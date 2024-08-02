2 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Индивидуальная экскурсия по дворцам и улицам Флоренции
Летняя жара не помеха для утренней экскурсии по Флоренции. Прогулка по средневековым улочкам, знакомство с историей и главными достопримечательностями города
Начало: Около церкви Санта Мария Новелла
Завтра в 08:00
6 авг в 08:00
€130 за всё до 7 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Головокружительная Флоренция: Индивидуальное путешествие в сердце истории
Познайте душу Флоренции в уникальной экскурсии: от величественных дворцов до тайн великих династий и улочек, где звучит история
Начало: На площади Santa Maria Novella
15 авг в 08:30
16 авг в 08:30
€170 за всё до 8 чел.
2 часа
Индивидуальная
Buongiorno, Флоренция: путешествие по эпохам и вкусам
Откройте для себя Флоренцию: от величественного Дуомо до секретов местной кухни в уникальной индивидуальной экскурсии
Начало: На площади Санта Мария Новелла
8 авг в 08:00
9 авг в 11:00
€120 за всё до 30 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Величие и великолепие галереи Уффици: путешествие через века
Погрузитесь в мир великих мастеров в главном музее Флоренции. Откройте для себя шедевры Джотто, Боттичелли и Микеланджело
Начало: На площади Уффици
8 авг в 08:00
9 авг в 11:00
€120 за всё до 10 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия «Влюбиться во Флоренцию»: путешествие в историю
Откройте дверь в средневековую Флоренцию и встретьтесь лицом к лицу с величием Возрождения в уникальной экскурсии
Начало: В районе площади Сан Джованни
12 авг в 12:00
13 авг в 08:00
€150 за всё до 10 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 25 чел.
Интерьеры и шедевры палаццо Питти во Флоренции
Погрузитесь в историю и искусство палаццо Питти. Узнайте о шедеврах итальянских мастеров и архитектуре этого величественного дворца
Начало: На площади Питти
8 авг в 08:00
9 авг в 11:00
€120 за всё до 25 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 9 чел.
Экскурсия Галерея Уффици: от готики до барокко - погружение в искусство
Откройте для себя мир искусства с экскурсией в Галерею Уффици, где каждая картина рассказывает уникальную историю
Начало: На площади Синьория
13 авг в 08:00
15 авг в 08:30
€150 за всё до 9 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Экскурсия по Флоренции: власть и культура династии Медичи
Познайте тайны Флоренции в увлекательной прогулке по следам Медичи. Истории о любви, интригах и великих делах ждут вас
Начало: На площади Санта-Мария-Новелла
Завтра в 08:30
6 авг в 14:00
€160 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВиктория2 августа 2024Отличная экскурсия. Татьяна очень подробно и интересно рассказывала нам про весь маршрут. Мы остались очень довольны.
- KKaterina28 июля 2024Спасибо Маше за чудесный день! Нам с дочкой понравилось абсолютно все!!!
- ЭЭлина27 июля 2024Мария прекрасный рассказчик, с увлекающей интонацией повествования, а главное информативно. Человек в искусстве, это видно. Я задавала мало вопросов, к
- ДДаниэль24 июля 2024Экскурсия с Марией была интересной, и очень познавательной. Мы были втроём, с дочерью подростком 12 лет, которая также получила удовольствие от увиденного и услышанного. Большое спасибо!
- ММария21 июля 2024Благодарю за экскурсию! Очень интересно, насыщенно деталями, но не перегружено. Получила первое впечатление от Флоренции и оно замечательное!
- ИИрина19 июля 2024Нашим гидом по Флоренции была Татьяна- интересный рассказчик и очень приятная женщина. Очень доступно донесла информацию о таком замечательном городе,
- ААлла9 июля 2024Выражаем благодарность Миле, интеллигентному, начитанному, внимательному экскурсоводу, с чувством юмора, с которой мы провели чудесное время во Флоренции. 2.5 часа пролетели мгновенно. Мила, большое спасибо!
- IIslam5 июля 2024Мария была невероятно подготовлена, вплоть до наушников, чтобы всегда было слышно ее. С чувством юмора, обаятельная. Благодарим вас 🙌🏾
- ЮЮлия4 июля 2024Александра ооочень захватывающе рассказывала про Флоренцию, мы не в первый раз в ней, но она открылась для нас абсолютно с
- ККирилл30 июня 2024Большое спасибо Марии за великолепно организованную экскурсию. За два дня, с Марией, познакомились с самыми интересными достопримечательностями Флоренции.
Ответы на вопросы от путешественников по Флоренции в категории «Все»
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