2.5 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Обзорная экскурсия по Флоренции с посещением Галереи Уффици: История и Искусство Великого Ренессанса
Начало: Piazza del Duomo
Расписание: Ежедневно кроме понедельника в 10:00
6 авг в 10:00
7 авг в 10:00
€70 за человека
2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
По уютным улочкам Флоренции: от Ренессанса до современной кулинарии
Погрузитесь в атмосферу Флоренции: от величественных памятников искусства до уникальных кулинарных традиций в компании опытного гида
Начало: Piazza Santa Maria Novella
Расписание: ежедневно в 9:30, 10:30, 11:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30
Завтра в 09:30
6 авг в 09:30
€150 за всё до 6 чел.
2 часа
Билеты
Экскурсионный билет в Галерею Уффици - погружение в эпоху Ренессанса
Путешествие в мир искусства: Галерея Уффици открывает свои двери для вас. Предварительная бронь билетов
Начало: Piazza della signoria
Расписание: ежедневно кроме понедельника в 9:30,10:30,11:30,14:30,15:30,16:30
6 авг в 09:30
7 авг в 09:30
€150 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена22 июля 2024Обзорная экскурсия по Флоренции с посещением Галереи Уффици: История и Искусство Великого РенессансаЯ узнала многое из обзорной экскурсии плюс Галерея Уффици, ни секунды не пожалела, это было правильное решение быть с экскурсоводом,
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