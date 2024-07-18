5 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Насладиться Кьянти: пеший тур с дегустацией вин и деликатесов
Начало: Флоренция, ваш отель или автобусная остановка
8 авг в 08:00
9 авг в 08:00
€150 за всё до 6 чел.
7 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Винно-гастрономический тур в Кьянти
Начало: По договоренности
Расписание: Экскурсии в Кьянти проводятся по четвергам и пятницам, а также 9 и 10 июля 2024 года.
8 авг в 08:00
9 авг в 08:00
€160 за всё до 6 чел.
12 часов
Мини-группа
до 10 чел.
Из Рима во Флоренцию на скоростном поезде
Начало: Roma Termini
Расписание: Пн., ср., пт., вскр в 07:30
Завтра в 07:30
7 авг в 07:30
€230 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна18 июля 2024Это была пешая прогулка около 1,5 часов с остановками в красивых местах с виноградниками и видами на Тоскану. Надя предложила
- ООльга24 июня 2024Мы с моей мамой хотели бы выразить вам благодарность за прекрасную экскурсию по региону Кьянти! Мы, как ценители вина погрузились
- ММария23 июня 2024Пешая прогулка в Кьянти, была нашей первой экскурсией, с гидом. Взяли и не пожалели ни на грамм. И не просто
- TTamara6 июня 2024Отличная коллекция впечатлений! От увиденного, услышанного и попробованного на вкус. По теме интересно и познавательно. Общение легкое и приятное и конечно красота природная! А
Ответы на вопросы от путешественников по Флоренции в категории «По пригородам»
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Сколько стоит экскурсия по Флоренции в августе 2024
Сейчас во Флоренции в категории "По пригородам" можно забронировать 3 экскурсии от 150 до 230. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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