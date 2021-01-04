Как добраться до Флоренции на самолёте
В Флоренции 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Firenze-Peretola Airport» вам не избежать
Список аэропортов Флоренции
- Перетола FLRFirenze-Peretola Airport
Самые дешёвые билеты в Флоренцию из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|04.01.2021
|из 🇨🇿Праги
|2 981
|1ч 35м
|04.06.2021
|из 🇪🇸Барселоны
|2 991
|9ч 35м (⇵1)
|26.10.2020
|из 🇫🇷Парижа
|4 032
|20ч (⇵1)
|04.01.2021
|из 🇪🇸Мадрида
|4 099
|2ч 15м
|02.11.2020
|из 🇮🇹Катании
|4 516
|1ч 40м
|19.12.2020
|из 🇷🇺Москвы
|4 518
|50ч 35м (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇧🇪Брюсселя
|4 621
|26ч 40м (⇵1)
|11.12.2020
|из 🇮🇹Пескары
|4 723
|28ч 10м (⇵2)
|09.06.2021
|из 🇩🇪Берлина
|4 846
|5ч 30м (⇵1)
|30.11.2020
|из 🇺🇦Киева
|4 956
|52ч 25м (⇵2)
|05.11.2020
|из 🇮🇹Милана
|5 180
|21ч 20м (⇵1)
|11.11.2020
|из 🇮🇹Кальяри
|5 192
|32ч 5м (⇵2)
|08.12.2020
|из 🇷🇺Краснодара
|5 250
|32ч (⇵2)
|10.11.2020
|из 🇮🇹Рима
|5 304
|21ч (⇵1)
|08.11.2020
|из 🇬🇷Афин
|5 600
|16ч 50м (⇵1)
|30.11.2020
|из 🇳🇴Тронхейм
|5 631
|51ч 5м (⇵2)
|20.11.2020
|из 🇵🇹Лиссабона
|5 765
|50ч 5м (⇵2)
|05.06.2021
|из 🇮🇪Дублина
|5 858
|20ч 45м (⇵2)
|04.11.2020
|из 🇮🇹Бари
|6 221
|31ч 50м (⇵2)
|22.01.2021
|из 🇷🇺Санкт-Петербурга
|6 260
|38ч 40м (⇵2)
|01.11.2020
|из 🇦🇹Вены
|6 405
|20ч 10м (⇵2)
|08.11.2020
|из 🇩🇪Франкфурта-на-Майне
|6 530
|16ч (⇵1)
|16.10.2020
|из 🇫🇷Ниццы
|6 721
|34ч (⇵2)
|24.10.2020
|из 🇳🇱Эйндховена
|6 810
|19ч (⇵2)
|17.10.2020
|из 🇬🇷Ханьи
|6 893
|40ч 40м (⇵2)
|23.10.2020
|из 🇷🇴Бухареста
|6 903
|36ч 55м (⇵2)
|13.10.2020
|из 🇮🇹Пизы
|7 255
|53ч 40м (⇵2)
|30.11.2020
|из 🇷🇺Екатеринбурга
|7 445
|36ч (⇵2)
|30.10.2020
|из 🇫🇷Бордо
|7 475
|44ч 25м (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇹🇷Стамбула
|7 545
|45ч 25м (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇪🇸Малаги
|7 658
|5ч 35м (⇵1)
|01.11.2020
|из 🇬🇪Тбилиси
|7 945
|17ч 35м (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇵🇹Порту
|8 001
|13ч 30м (⇵2)
|25.12.2020
|из 🇷🇺Казани
|8 187
|48ч 10м (⇵2)
|23.10.2020
|из 🇨🇭Базеля
|8 314
|24ч 10м (⇵1)
|01.11.2020
|из 🇪🇪Таллина
|8 704
|12ч 35м (⇵1)
|13.11.2020
|из 🇪🇸Овьедо
|8 901
|38ч 20м (⇵2)
|01.11.2020
|из 🇫🇷Бреста
|9 155
|10ч 40м (⇵1)
|09.11.2020
|из 🇮🇱Тель-Авива
|9 179
|23ч 15м (⇵2)
|17.10.2020
|из 🇬🇷Крита
|9 517
|48ч 40м (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇹🇳Туниса
|9 682
|12ч (⇵1)
|23.07.2021
|из 🇬🇧Манчестера
|9 820
|25ч 45м (⇵1)
|13.10.2020
|из 🇮🇹Ольбии
|9 947
|7ч 40м (⇵1)
|15.10.2020
|из 🇨🇿Остравы
|10 706
|24ч 50м (⇵1)
|08.11.2020
|из 🇷🇺Уфы
|10 924
|44ч 30м (⇵2)
|14.10.2020
|из 🇮🇹Бриндизи
|10 990
|27ч 45м (⇵2)
|22.11.2020
|из 🇷🇺Тюмени
|11 102
|43ч 45м (⇵2)
|28.10.2020
|из 🇺🇦Львова
|11 367
|41ч 50м (⇵2)
|20.01.2021
|из 🇷🇺Кемерово
|11 448
|21ч 35м (⇵2)
|21.12.2020
|из 🇷🇺Иркутска
|11 748
|42ч (⇵2)
|30.10.2020
|из 🇷🇺Новосибирска
|12 509
|56ч 20м (⇵2)
|18.10.2020
|из 🇷🇸Белграда
|12 735
|5ч 30м (⇵1)
|14.06.2021
|из 🇧🇾Минска
|12 987
|45ч 55м (⇵2)
|17.10.2020
|из 🇬🇷Закинтоса
|13 045
|22ч 40м (⇵2)
|27.10.2020
|из 🇷🇺Ростова-на-Дону
|13 878
|31ч 10м (⇵2)
|13.10.2020
|из 🇩🇪Дюссельдорфа
|14 291
|20ч 45м (⇵2)
|15.10.2020
|из 🇹🇷Аланьи
|15 498
|22ч 40м (⇵2)
|26.10.2020
|из 🇷🇺Самары
|16 171
|36ч 5м (⇵2)
|30.10.2020
|из 🇷🇺Перми
|17 020
|32ч (⇵2)
|22.10.2020
|из 🇫🇮Хельсинки
|17 123
|10ч 35м (⇵1)
|14.10.2020
|из 🇷🇺Калининграда
|17 393
|65ч (⇵2)
|10.05.2021
|из 🇷🇺Волгограда
|20 077
|24ч 20м (⇵2)
|24.10.2020
|из 🇷🇺Челябинска
|20 573
|46ч 35м (⇵2)
|31.07.2021
|из 🇦🇿Баку
|21 423
|11ч 10м (⇵2)
|05.03.2021
|из 🇺🇸Орландо
|22 723
|44ч 35м (⇵2)
|01.11.2020
|из 🇰🇬Бишкека
|23 564
|21ч (⇵2)
|25.10.2020
|из 🇰🇿Алматы
|24 620
|36ч 10м (⇵2)
|20.10.2020
|из 🇷🇺Сургута
|25 089
|35ч 25м (⇵2)
|31.10.2020
|из 🇸🇳Дакара
|28 855
|23ч 10м (⇵2)
|24.01.2021
|из 🇰🇿Нур-Султана (Астана)
|29 730
|15ч 10м (⇵2)
|27.06.2021
|из 🇺🇸Детройт
|32 717
|58ч 40м (⇵2)
|05.04.2021
|из 🇷🇺Владивостока
|33 494
|30ч (⇵2)
|01.11.2020
|из 🇺🇸Сента-Луиса
|40 071
|30ч 20м (⇵2)
|27.01.2021
|из 🇧🇯Котону
|40 815
|24ч 35м (⇵2)
|05.08.2021
|из 🇳🇦Виндхука
|43 538
|26ч (⇵2)
|26.10.2020
|из 🇺🇸Спокана
|53 645
|48ч (⇵2)
|19.09.2021
|из 🇯🇵Токио
|55 961
|50ч 30м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Флоренции
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Флоренции, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Амстердам, Берлин, Бари, Катания и Дакар
- 22.12.202004.01.2021
- 15.12.202024.12.2020
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Авиакомпании которые летают из аэропортов Флоренции
Флоренция - честно о Флоренции с фото, видео и картами достопримечательностей
Посещая Итальянскую Флоренцию, туристы стараются посетить как можно больше популярных мест и исторических достопримечательностей города с огромным культурным значением, поэтому и необходимо прочитать нашу статью, чтобы не терять время на поиски, а просто открыть карту, посмотреть фото, видео и подробное описание