться её мрачной эстетикой Начало: У главного входа в Чертозу € 200 за всё до 7 чел. Пешая 2.5 часа Индивидуальная до 6 чел. Болонья магическая и эзотерическая: алхимия, масоны и культ Исиды Погрузитесь в мир магии и мистики средневековой Болоньи. Узнайте о масонах, алхимиках и древних культах, гуляя по историческим улицам и площадям Начало: Фонтан «Нептун» € 200 за всё до 6 чел. Пешая 2.5 часа Индивидуальная до 7 чел. Музыкальная Болонья: индивидуальная экскурсия по историческим местам Погрузитесь в музыкальную историю Болоньи! Узнайте о великих композиторах, посетите знаменитые музеи и исторические здания, наполненные звуками прошлого Начало: На Piazza Maggiore € 160 за всё до 7 чел. Другие экскурсии Болоньи Последние отзывы на экскурсии M Maria Чертоза ди Болонья: секреты знаменитого кладбища Татьяна! Огромное спасибо за знакомство с прекрасной и непознанной Болоньей. Убежать от толп и шума улиц - мечта. Чертоза ди Болонья - место невероятное - гений места! Огромное спасибо за незабываемое открытие скрытой от посторонних глаз Болоньи. Спасибо, Татьяна!

Ответы на вопросы от путешественников по Болонье в категории «Что ещё посмотреть»

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