2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Четыре площади Брешии: путешествие через эпохи
Погрузитесь в атмосферу Брешии, прогуливаясь по ее историческим площадям и наслаждаясь видами на главные достопримечательности города
Завтра в 09:00
6 авг в 12:00
€130 за всё до 6 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Брешиа: античная, средневековая, современная
Прогулка по Брешии: римский форум, монастырь святой Джулии и площади эпохи Муссолини. Узнайте больше о богатой истории города
Начало: На площади piazza Vittoria
Завтра в 10:00
6 авг в 10:00
€150 за всё до 6 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Брешиа - «Львица Италии»: индивидуальная экскурсия
Прогулка по историческому центру Брешии, знакомство с её архитектурными шедеврами и культурным наследием. Увидите замок, соборы и монастырь Санта-Джулия
Завтра в 09:00
6 авг в 09:00
€250 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММаша16 апреля 2024Инесса провела чудесную прогулку по Брешиа для моих родителей. Остались очень довольны. Много интересного, но не перегружено. Все легко и гибко, с учетом их пожеланий и вопросов. Будем рады вернуться и на другие экскурсии)
- ННаталья29 марта 2024Ольга- прекрасный собеседник и замечательный знаток Италии! Если хотите с пользой провести время и познать окружающую красоту и аутентичность -Вам точно с Ольгой будет по пути! Рекомендую и благодарю 🙏🎊👏
- JJulia19 октября 2023Ольга замечательный экскурсовод и приятный человек с глубокими познаниями в истории города. Маршрут был интересным и красочным. Рекомендую.
- ААйнур26 октября 2022Спасибо большое Ольге за прекрасную экскурсию по площадям Брешии! Ольга прекрасный рассказчик, интересно было всем - и детям, и взрослым! С удовольствием вернулись бы и прогулялись еще раз с Ольгой по Брешии!
Ответы на вопросы от путешественников по Брешиа в категории «Все»
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