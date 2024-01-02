3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Все интересные места Болоньи: путешествие в сердце истории
Погрузитесь в атмосферу Болоньи, где каждый уголок рассказывает уникальную историю, от первого Университета до длиннейших портиков
Начало: Адрес встречи потдоговоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 17:00
7 авг в 09:00
€180 за всё до 10 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Город, где есть все: уникальная обзорная экскурсия по Болонье
Приглашаем на увлекательную прогулку по Болонье, где каждый уголок скрывает свою историю и вкус
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно (но в пн музеи закрыты)
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
€150 за всё до 5 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 20 чел.
Болонья - город для жизни: Индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Болоньи: от средневековых улочек до гастрономических удовольствий и музыкальных фестивалей
Начало: Мы встретимся на площади Гальвани, возле памятника
Расписание: По договоренности, с 9 до 20 в любой день
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
€100 за всё до 20 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальный трансфер из Болоньи во Флоренцию: ваше удобство
Выберите лучший способ добраться из Болоньи во Флоренцию. Комфорт, безопасность и удобство - наш приоритет
Начало: Аэропорт Болоньи
7 авг в 16:00
8 авг в 09:00
€170 за всё до 3 чел.
3 часа
Мини-группа
до 5 чел.
Город рекордов, город-сюрприз: Незабываемая прогулка по Болонье
Познакомьтесь с Болоньей, как никогда раньше, благодаря увлекательной прогулке по её сердцу с опытным гидом
Начало: Piazza 20 Settembre
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
7 авг в 09:00
€160 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- OOlga2 января 2024Прекрасная Болонья, прекрасная Юлия и экскурсия! Было безумно интересно и познавательно, сын 9ти лет сказал, что это одна из самых интересных экскурсий была🙂 я бы смело рекомендовала Юлию друзьям и знакомым
- ЕЕкатерина2 июня 2023Большое спасибо Юлии! Сбалансировано и по историческим данным, и по просто интересным фактам из жизни Болоньи. Мы были группой с ребенком 7 лет и бабушкой, интересно было всем!
Ответы на вопросы от путешественников по Болонье в категории «Популярные экскурсии»
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