2 часа
Индивидуальная
до 25 чел.
Интерьеры и шедевры палаццо Питти во Флоренции
Погрузитесь в историю и искусство палаццо Питти. Узнайте о шедеврах итальянских мастеров и архитектуре этого величественного дворца
Начало: На площади Питти
8 авг в 08:00
9 авг в 13:00
€120 за всё до 25 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Необычная Флоренция: уникальный маршрут по тайным тропам города
Загляните в укромные уголки Флоренции, где каждый камень хранит свою историю, а каждый поворот открывает новые тайны
Начало: На Piazza della Repubblica
7 авг в 09:00
1 сен в 09:30
€250 за всё до 6 чел.
5 часов
Индивидуальная
Из Флоренции в Тоскану на Кьянти Тур
Погрузитесь в атмосферу Тосканы, наслаждаясь вином Кьянти и посещая средневековые городки Сан Джиминиано и Чертальдо. Узнайте больше о вине и его производстве
Начало: В городе Чертальдо (Кьянти) или по договоренности ...
Завтра в 10:00
7 авг в 14:00
от €200 за человека
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Уникальная прогулка по Флоренции: культура, искусство, вкусы
Погрузитесь в атмосферу Флоренции, насладитесь местной культурой и кулинарией в компании знающего гида
Начало: 2 минуты пешком от центрального ж/д вокзала Флорен...
6 авг в 17:00
7 авг в 10:00
€129 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена2 августа 2024Если вы хотите погрузиться в жизнь обычного жителя Флоренции, эта экскурсия для вас. Хотя у Евгении есть и другие форматы,
- ЛЛана2 августа 2024Спасибо большое Татьяне за прекрасную экскурсию! Очень интересно гид расставила акценты) рассказала истории и традиции аристократов, показала производство на сыроварне и винодельне) провела отличную дегустацию и рассказала о винах Тосканы - все было здорово! Спасибо еще раз!
- ЕЕкатерина1 августа 2024Экскурсия понравилась! Динамично, энергично, при этом не перегружено, но и если нужна доп. информация, то Татьяна готова ответить на вопросы.
- ААртур27 июля 2024Спасибо Татьяна, отличный Кьянти Тур!! Всё было очень профессионально организовано, Всё понравилось, Строцци-Мороженное-Пейзажи - хотим вернуться еще! Великолепно! Рекомендую 100% Гид - ПРОФИ!
- ННика23 июля 2024Дарья- умничка. Было интересно, познавательно- а главное наши трое детей запомнили очень много исторических фактов. Узнали множество деталей мимо которых мы бы прошли. Рекомендуем 🇮🇹
- ЕЕлена16 июля 2024Евгения провела чудесную экскурсию. Было интересно и взрослым и детям. Буду рекомендовать друзьям!
- ММаксим12 июля 2024Прекрасная девушка, прекрасный гид, лучше один раз пройтись, чем прочитать 100 комментариев! Рекомендую! Профи с большой буквы!
- ЛЛиза11 июля 2024я побывала на комбинированной экскурсии - необычная+обзорная Флоренция. 4 часа пролетели как 5 минут, Даша действительно влюблена в свой город
- ИИрина3 мая 2024С удовольствием провели время с Татьяной в палаццо Питти. Татьяна показала нам и рассказала о шедеврах Рафаэля, Караваджо, Тициана и многих других великих художников. Было очень интересно и познавательно! Однозначно рекомендую Татьяну как профессионала!
- ААнна25 марта 2024Если вы уже познакомились с основными достопримечательностями города и хотите просто отдохнуть, то Обязательно выбирайте эту экскурсию!!! Евгения мега обаятельная,
Ответы на вопросы от путешественников по Флоренции в категории «Что ещё посмотреть»
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