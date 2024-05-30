Детские экскурсии во Флоренции

Найдено 4 экскурсии в категории «Для детей» во Флоренции на русском языке, цены от €98. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Познать Флоренцию: квест для детей и их родителей
🚶 Пешая
Квест
2 часа
1 отзыв
Познать Флоренцию: квест для детей и их родителей
Познакомьтесь с Флоренцией через квест для детей и родителей. Увлекательные задания, исторические места и сюрпризы на память. Подходит для детей от 5 лет
Начало: На площади Дуомо
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:30
134 за всё до 8 чел.
Детский квест по Флоренции: фантастические существа и где они обитают
🚶 Пешая
Квест
2.5 часа
5 отзывов
Увлекательный квест для детей во Флоренции: мифы и легенды
Как рассказать детям о древнем городе, которому 2 тысячелетия? Присоединяйтесь к квесту с играми и загадками по улицам Флоренции
Начало: На площади Республики
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
180 за всё до 8 чел.
Музей Леонардо да Винчи: экскурсия для детей и взрослых
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
2 отзыва
Музей Леонардо да Винчи: экскурсия для детей и взрослых
Приглашаем вас в удивительный мир Леонардо да Винчи. Узнайте о его изобретениях, потрогайте и изучите все машины. Экскурсия подходит для детей и взрослых
Начало: Недалеко от кафедрального собора
«Экскурсия подходит для детей от 7 лет»
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
98 за всё до 5 чел.
Галерея Уффици для детей и взрослых
Индивидуальная
3 часа
Галерея Уффици в Флоренции: путешествие через искусство для детей и взрослых
Приглашаем на уникальное путешествие по галерее Уффици, где искусство оживает перед вашими глазами
Начало: На площади Синьории
«Для детей до 18 лет оплачивается только бронь — 4 евро»
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
180 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Илья
    30 мая 2024
    Уффици для детей
    Огромное благодарность Ольге за те две экскурсии, которые мы провели вместе. Первая экскурсия была семейная экскурсия по городу. Наша цель была
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    в том, чтобы наша шестилетняя дочь запомнила эту поездку и можно было продолжить изучать после экскурсии самостоятельно город и историю. Ребенок был в восторге от подачи, от настроения. Ольга приготовила задания для детей - найти животное, найти башню, подходили к кабанчику загадывать желание. Второй раз мы ходили на индивидуальную экскурсию нашей семьей в галлерею Уффицы. Опять же была задача, чтобы экскурсия была больше для дочки, но Ольга смогла сделать так, чтобы было интересно и для нас, и для дочки. Посмотрели все жемчужины Уффицы, особенно впечатлились Боттичелли, теперь будет что обсуждать с дочкой после поездки в Италию. Очень рекомендуем и обязательно приедем еще, на другие экскурсии Ольги.

  • Л
    Любовь
    28 апреля 2024
    Детский квест по Флоренции: фантастические существа и где они обитают
    Самое восторженное впечатление оставляет эта экскурсия и у взрослых и у ребёнка! Полностью погружаешься в эпоху средневековья. Увлекательнейший рассказ высококвалифицированного
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    специалиста погружает в атмосферу города того времени, позволяет увидеть его по-новому. Ребёнок слушал с интересом и восхищением, задавал вопросы и был в восторге от этой экскурсии. Спасибо огромное Наталье!

  • G
    Gleb
    28 апреля 2024
    Детский квест по Флоренции: фантастические существа и где они обитают
    Самая лучшая экскурсия, на которой мы были в Италии ⭐️ Еще до начала экскурсии Наталья написала подробно, где мы встретимся, прислала
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    ссылку на карту и порекомендовала на какой парковке лучше оставить машину. 🅿️ Наталье с легкостью удалось заинтересовать как взрослых, так и детей. Материал у Натальи интересный, нетривиальный, запоминающийся. После экскурсии Наталья прислала свои рекомендации по другим достопримечательностям Флоренции, куда лучше сходить и как туда добраться. Очень был тронут ее внимательным походом. Всем кто будет во Флоренции, особенно с детьми, обязательно приходите к Наталье на квест 🏃🏻‍♂️‍➡️🏃🏻‍♂️‍➡️🏃🏻‍♂️‍➡️

  • К
    Ксения
    28 апреля 2024
    Детский квест по Флоренции: фантастические существа и где они обитают
    Прекрасная экскурсия, мы остались очень довольны! Большое спасибо гиду Наталье за мастерскую подачу материала, было очень интересно и ребенку, и
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    взрослым. Понравилось, что маршрут проходил не только по самым популярным улицам, но и по уютным переулкам, узким улочкам, где прохладно и нет толп туристов. Хочу отметить, что Наталья очень по-доброму, терпимо и с уважением общалась с нашей дочерью, разъясняла непонятные моменты, активно вовлекала в квест. Наталья и нам, взрослым рассказала очень много интересного, не только в рамках темы экскурсии. Несомненно, Наталья очень хорошо разбирается в истории, архитектуре и искусстве Флоренции в частности и Италии в целом и мы с удовольствием сходили бы и на другие ее экскурсии.

  • Ю
    Юлия
    18 апреля 2024
    Музей Леонардо да Винчи: экскурсия для детей и взрослых
    Самая лучшая экскурсия по Флоренции! Детям очень понравилось! Наталья суперский рассказчик, очень живая и зажигающая
  • M
    Mariia
    12 апреля 2024
    Музей Леонардо да Винчи: экскурсия для детей и взрослых
    Остались очень довольны экскурсией (семья с двумя детьми, мальчики 7 и 10 лет). Гид Наталья быстро и легко наладила коммуникацию
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    с детьми, с первых же минут захватила их внимание и через простой диалог быстро заинтересовала их экскурсией. Оказалось, что намного интереснее и информативнее смотреть/взаимодействовать с экспонатами музея, соединяя в единое биографию Леонардо да Винчи, ход истории, размышляя над вопросами о личности великого изобретателя, которые по сей день остаются без ответа. Особенно понравилась подача информации. Дети запомнили множество фактов, которыми охотно делились с бабушкой и дедушкой спустя несколько дней! Отличная образовательная экскурсия!

  • Е
    Елена
    8 апреля 2024
    Познать Флоренцию: квест для детей и их родителей
    Хочу написать отзыв, потому что очень важно в путешествиях с детьми их заинтересовать, особенно вечно недовольных подростков! Лидии удалось это
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    сделать на 100 % очень легко к восприятию, интересные истории, легенды и факты, сыну было интересно и родители узнали много нового. Очень рекомендую, таких экскурсий мало, а они очень нужны. Спасибо Лидия

  • Е
    Елена
    24 октября 2023
    По Флоренции с волшебным чемоданчиком
    Благодарю Ольгу за очень интересное знакомство с Флоренцией, мы и наш сын 5 лет были увлечены всю экскурсию загадками города. Очень рекомендуем
  • А
    Андрей
    16 мая 2023
    Уффици для детей
    Очень понравилась экскурсия. Мы были с двумя детьми 6 и 7 лет. Ольга очень классно держала их внимание, все в легкой игровой форме, очень много интересных фактов - дети были в восторге. Взрослым тоже очень понравилось.
  • К
    Кристина
    2 мая 2023
    По Флоренции с волшебным чемоданчиком
    Ольга провела совершенно замечательную экскурсию. Сын (6.5 лет) был в восторге, с удовольствием слушал, разгадывал загадки, предложенные Ольгой, запомнил (и
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    потом с гордостью рассказывал друзьям в классе) много исторических фактов о городе и художниках. Ольга смогла с первых же секунд завладеть вниманием не только сына, но и нас, троих взрослых, много раз посещавших Флоренцию. Также хотелось бы отметить, что Ольга не только отличный гид, но и невероятно приятный человек. Обязательно вернемся к Ольге за новыми знаниями. Однозначно рекомендую.

Ответы на вопросы от путешественников по Флоренции в категории «Для детей»

Самые популярные экскурсии этой рубрики во Флоренции
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Познать Флоренцию: квест для детей и их родителей
  2. Детский квест по Флоренции: фантастические существа и где они обитают
  3. Музей Леонардо да Винчи: экскурсия для детей и взрослых
  4. Галерея Уффици для детей и взрослых
Какие места ещё посмотреть во Флоренции
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Площадь Синьории
  3. Санта-Мария-дель-Фьоре
  4. Галерея Уффици
  5. Палаццо Веккьо
  6. Баптистерий
  7. Колокольня Джотто
  8. Палаццо Питти
  9. Базилика Санта-Кроче
  10. Площадь Республики
Сколько стоит экскурсия по Флоренции в июне 2024
Сейчас во Флоренции в категории "Для детей" можно забронировать 4 экскурсии от 98 до 180. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Все детские и школьные экскурсии во Флоренции! Вместе с детьми и гидами города Флоренции можно посмотреть достопримечательности, узнать историю, не по учебнику, а интересно и с полным вовлечением детей, ведь эти экскурсионные программы специально созданы для мальчишек и девчонок. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии на русском языке
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