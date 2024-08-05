2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Прогулка по городу Больцано: история и культура
Откройте для себя Больцано - город, где итальянская страсть встречается с немецкой точностью. Прогулка по его улицам подарит незабываемые впечатления
Начало: Пьяцца Вальтер
Расписание: по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€120 за всё до 5 чел.
5 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Путешествие по дорогам вина в Южном Тироле
Присоединяйтесь к винно-гастрономическому туру по Южному Тиролю. Посетите винодельни, дегустационные залы и насладитесь видами виноградников
Начало: Больцано, Тренто или Верона
Расписание: по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€150 за всё до 5 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Индивидуальная экскурсия: Сказочные Доломитовые Альпы
Отправьтесь в путешествие по Доломитовым Альпам! Вас ждут горы, озера, замки и увлекательные истории. Насладитесь красотой природы и культурой региона
Начало: Больцано, Тренто или Верона
Расписание: по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€160 за всё до 5 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Больцано в категории «Популярные экскурсии»
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