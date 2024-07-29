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очень дружелюбный и эрудированный человек, с ней было интересно. Город открылся нам с другой стороны и стал ближе - ведь узнать, например, дату постройки того или иного здания, или имя архитектора, можно и в справочнике, и эта информация, скорее всего, в памяти не останется. А если при этом рассказать о них исторический анекдот (в старинном значении этого слова), то впечатления о поездке останутся с вами надолго, и вы сможете поделится ими с друзьями при встрече. Рассказ о поездке станет живым и интересным - в этом и есть искусство и собеседника, и лектора. И ещё: даже при совершенном владении иностранным языком полученные сведения могут "пройти мимо кассы". Все это знают, мы зачастую "не слышим" иностранную речь, если не прикладываем к этому специальных усилий. А родной язык напряжения не требует, шутки понятны, а в памяти всё откладывается помимо воли. Поэтому за границей нужен знающий, весёлый и заботливый гид. Ольга Казанцева отвечает всем этим требованиям. Ещё раз спасибо ей!