Что ещё посмотреть – экскурсии во Флоренции

Найдено 4 экскурсии в категории «Что ещё посмотреть» во Флоренции на русском языке, цены от €120. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Интерьеры и шедевры палаццо Питти
17 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 25 чел.
Интерьеры и шедевры палаццо Питти во Флоренции
Погрузитесь в историю и искусство палаццо Питти. Узнайте о шедеврах итальянских мастеров и архитектуре этого величественного дворца
Начало: На площади Питти
8 авг в 08:00
9 авг в 13:00
120 за всё до 25 чел.
Необычная Флоренция
Пешая
104 отзыва
3 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Необычная Флоренция: уникальный маршрут по тайным тропам города
Загляните в укромные уголки Флоренции, где каждый камень хранит свою историю, а каждый поворот открывает новые тайны
Начало: На Piazza della Repubblica
7 авг в 09:00
1 сен в 09:30
250 за всё до 6 чел.
Из Флоренции в Тоскану на Кьянти Тур
182 отзыва
5 часов
Индивидуальная
Из Флоренции в Тоскану на Кьянти Тур
Погрузитесь в атмосферу Тосканы, наслаждаясь вином Кьянти и посещая средневековые городки Сан Джиминиано и Чертальдо. Узнайте больше о вине и его производстве
Начало: В городе Чертальдо (Кьянти) или по договоренности ...
Завтра в 10:00
7 авг в 14:00
от 200 за человека
Настоящая Флоренция «для своих»
Пешая
59 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Уникальная прогулка по Флоренции: культура, искусство, вкусы
Погрузитесь в атмосферу Флоренции, насладитесь местной культурой и кулинарией в компании знающего гида
Начало: 2 минуты пешком от центрального ж/д вокзала Флорен...
6 авг в 17:00
7 авг в 10:00
129 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    2 августа 2024
    Настоящая Флоренция «для своих»
    Если вы хотите погрузиться в жизнь обычного жителя Флоренции, эта экскурсия для вас. Хотя у Евгении есть и другие форматы,
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    но нам нужно было именно это. Подъезды и крыши (как в Питере), продуктовый рынок, местная вкуснейшая еда, которую турист не увидит, конечно же обзорка по основным улицам и достопримечательностям. Но мы историю оставили на следующее посещение. Во Флоренции не в первый раз, но теперь то мы уже намного лучше понимаем этот город, и влюбляемся еще больше. Женя- необыкновенный позитив, любит Италию, город, свою работу, и туристов, с которыми работает! Обязательно порекомендуем ее всем своим друзьям, да и сама надеюсь встретится с ней еще раз (возврат туристов 50+ и 18, интересно было обеим)

  • Л
    Лана
    2 августа 2024
    Из Флоренции в Тоскану на Кьянти Тур
    Спасибо большое Татьяне за прекрасную экскурсию! Очень интересно гид расставила акценты) рассказала истории и традиции аристократов, показала производство на сыроварне и винодельне) провела отличную дегустацию и рассказала о винах Тосканы - все было здорово! Спасибо еще раз!
  • Е
    Екатерина
    1 августа 2024
    Из Флоренции в Тоскану на Кьянти Тур
    Экскурсия понравилась! Динамично, энергично, при этом не перегружено, но и если нужна доп. информация, то Татьяна готова ответить на вопросы.
  • А
    Артур
    27 июля 2024
    Из Флоренции в Тоскану на Кьянти Тур
    Спасибо Татьяна, отличный Кьянти Тур!! Всё было очень профессионально организовано, Всё понравилось, Строцци-Мороженное-Пейзажи - хотим вернуться еще! Великолепно! Рекомендую 100% Гид - ПРОФИ!
  • Н
    Ника
    23 июля 2024
    Необычная Флоренция
    Дарья- умничка. Было интересно, познавательно- а главное наши трое детей запомнили очень много исторических фактов. Узнали множество деталей мимо которых мы бы прошли. Рекомендуем 🇮🇹
  • Е
    Елена
    16 июля 2024
    Настоящая Флоренция «для своих»
    Евгения провела чудесную экскурсию. Было интересно и взрослым и детям. Буду рекомендовать друзьям!
  • М
    Максим
    12 июля 2024
    Необычная Флоренция
    Прекрасная девушка, прекрасный гид, лучше один раз пройтись, чем прочитать 100 комментариев! Рекомендую! Профи с большой буквы!
  • Л
    Лиза
    11 июля 2024
    Необычная Флоренция
    я побывала на комбинированной экскурсии - необычная+обзорная Флоренция. 4 часа пролетели как 5 минут, Даша действительно влюблена в свой город
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    и сама по себе интересная личность и рассказчик. с ее помощью у меня получилось больше прочувствовать дух ренессанса, которого мне немного не хватало в первый день приезда, проникнуться необычными историями города и ознакомиться с местным менталитетом… все очень понравилось, только мало, хочу еще!)) но я уверена, что вернусь и мы все наверстаем) большое Тебе спасибо, Даша! <3

  • И
    Ирина
    3 мая 2024
    Интерьеры и шедевры палаццо Питти
    С удовольствием провели время с Татьяной в палаццо Питти. Татьяна показала нам и рассказала о шедеврах Рафаэля, Караваджо, Тициана и многих других великих художников. Было очень интересно и познавательно! Однозначно рекомендую Татьяну как профессионала!
  • А
    Анна
    25 марта 2024
    Настоящая Флоренция «для своих»
    Если вы уже познакомились с основными достопримечательностями города и хотите просто отдохнуть, то Обязательно выбирайте эту экскурсию!!! Евгения мега обаятельная,
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    эрудированная и энергичная девушка! Положительный заряд эмоций на весь день вам обеспечен! Мы получили массу приятных впечатлений и теперь имеем полное представление о жизни Флорентийцев.

Ответы на вопросы от путешественников по Флоренции в категории «Что ещё посмотреть»

Самые популярные экскурсии этой рубрики во Флоренции
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Интерьеры и шедевры палаццо Питти
  2. Необычная Флоренция
  3. Из Флоренции в Тоскану на Кьянти Тур
  4. Настоящая Флоренция «для своих»
Какие места ещё посмотреть во Флоренции
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Площадь Синьории
  3. Санта-Мария-дель-Фьоре
  4. Галерея Уффици
  5. Палаццо Веккьо
  6. Баптистерий
  7. Колокольня Джотто
  8. Палаццо Питти
  9. Базилика Санта-Кроче
  10. Площадь Республики
Сколько стоит экскурсия по Флоренции в августе 2024
Сейчас во Флоренции в категории "Что ещё посмотреть" можно забронировать 4 экскурсии от 120 до 250. Туристы уже оставили гидам 362 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Экскурсии на русском языке во Флоренции (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2024 год по теме «Что ещё посмотреть», 362 ⭐ отзыва, цены от €120. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
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