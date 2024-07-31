И Инара Сыр и вино в живописном Сан-Джиминьяно читать дальше вино и узнать о производстве на исторической винодельне. Попробовать самое вкусное джелато. Татьяна дополнительно порекомендовала места: музеи, города, рестораны к посещению. Детям было интересно 😀Тот случай когда получаешь больше чем ожидаешь. Рады знакомству. 🌹 Благодарим обаятельную Татьяну за интереснейшую экскурсию! Море информации. Новые впечатления, новые места. Очень интересно было посмотреть как производят сыр. Продегустировать

S Sergey Та самая Тоскана: вино в замке Кьянти и пейзажи Благодарим Елену за отлично проведенные 5 часов. Было потрясающе красиво, интересно, вкусно и немножко пьяно. Рекомендуем всем.

А Анна Та самая Тоскана: вино в замке Кьянти и пейзажи Потрясающе, невероятно живописные места, увлекательная экскурсия по винодельне и дегустация вина с оргазмом вкусовых сосочков 😃

И Ирина Та самая Тоскана: вино в замке Кьянти и пейзажи Все очень понравилось, гид увлекательно рассказывает об истории Флоренции и провинции Кьянти. Подобрали для нас очень красивый исторический замок для дегустации вина, вино шик (себе прикупили бутылочку). Пейзажи захватывают дух. В общем остались в приятном послевкусии от экскурсии. Спасибо, Елена!

А Анна Сыр и вино в живописном Сан-Джиминьяно Гид просто великолепный. Татьяна прекрасно владеет информацией, но при этом не перегружает каким-то фактами. Очень обонятельная и комфортная. Маршрут очень интересный. Прекрасный сыры, вино, природа, старинный город. Все под беседу с высокоинтеллектуальным человеком. Однозначно рекомендуем. С благодарностью, Сергей и Анна.