Прекрасная Болонья, прекрасная Юлия и экскурсия! Было безумно интересно и познавательно, сын 9ти лет сказал, что это одна из самых интересных экскурсий была🙂 я бы смело рекомендовала Юлию друзьям и знакомым

Е Екатерина

Большое спасибо Юлии! Сбалансировано и по историческим данным, и по просто интересным фактам из жизни Болоньи. Мы были группой с ребенком 7 лет и бабушкой, интересно было всем!