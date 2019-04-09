1.5 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Чертоза ди Болонья: секреты знаменитого кладбища
Узнать о судьбе усопших и истории достопримечательности и насладиться её мрачной эстетикой
Начало: У главного входа в Чертозу
Завтра в 08:30
7 авг в 08:30
€200 за всё до 7 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Болонья магическая и эзотерическая: алхимия, масоны и культ Исиды
Погрузитесь в мир магии и мистики средневековой Болоньи. Узнайте о масонах, алхимиках и древних культах, гуляя по историческим улицам и площадям
Начало: Фонтан «Нептун»
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
€200 за всё до 6 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Музыкальная Болонья: индивидуальная экскурсия по историческим местам
Погрузитесь в музыкальную историю Болоньи! Узнайте о великих композиторах, посетите знаменитые музеи и исторические здания, наполненные звуками прошлого
Начало: На Piazza Maggiore
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
€160 за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- MMaria9 апреля 2019Татьяна! Огромное спасибо за знакомство с прекрасной и непознанной Болоньей. Убежать от толп и шума улиц - мечта. Чертоза ди Болонья - место невероятное - гений места! Огромное спасибо за незабываемое открытие скрытой от посторонних глаз Болоньи. Спасибо, Татьяна!
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