Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

ТРАНСФЕРЫ ИЗ АЭРОПОРТОВ ВЕНЕЦИЯ — МИЛАН — ВЕРОНА — БЕРГАМО НА ОЗЕРО ГАРДА

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Встречаем и провожаем в аэропортах Италии

Индивидуальный VIP трансфер + русскоговорящий ассистент

При встрече в аэропорту русскоговорящий водитель 🚗 предоставит интересующую Вас информацию о городе, шоппинге, туристических местах и многом другом. Также он поможет зарегистрироваться в гостинице.

В заявке на трансфер следует указать:

1. Фамилии и имена туристов

2. Количество человек

3. Даты, на которые заказывается трансфер

4. Для встречи или вылета в аэропортах номер рейса и авиакомпанию

5. Название отеля, в который или из которого отправляются туристы.