По пригородам – экскурсии во Флоренции

Найдено 3 экскурсии в категории «По пригородам» во Флоренции на русском языке, цены от €150. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Насладиться Кьянти: пеший тур с дегустацией вин и деликатесов
Пешая
6 отзывов
5 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Насладиться Кьянти: пеший тур с дегустацией вин и деликатесов
Начало: Флоренция, ваш отель или автобусная остановка
8 авг в 08:00
9 авг в 08:00
150 за всё до 6 чел.
Винно-гастрономический тур в Кьянти
1 отзыв
7 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Винно-гастрономический тур в Кьянти
Начало: По договоренности
Расписание: Экскурсии в Кьянти проводятся по четвергам и пятницам, а также 9 и 10 июля 2024 года.
8 авг в 08:00
9 авг в 08:00
160 за всё до 6 чел.
Из Рима во Флоренцию на скоростном поезде
Пешая
На поезде
12 часов
Мини-группа
до 10 чел.
Из Рима во Флоренцию на скоростном поезде
Начало: Roma Termini
Расписание: Пн., ср., пт., вскр в 07:30
Завтра в 07:30
7 авг в 07:30
230 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    18 июля 2024
    Насладиться Кьянти: пеший тур с дегустацией вин и деликатесов
    Это была пешая прогулка около 1,5 часов с остановками в красивых местах с виноградниками и видами на Тоскану. Надя предложила
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    выехать пораньше, и это было правильным решением, чтобы избежать дневной жары. Мы доехали на местном автобусе - это удобно, дешево, красивые виды по дороге и соприкосновение с жизнью людей, а не туристов. В целом, вся поездка будет интересна тем, кто хочет познакомиться с жизнью локалов. Мы такое любим. Вы побываете на винодельне и в доме настоящих местных итальянцев. С ними можно поговорить о том, как они живут, работают и многому удивиться. Вкусный местный обед и вино на террасе дома - это очень приятно.

  • О
    Ольга
    24 июня 2024
    Насладиться Кьянти: пеший тур с дегустацией вин и деликатесов
    Мы с моей мамой хотели бы выразить вам благодарность за прекрасную экскурсию по региону Кьянти! Мы, как ценители вина погрузились
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    в атмосферу природы Тосканы, гастрономические дары этого региона не оставили нас равнодушными)) а дегустация местных тосканских деликатесов, впечатлила мою маму очень сильно: колбасы, прошутто, все местное, тосканское! Мы чудесно провели время в пешей прогулке, вдоль дорог с виноградникам, гуляли и по самим виноградникам, вы увлекательно рассказали нам про историю вина, про то, какой сорт винограда выращивают в Кьянти, про строгие правила для производителей вина Кьянти Классико! Сhe bello! Благодарим вас за профессиональный подход и увлекательную экскурсию

  • М
    Мария
    23 июня 2024
    Насладиться Кьянти: пеший тур с дегустацией вин и деликатесов
    Пешая прогулка в Кьянти, была нашей первой экскурсией, с гидом. Взяли и не пожалели ни на грамм. И не просто
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    не пожалели, а получили наверное больше чем ожидали Интересный рассказ, который не сопровождала сплошными датами и именами, как на уроке истории, все было легко, весело, с шутками! Короче супер! Спасибо Надя. Места по которым идешь просто потрясающие! Куда не посмотри, везде красиво. А какая у нас была вкусная дегустация и вина и закуски. Все вкусно и красиво. Супер Душевная семья встречала, ощущение, что пришел в гости к друзьям. Отдельное спасибо, Надя за заботу! Нам с погодой повезло, но была вероятность что будет прохладно и то что ты позаботилась и взяла шарф что бы мы не замерзли это очень ценно. В общем 100% рекомендую и Надю как гида и саму прогулку! Если вы любите гулять по красивым местам надо точно идти на эту экскурсию! А если не очень любите, все равно попробуйте, равнодушными вы точно не останетесь! Спасибо! Спасибо! Спасибо! Я уже жду когда в следующий раз поеду в Италию и мы пойдем на пешую экскурсию в Чинкве-терре

  • T
    Tamara
    6 июня 2024
    Винно-гастрономический тур в Кьянти
    Отличная коллекция впечатлений! От увиденного, услышанного и попробованного на вкус. По теме интересно и познавательно. Общение легкое и приятное и конечно красота природная! А

Ответы на вопросы от путешественников по Флоренции в категории «По пригородам»

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  1. Насладиться Кьянти: пеший тур с дегустацией вин и деликатесов
  2. Винно-гастрономический тур в Кьянти
  3. Из Рима во Флоренцию на скоростном поезде
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  1. Самое главное
  2. Площадь Синьории
  3. Санта-Мария-дель-Фьоре
  4. Галерея Уффици
  5. Палаццо Веккьо
  6. Баптистерий
  7. Колокольня Джотто
  8. Палаццо Питти
  9. Базилика Санта-Кроче
  10. Площадь Республики
Сколько стоит экскурсия по Флоренции в августе 2024
Сейчас во Флоренции в категории "По пригородам" можно забронировать 3 экскурсии от 150 до 230. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Экскурсии на русском языке во Флоренции (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по пригородам, 7 ⭐ отзывов, цены от €150. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
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