Популярные экскурсии

Найдено 3 экскурсии в категории «Популярные экскурсии» во Флоренции на русском языке, цены от €70. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Обзорная экскурсия по Флоренции с посещением Галереи Уффици: История и Искусство Великого Ренессанса
Пешая
1 отзыв
2.5 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Обзорная экскурсия по Флоренции с посещением Галереи Уффици: История и Искусство Великого Ренессанса
Начало: Piazza del Duomo
Расписание: Ежедневно кроме понедельника в 10:00
6 авг в 10:00
7 авг в 10:00
70 за человека
По уютным улочкам Флоренции
Пешая
20 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
По уютным улочкам Флоренции: от Ренессанса до современной кулинарии
Погрузитесь в атмосферу Флоренции: от величественных памятников искусства до уникальных кулинарных традиций в компании опытного гида
Начало: Piazza Santa Maria Novella
Расписание: ежедневно в 9:30, 10:30, 11:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30
Завтра в 09:30
6 авг в 09:30
150 за всё до 6 чел.
Галерея Уффици
Пешая
8 отзывов
2 часа
Билеты
Экскурсионный билет в Галерею Уффици - погружение в эпоху Ренессанса
Путешествие в мир искусства: Галерея Уффици открывает свои двери для вас. Предварительная бронь билетов
Начало: Piazza della signoria
Расписание: ежедневно кроме понедельника в 9:30,10:30,11:30,14:30,15:30,16:30
6 авг в 09:30
7 авг в 09:30
150 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    22 июля 2024
    Обзорная экскурсия по Флоренции с посещением Галереи Уффици: История и Искусство Великого Ренессанса
    Я узнала многое из обзорной экскурсии плюс Галерея Уффици, ни секунды не пожалела, это было правильное решение быть с экскурсоводом,
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    Светлана дала много интересной информации, а кто знает, почему называют Галерею Уффици? Я теперь знаю. И много-много вау! Светлана спасибо!!! Увлекательно, профессионально, всё вовремя и точно. Елена Лобель, Израиль.

Ответы на вопросы от путешественников по Флоренции в категории «Популярные экскурсии»

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  1. Обзорная экскурсия по Флоренции с посещением Галереи Уффици: История и Искусство Великого Ренессанса
  2. По уютным улочкам Флоренции
  3. Галерея Уффици
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Площадь Синьории
  3. Санта-Мария-дель-Фьоре
  4. Галерея Уффици
  5. Палаццо Веккьо
  6. Баптистерий
  7. Колокольня Джотто
  8. Палаццо Питти
  9. Базилика Санта-Кроче
  10. Площадь Республики
Сколько стоит экскурсия по Флоренции в августе 2024
Сейчас во Флоренции в категории "Популярные экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 70 до 150. Туристы уже оставили гидам 29 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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