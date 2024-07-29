2.5 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
От Этрусков до наших дней: уникальное путешествие по Болонье
Погрузитесь в историю и культуру Болоньи, открывая её секреты от Этрусков до современности в увлекательной индивидуальной экскурсии
Начало: На площади Piazza Maggiore
6 авг в 09:00
7 авг в 09:00
€160 за всё до 7 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 20 чел.
Болонья на вкус и цвет: уникальный шопинг и культурное погружение
Погрузитесь в атмосферу Болоньи: от роскошных бутиков до средневековых улочек и вкуснейшей кухни
Начало: У памятника Гальвани
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
€250 за всё до 20 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Болонья ученая, красная, толстая: путешествие для всей семьи
Приглашаем на увлекательное путешествие по Болонье, где история сочетается с весельем, а ученость - с кулинарными открытиями
2 сен в 08:30
3 сен в 08:30
€160 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна29 июля 2024Все отлично. Гид легкая в общении, сходу отвечала на любые вопросы, возникавшие у меня во время экскурсии. Подсказала, где вкусно и недорого покушать и куда еще сходить/съездить. Спасибо. Рекомендую
- ООльга23 июля 2024Очень понравилась экскурсия с Ольгой! У нас огромный опыт экскурсий по всему миру и мне кажется дорогого стоит фраза моего
- ААлексей22 июля 2024Ольга Казанцева провела с нами экскурсию по Болонье, и мы остались ею очень довольны. И Ольгой, и экскурсией. Оля -
- SSvetlana2 апреля 2024Мы с моей 16-летней дочерью посетили Болонью, и наша экскурсия с Ольгой была просто замечательной! Ольга не только профессиональный гид,
- ООльга21 марта 2024Замечательная экскурсия, чудесный гид, очень красивая Болонья
- ААлександр12 марта 2024Вся информация рассказана в очень доступной форме. Ольга, большое спасибо за проведённое с вами время по Болонья
- ДДарья28 июня 2020Экскурсия очень понравилась! Я брала индивидуальную экскурсию, была одна. В Болонье была первый раз и всего на пару дней, хотелось
- EElena10 июля 2019Большое спасибо Татьяне за экскурсию по Болонье - отличный ознакомительный маршрут, много интересных фактов, практической информации. Сразу сложилось "понимание" города
- EElena28 мая 2019Хочу выразить благодарность нашему экскурсоводу и очень душевному человеку - Татьяне за прекрасно проведенный вечер в Болонье. По мнению всей
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Сколько стоит экскурсия по Болонье в августе 2024
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