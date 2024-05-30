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в том, чтобы наша шестилетняя дочь запомнила эту поездку и можно было продолжить изучать после экскурсии самостоятельно город и историю. Ребенок был в восторге от подачи, от настроения. Ольга приготовила задания для детей - найти животное, найти башню, подходили к кабанчику загадывать желание. Второй раз мы ходили на индивидуальную экскурсию нашей семьей в галлерею Уффицы. Опять же была задача, чтобы экскурсия была больше для дочки, но Ольга смогла сделать так, чтобы было интересно и для нас, и для дочки. Посмотрели все жемчужины Уффицы, особенно впечатлились Боттичелли, теперь будет что обсуждать с дочкой после поездки в Италию. Очень рекомендуем и обязательно приедем еще, на другие экскурсии Ольги.