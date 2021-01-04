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Летим в Флоренцию

Как добраться до Флоренции на самолёте

В Флоренции 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Firenze-Peretola Airport» вам не избежать

Список аэропортов Флоренции

  1. Перетола FLR
    Firenze-Peretola Airport

Самые дешёвые билеты в Флоренцию из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
04.01.2021из 🇨🇿Праги2 9811ч 35м
04.06.2021из 🇪🇸Барселоны2 9919ч 35м (⇵1)
26.10.2020из 🇫🇷Парижа4 03220ч (⇵1)
04.01.2021из 🇪🇸Мадрида4 0992ч 15м
02.11.2020из 🇮🇹Катании4 5161ч 40м
19.12.2020из 🇷🇺Москвы4 51850ч 35м (⇵2)
09.11.2020из 🇧🇪Брюсселя4 62126ч 40м (⇵1)
11.12.2020из 🇮🇹Пескары4 72328ч 10м (⇵2)
09.06.2021из 🇩🇪Берлина4 8465ч 30м (⇵1)
30.11.2020из 🇺🇦Киева4 95652ч 25м (⇵2)
05.11.2020из 🇮🇹Милана5 18021ч 20м (⇵1)
11.11.2020из 🇮🇹Кальяри5 19232ч 5м (⇵2)
08.12.2020из 🇷🇺Краснодара5 25032ч (⇵2)
10.11.2020из 🇮🇹Рима5 30421ч (⇵1)
08.11.2020из 🇬🇷Афин5 60016ч 50м (⇵1)
30.11.2020из 🇳🇴Тронхейм5 63151ч 5м (⇵2)
20.11.2020из 🇵🇹Лиссабона5 76550ч 5м (⇵2)
05.06.2021из 🇮🇪Дублина5 85820ч 45м (⇵2)
04.11.2020из 🇮🇹Бари6 22131ч 50м (⇵2)
22.01.2021из 🇷🇺Санкт-Петербурга6 26038ч 40м (⇵2)
01.11.2020из 🇦🇹Вены6 40520ч 10м (⇵2)
08.11.2020из 🇩🇪Франкфурта-на-Майне6 53016ч (⇵1)
16.10.2020из 🇫🇷Ниццы6 72134ч (⇵2)
24.10.2020из 🇳🇱Эйндховена6 81019ч (⇵2)
17.10.2020из 🇬🇷Ханьи6 89340ч 40м (⇵2)
23.10.2020из 🇷🇴Бухареста6 90336ч 55м (⇵2)
13.10.2020из 🇮🇹Пизы7 25553ч 40м (⇵2)
30.11.2020из 🇷🇺Екатеринбурга7 44536ч (⇵2)
30.10.2020из 🇫🇷Бордо7 47544ч 25м (⇵2)
16.10.2020из 🇹🇷Стамбула7 54545ч 25м (⇵2)
09.11.2020из 🇪🇸Малаги7 6585ч 35м (⇵1)
01.11.2020из 🇬🇪Тбилиси7 94517ч 35м (⇵2)
09.11.2020из 🇵🇹Порту8 00113ч 30м (⇵2)
25.12.2020из 🇷🇺Казани8 18748ч 10м (⇵2)
23.10.2020из 🇨🇭Базеля8 31424ч 10м (⇵1)
01.11.2020из 🇪🇪Таллина8 70412ч 35м (⇵1)
13.11.2020из 🇪🇸Овьедо8 90138ч 20м (⇵2)
01.11.2020из 🇫🇷Бреста9 15510ч 40м (⇵1)
09.11.2020из 🇮🇱Тель-Авива9 17923ч 15м (⇵2)
17.10.2020из 🇬🇷Крита9 51748ч 40м (⇵2)
09.11.2020из 🇹🇳Туниса9 68212ч (⇵1)
23.07.2021из 🇬🇧Манчестера9 82025ч 45м (⇵1)
13.10.2020из 🇮🇹Ольбии9 9477ч 40м (⇵1)
15.10.2020из 🇨🇿Остравы10 70624ч 50м (⇵1)
08.11.2020из 🇷🇺Уфы10 92444ч 30м (⇵2)
14.10.2020из 🇮🇹Бриндизи10 99027ч 45м (⇵2)
22.11.2020из 🇷🇺Тюмени11 10243ч 45м (⇵2)
28.10.2020из 🇺🇦Львова11 36741ч 50м (⇵2)
20.01.2021из 🇷🇺Кемерово11 44821ч 35м (⇵2)
21.12.2020из 🇷🇺Иркутска11 74842ч (⇵2)
30.10.2020из 🇷🇺Новосибирска12 50956ч 20м (⇵2)
18.10.2020из 🇷🇸Белграда12 7355ч 30м (⇵1)
14.06.2021из 🇧🇾Минска12 98745ч 55м (⇵2)
17.10.2020из 🇬🇷Закинтоса13 04522ч 40м (⇵2)
27.10.2020из 🇷🇺Ростова-на-Дону13 87831ч 10м (⇵2)
13.10.2020из 🇩🇪Дюссельдорфа14 29120ч 45м (⇵2)
15.10.2020из 🇹🇷Аланьи15 49822ч 40м (⇵2)
26.10.2020из 🇷🇺Самары16 17136ч 5м (⇵2)
30.10.2020из 🇷🇺Перми17 02032ч (⇵2)
22.10.2020из 🇫🇮Хельсинки17 12310ч 35м (⇵1)
14.10.2020из 🇷🇺Калининграда17 39365ч (⇵2)
10.05.2021из 🇷🇺Волгограда20 07724ч 20м (⇵2)
24.10.2020из 🇷🇺Челябинска20 57346ч 35м (⇵2)
31.07.2021из 🇦🇿Баку21 42311ч 10м (⇵2)
05.03.2021из 🇺🇸Орландо22 72344ч 35м (⇵2)
01.11.2020из 🇰🇬Бишкека23 56421ч (⇵2)
25.10.2020из 🇰🇿Алматы24 62036ч 10м (⇵2)
20.10.2020из 🇷🇺Сургута25 08935ч 25м (⇵2)
31.10.2020из 🇸🇳Дакара28 85523ч 10м (⇵2)
24.01.2021из 🇰🇿Нур-Султана (Астана)29 73015ч 10м (⇵2)
27.06.2021из 🇺🇸Детройт32 71758ч 40м (⇵2)
05.04.2021из 🇷🇺Владивостока33 49430ч (⇵2)
01.11.2020из 🇺🇸Сента-Луиса40 07130ч 20м (⇵2)
27.01.2021из 🇧🇯Котону40 81524ч 35м (⇵2)
05.08.2021из 🇳🇦Виндхука43 53826ч (⇵2)
26.10.2020из 🇺🇸Спокана53 64548ч (⇵2)
19.09.2021из 🇯🇵Токио55 96150ч 30м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
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Авиакомпании которые летают из аэропортов Флоренции

Флоренция - честно о Флоренции с фото, видео и картами достопримечательностей
Флоренция - честно о Флоренции с фото, видео и картами достопримечательностей
Посещая Итальянскую Флоренцию, туристы стараются посетить как можно больше популярных мест и исторических достопримечательностей города с огромным культурным значением, поэтому и необходимо прочитать нашу статью, чтобы не терять время на поиски, а просто открыть карту, посмотреть фото, видео и подробное описание