Найдено 3 экскурсии в категории « Популярные экскурсии » в Больцано на русском языке, цены от €120. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году

1 чел. По популярности Пешая 2 часа Индивидуальная до 5 чел. Прогулка по городу Больцано: история и культура Откройте для себя Больцано - город, где итальянская страсть встречается с немецкой точностью. Прогулка по его улицам подарит незабываемые впечатления Начало: Пьяцца Вальтер Расписание: по договоренности € 120 за всё до 5 чел. 5 часов Индивидуальная до 5 чел. Путешествие по дорогам вина в Южном Тироле Присоединяйтесь к винно-гастрономическому туру по Южному Тиролю. Посетите винодельни, дегустационные залы и насладитесь видами виноградников Начало: Больцано, Тренто или Верона Расписание: по договоренности € 150 за всё до 5 чел. На автобусе 4 часа Индивидуальная до 5 чел. Индивидуальная экскурсия: Сказочные Доломитовые Альпы Отправьтесь в путешествие по Доломитовым Альпам! Вас ждут горы, озера, замки и увлекательные истории. Насладитесь красотой природы и культурой региона Начало: Больцано, Тренто или Верона Расписание: по договоренности € 160 за всё до 5 чел. Другие экскурсии Больцано

Ответы на вопросы от путешественников по Больцано в категории «Популярные экскурсии»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Больцано Прогулка по городу Больцано Винно-гастрономический тур по Южному Тиролю: «Дорога вина» Сказочные Доломитовые Альпы В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3 Сколько стоит экскурсия по Больцано в августе 2024 Сейчас в Больцано в категории "Популярные экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 120 до 160.

Экскурсии на русском языке в Больцано (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Популярные экскурсии», цены от €120. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь