Все – экскурсии в Болонье

Найдено 3 экскурсии в категории «Все» в Болонье на русском языке, цены от €160. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
От этрусков до наших дней: знакомство с Болоньей
Пешая
26 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
От Этрусков до наших дней: уникальное путешествие по Болонье
Погрузитесь в историю и культуру Болоньи, открывая её секреты от Этрусков до современности в увлекательной индивидуальной экскурсии
Начало: На площади Piazza Maggiore
6 авг в 09:00
7 авг в 09:00
160 за всё до 7 чел.
Болонья на вкус и цвет: шопинг со смыслом
Пешая
17 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 20 чел.
Болонья на вкус и цвет: уникальный шопинг и культурное погружение
Погрузитесь в атмосферу Болоньи: от роскошных бутиков до средневековых улочек и вкуснейшей кухни
Начало: У памятника Гальвани
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
250 за всё до 20 чел.
Болонья ученая, красная, толстая - для детей и их родителей
Пешая
35 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Болонья ученая, красная, толстая: путешествие для всей семьи
Приглашаем на увлекательное путешествие по Болонье, где история сочетается с весельем, а ученость - с кулинарными открытиями
2 сен в 08:30
3 сен в 08:30
160 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    29 июля 2024
    От этрусков до наших дней: знакомство с Болоньей
    Все отлично. Гид легкая в общении, сходу отвечала на любые вопросы, возникавшие у меня во время экскурсии. Подсказала, где вкусно и недорого покушать и куда еще сходить/съездить. Спасибо. Рекомендую
  • О
    Ольга
    23 июля 2024
    От этрусков до наших дней: знакомство с Болоньей
    Очень понравилась экскурсия с Ольгой! У нас огромный опыт экскурсий по всему миру и мне кажется дорогого стоит фраза моего
    читать дальше

    мужа в конце прогулки: «это была самая лучшая экскурсия, самый интересный и не скучный рассказ и самый приятный гид за последние годы!» Лучше и не скажешь! Ольга смогла донести до нас и исторические факты с датами в легкой нескучной форме, и по-человечески очень приятная и улыбчивая девушка! Если гулять по Болонье, то только с Ольгой!! Ну и сам город нас покорил!

  • А
    Алексей
    22 июля 2024
    От этрусков до наших дней: знакомство с Болоньей
    Ольга Казанцева провела с нами экскурсию по Болонье, и мы остались ею очень довольны. И Ольгой, и экскурсией. Оля -
    читать дальше

    очень дружелюбный и эрудированный человек, с ней было интересно. Город открылся нам с другой стороны и стал ближе - ведь узнать, например, дату постройки того или иного здания, или имя архитектора, можно и в справочнике, и эта информация, скорее всего, в памяти не останется. А если при этом рассказать о них исторический анекдот (в старинном значении этого слова), то впечатления о поездке останутся с вами надолго, и вы сможете поделится ими с друзьями при встрече. Рассказ о поездке станет живым и интересным - в этом и есть искусство и собеседника, и лектора. И ещё: даже при совершенном владении иностранным языком полученные сведения могут "пройти мимо кассы". Все это знают, мы зачастую "не слышим" иностранную речь, если не прикладываем к этому специальных усилий. А родной язык напряжения не требует, шутки понятны, а в памяти всё откладывается помимо воли. Поэтому за границей нужен знающий, весёлый и заботливый гид. Ольга Казанцева отвечает всем этим требованиям. Ещё раз спасибо ей!

  • S
    Svetlana
    2 апреля 2024
    Болонья ученая, красная, толстая - для детей и их родителей
    Мы с моей 16-летней дочерью посетили Болонью, и наша экскурсия с Ольгой была просто замечательной! Ольга не только профессиональный гид,
    читать дальше

    но и очень добрая и заботливая личность. Она сделала наше путешествие по Болонье незабываемым. Ее знание истории и культуры города впечатлило нас, а ее теплая и дружелюбная манера общения сделала наш день еще более приятным. Мы очень благодарны Ольге за ее профессионализм и сердечное отношение. Рекомендуем ее всем, кто хочет получить незабываемый опыт знакомства с Болоньей!

  • О
    Ольга
    21 марта 2024
    Болонья ученая, красная, толстая - для детей и их родителей
    Замечательная экскурсия, чудесный гид, очень красивая Болонья
  • А
    Александр
    12 марта 2024
    Болонья ученая, красная, толстая - для детей и их родителей
    Вся информация рассказана в очень доступной форме. Ольга, большое спасибо за проведённое с вами время по Болонья
  • Д
    Дарья
    28 июня 2020
    Болонья на вкус и цвет: шопинг со смыслом
    Экскурсия очень понравилась! Я брала индивидуальную экскурсию, была одна. В Болонье была первый раз и всего на пару дней, хотелось
    читать дальше

    за пару часов получить максимально полное представление о городе. Татьяна всё интересно рассказывала, отвечала на любые вопросы, везде меня фотографировала и даже угостила вкусным кофе в местной кофейне =) Подсказала, где можно хорошо пошопиться. После экскурсии я уже отлично ориентировалась сама по центру города. В общем, всем советую!

  • E
    Elena
    10 июля 2019
    Болонья на вкус и цвет: шопинг со смыслом
    Большое спасибо Татьяне за экскурсию по Болонье - отличный ознакомительный маршрут, много интересных фактов, практической информации. Сразу сложилось "понимание" города
    читать дальше

    - как появился, как развивался, что представляет из себя сегодня. Катастрофически мало время для такого интересного места. Вместе с этим направление задано и есть от чего отталкнуться в следующий приезд!! Татьяна, успехов во всем! Если что, на связи! Елена и Владислав, 21.06.2019

  • E
    Elena
    28 мая 2019
    Болонья на вкус и цвет: шопинг со смыслом
    Хочу выразить благодарность нашему экскурсоводу и очень душевному человеку - Татьяне за прекрасно проведенный вечер в Болонье. По мнению всей
    читать дальше

    нашей компании знакомство с Татьяной - одно из самых ярких впечатлений от Италии. Еще раз убедились, что путешествие незабываемым делают не достопримечательности, а знакомство с интересными людьми. Погода нас мягко говоря не радовала)), шел дождь… но Татьяна смогла так организовать экскурсию по улочкам Болоньи, что осталось неизгладимое впечатление от атмосферы вечера, от энергетики Татьяны, от формы подачи информации! Тонко, интеллигентно, с любовью к городу и его истории! Спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Болонье в категории «Все»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Болонье
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. От этрусков до наших дней: знакомство с Болоньей
  2. Болонья на вкус и цвет: шопинг со смыслом
  3. Болонья ученая, красная, толстая - для детей и их родителей
Какие места ещё посмотреть в Болонье
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Болонье в августе 2024
Сейчас в Болонье в категории "Все" можно забронировать 3 экскурсии от 160 до 250. Туристы уже оставили гидам 78 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Экскурсии на русском языке в Болонье (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Все», 78 ⭐ отзывов, цены от €160. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
ХорошоТам