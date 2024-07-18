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не пожалели, а получили наверное больше чем ожидали Интересный рассказ, который не сопровождала сплошными датами и именами, как на уроке истории, все было легко, весело, с шутками! Короче супер! Спасибо Надя. Места по которым идешь просто потрясающие! Куда не посмотри, везде красиво. А какая у нас была вкусная дегустация и вина и закуски. Все вкусно и красиво. Супер Душевная семья встречала, ощущение, что пришел в гости к друзьям. Отдельное спасибо, Надя за заботу! Нам с погодой повезло, но была вероятность что будет прохладно и то что ты позаботилась и взяла шарф что бы мы не замерзли это очень ценно. В общем 100% рекомендую и Надю как гида и саму прогулку! Если вы любите гулять по красивым местам надо точно идти на эту экскурсию! А если не очень любите, все равно попробуйте, равнодушными вы точно не останетесь! Спасибо! Спасибо! Спасибо! Я уже жду когда в следующий раз поеду в Италию и мы пойдем на пешую экскурсию в Чинкве-терре