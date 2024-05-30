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Квест
2 часа
Познать Флоренцию: квест для детей и их родителей
Познакомьтесь с Флоренцией через квест для детей и родителей. Увлекательные задания, исторические места и сюрпризы на память. Подходит для детей от 5 лет
Начало: На площади Дуомо
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:30
€134 за всё до 8 чел.
Квест
2.5 часа
Увлекательный квест для детей во Флоренции: мифы и легенды
Как рассказать детям о древнем городе, которому 2 тысячелетия? Присоединяйтесь к квесту с играми и загадками по улицам Флоренции
Начало: На площади Республики
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€180 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Музей Леонардо да Винчи: экскурсия для детей и взрослых
Приглашаем вас в удивительный мир Леонардо да Винчи. Узнайте о его изобретениях, потрогайте и изучите все машины. Экскурсия подходит для детей и взрослых
Начало: Недалеко от кафедрального собора
«Экскурсия подходит для детей от 7 лет»
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
€98 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Галерея Уффици в Флоренции: путешествие через искусство для детей и взрослых
Приглашаем на уникальное путешествие по галерее Уффици, где искусство оживает перед вашими глазами
Начало: На площади Синьории
«Для детей до 18 лет оплачивается только бронь — 4 евро»
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
€180 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИлья30 мая 2024Уффици для детейОгромное благодарность Ольге за те две экскурсии, которые мы провели вместе. Первая экскурсия была семейная экскурсия по городу. Наша цель была
- ЛЛюбовь28 апреля 2024Самое восторженное впечатление оставляет эта экскурсия и у взрослых и у ребёнка! Полностью погружаешься в эпоху средневековья. Увлекательнейший рассказ высококвалифицированного
- GGleb28 апреля 2024Самая лучшая экскурсия, на которой мы были в Италии ⭐️ Еще до начала экскурсии Наталья написала подробно, где мы встретимся, прислала
- ККсения28 апреля 2024Прекрасная экскурсия, мы остались очень довольны! Большое спасибо гиду Наталье за мастерскую подачу материала, было очень интересно и ребенку, и
- ЮЮлия18 апреля 2024Самая лучшая экскурсия по Флоренции! Детям очень понравилось! Наталья суперский рассказчик, очень живая и зажигающая
- MMariia12 апреля 2024Остались очень довольны экскурсией (семья с двумя детьми, мальчики 7 и 10 лет). Гид Наталья быстро и легко наладила коммуникацию
- ЕЕлена8 апреля 2024Хочу написать отзыв, потому что очень важно в путешествиях с детьми их заинтересовать, особенно вечно недовольных подростков! Лидии удалось это
- ЕЕлена24 октября 2023По Флоренции с волшебным чемоданчикомБлагодарю Ольгу за очень интересное знакомство с Флоренцией, мы и наш сын 5 лет были увлечены всю экскурсию загадками города. Очень рекомендуем
- ААндрей16 мая 2023Уффици для детейОчень понравилась экскурсия. Мы были с двумя детьми 6 и 7 лет. Ольга очень классно держала их внимание, все в легкой игровой форме, очень много интересных фактов - дети были в восторге. Взрослым тоже очень понравилось.
- ККристина2 мая 2023По Флоренции с волшебным чемоданчикомОльга провела совершенно замечательную экскурсию. Сын (6.5 лет) был в восторге, с удовольствием слушал, разгадывал загадки, предложенные Ольгой, запомнил (и
Ответы на вопросы от путешественников по Флоренции в категории «Для детей»
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Сейчас во Флоренции в категории "Для детей" можно забронировать 4 экскурсии от 98 до 180. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Все детские и школьные экскурсии во Флоренции! Вместе с детьми и гидами города Флоренции можно посмотреть достопримечательности, узнать историю, не по учебнику, а интересно и с полным вовлечением детей, ведь эти экскурсионные программы специально созданы для мальчишек и девчонок. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии на русском языке