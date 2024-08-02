Все – экскурсии во Флоренции

Найдено 8 экскурсий в категории «Все» во Флоренции на русском языке, цены от €120. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Утро во Флоренции
Пешая
123 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Индивидуальная экскурсия по дворцам и улицам Флоренции
Летняя жара не помеха для утренней экскурсии по Флоренции. Прогулка по средневековым улочкам, знакомство с историей и главными достопримечательностями города
Начало: Около церкви Санта Мария Новелла
Завтра в 08:00
6 авг в 08:00
130 за всё до 7 чел.
Головокружительная Флоренция
Пешая
126 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Головокружительная Флоренция: Индивидуальное путешествие в сердце истории
Познайте душу Флоренции в уникальной экскурсии: от величественных дворцов до тайн великих династий и улочек, где звучит история
Начало: На площади Santa Maria Novella
15 авг в 08:30
16 авг в 08:30
170 за всё до 8 чел.
Buongiorno, Флоренция
Пешая
58 отзывов
2 часа
Индивидуальная
Buongiorno, Флоренция: путешествие по эпохам и вкусам
Откройте для себя Флоренцию: от величественного Дуомо до секретов местной кухни в уникальной индивидуальной экскурсии
Начало: На площади Санта Мария Новелла
8 авг в 08:00
9 авг в 11:00
120 за всё до 30 чел.
Величие и великолепие галереи Уффици
128 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Величие и великолепие галереи Уффици: путешествие через века
Погрузитесь в мир великих мастеров в главном музее Флоренции. Откройте для себя шедевры Джотто, Боттичелли и Микеланджело
Начало: На площади Уффици
8 авг в 08:00
9 авг в 11:00
120 за всё до 10 чел.
Влюбиться во Флоренцию
Пешая
190 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия «Влюбиться во Флоренцию»: путешествие в историю
Откройте дверь в средневековую Флоренцию и встретьтесь лицом к лицу с величием Возрождения в уникальной экскурсии
Начало: В районе площади Сан Джованни
12 авг в 12:00
13 авг в 08:00
150 за всё до 10 чел.
Интерьеры и шедевры палаццо Питти
17 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 25 чел.
Интерьеры и шедевры палаццо Питти во Флоренции
Погрузитесь в историю и искусство палаццо Питти. Узнайте о шедеврах итальянских мастеров и архитектуре этого величественного дворца
Начало: На площади Питти
8 авг в 08:00
9 авг в 11:00
120 за всё до 25 чел.
Галерея Уффици: от готики до барокко
96 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 9 чел.
Экскурсия Галерея Уффици: от готики до барокко - погружение в искусство
Откройте для себя мир искусства с экскурсией в Галерею Уффици, где каждая картина рассказывает уникальную историю
Начало: На площади Синьория
13 авг в 08:00
15 авг в 08:30
150 за всё до 9 чел.
Медичи - повелители Флоренции
Пешая
41 отзыв
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Экскурсия по Флоренции: власть и культура династии Медичи
Познайте тайны Флоренции в увлекательной прогулке по следам Медичи. Истории о любви, интригах и великих делах ждут вас
Начало: На площади Санта-Мария-Новелла
Завтра в 08:30
6 авг в 14:00
160 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Виктория
    2 августа 2024
    Buongiorno, Флоренция
    Отличная экскурсия. Татьяна очень подробно и интересно рассказывала нам про весь маршрут. Мы остались очень довольны.
    Отличная экскурсия. Татьяна очень подробно и интересно рассказывала нам про весь маршрут. Мы остались очень довольныОтличная экскурсия. Татьяна очень подробно и интересно рассказывала нам про весь маршрут. Мы остались очень довольныОтличная экскурсия. Татьяна очень подробно и интересно рассказывала нам про весь маршрут. Мы остались очень довольны
  • K
    Katerina
    28 июля 2024
    Галерея Уффици: от готики до барокко
    Спасибо Маше за чудесный день! Нам с дочкой понравилось абсолютно все!!!
  • Э
    Элина
    27 июля 2024
    Галерея Уффици: от готики до барокко
    Мария прекрасный рассказчик, с увлекающей интонацией повествования, а главное информативно. Человек в искусстве, это видно. Я задавала мало вопросов, к
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    сожалению, но Мария знает ответы на всё, так что не стесняйтесь спрашивать, останавливаться у других работ, которые не входят в план экскурсии, Мария все расскажет. Жаль что не взяли обзорную у неё, но в следующий раз обязательно!

  • Д
    Даниэль
    24 июля 2024
    Галерея Уффици: от готики до барокко
    Экскурсия с Марией была интересной, и очень познавательной. Мы были втроём, с дочерью подростком 12 лет, которая также получила удовольствие от увиденного и услышанного. Большое спасибо!
  • М
    Мария
    21 июля 2024
    Buongiorno, Флоренция
    Благодарю за экскурсию! Очень интересно, насыщенно деталями, но не перегружено. Получила первое впечатление от Флоренции и оно замечательное!
  • И
    Ирина
    19 июля 2024
    Buongiorno, Флоренция
    Нашим гидом по Флоренции была Татьяна- интересный рассказчик и очень приятная женщина. Очень доступно донесла информацию о таком замечательном городе,
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    сказала на что обратить внимание,дала советы по покупкам и питанию. Мы приехали из Рима на один день- и благодаря Татьяне он прошёл великолепно! Спасибо огромное!

  • А
    Алла
    9 июля 2024
    Утро во Флоренции
    Выражаем благодарность Миле, интеллигентному, начитанному, внимательному экскурсоводу, с чувством юмора, с которой мы провели чудесное время во Флоренции. 2.5 часа пролетели мгновенно. Мила, большое спасибо!
  • I
    Islam
    5 июля 2024
    Головокружительная Флоренция
    Мария была невероятно подготовлена, вплоть до наушников, чтобы всегда было слышно ее. С чувством юмора, обаятельная. Благодарим вас 🙌🏾
  • Ю
    Юлия
    4 июля 2024
    Утро во Флоренции
    Александра ооочень захватывающе рассказывала про Флоренцию, мы не в первый раз в ней, но она открылась для нас абсолютно с
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    другой стороны, благодаря подсказкам Александры по посетили много чудесных мест, которые точно остались в месте и более того, уже занесли в список то, что не успели увидеть, лишний повод посетить Флоренцию еще раз) С удовольствием бы посетили экскурсию с Александрой еще раз!

  • К
    Кирилл
    30 июня 2024
    Головокружительная Флоренция
    Большое спасибо Марии за великолепно организованную экскурсию. За два дня, с Марией, познакомились с самыми интересными достопримечательностями Флоренции.

Ответы на вопросы от путешественников по Флоренции в категории «Все»

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  1. Утро во Флоренции
  2. Головокружительная Флоренция
  3. Buongiorno, Флоренция
  4. Величие и великолепие галереи Уффици
  5. Влюбиться во Флоренцию
Какие места ещё посмотреть во Флоренции
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Площадь Синьории
  3. Санта-Мария-дель-Фьоре
  4. Галерея Уффици
  5. Палаццо Веккьо
  6. Баптистерий
  7. Колокольня Джотто
  8. Палаццо Питти
  9. Базилика Санта-Кроче
  10. Площадь Республики
Сколько стоит экскурсия по Флоренции в августе 2024
Сейчас во Флоренции в категории "Все" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 120 до 170. Туристы уже оставили гидам 779 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Экскурсии на русском языке во Флоренции (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 8 экскурсий на 2024 год по теме «Все», 779 ⭐ отзывов, цены от €120. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
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