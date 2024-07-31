5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Та самая Тоскана: вино в замке Кьянти и неповторимые пейзажи
Погрузитесь в атмосферу средневековой Тосканы: винные дегустации, исторические борго и захватывающие пейзажи ждут вас
Начало: piazzale Porta Romana
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
от €360 за всё до 2 чел.
4.5 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Сыр и вино в живописном Сан-Джиминьяно
Погрузитесь в атмосферу средневекового Сан-Джиминьяно, наслаждаясь дегустацией сыров и вин, а также узнавая секреты местных сыроваров
Начало: В городе Чертальдо (Кьянти). По договоренности мож...
Сегодня в 09:00
7 авг в 14:00
€300 за всё до 3 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по сказочным деревням Тосканы
Посетите 4 волшебные деревни Тосканы, где время словно остановилось. Прогулки по каменным мостовым, кофе на площадях и итальянский сельский колорит ждут вас
Начало: На станции Montevarchi
Завтра в 17:00
7 авг в 10:00
€167 за всё до 4 чел.
скидка
15%
6 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Насладиться Кьянти
Из Флоренции - в пеший тур по живописным холмам с дегустацией вин и деликатесов
Начало: В центре Флоренции
10 авг в 08:00
16 авг в 08:00
150€128 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИнара31 июля 2024Благодарим обаятельную Татьяну за интереснейшую экскурсию! Море информации. Новые впечатления, новые места. Очень интересно было посмотреть как производят сыр. Продегустировать
- SSergey26 июня 2024Благодарим Елену за отлично проведенные 5 часов. Было потрясающе красиво, интересно, вкусно и немножко пьяно. Рекомендуем всем.
- ААнна14 июня 2024Потрясающе, невероятно живописные места, увлекательная экскурсия по винодельне и дегустация вина с оргазмом вкусовых сосочков 😃
- ИИрина9 июня 2024Все очень понравилось, гид увлекательно рассказывает об истории Флоренции и провинции Кьянти. Подобрали для нас очень красивый исторический замок для дегустации вина, вино шик (себе прикупили бутылочку). Пейзажи захватывают дух. В общем остались в приятном послевкусии от экскурсии. Спасибо, Елена!
- ААнна10 мая 2024Гид просто великолепный. Татьяна прекрасно владеет информацией, но при этом не перегружает каким-то фактами. Очень обонятельная и комфортная. Маршрут очень интересный. Прекрасный сыры, вино, природа, старинный город. Все под беседу с высокоинтеллектуальным человеком. Однозначно рекомендуем. С благодарностью, Сергей и Анна.
- ГГюльнара19 апреля 2024С Татьяной мы посетили самые лучшие и живописные места Тосканы. Побывали в сыроварне, попробовали очень вкусные сыры, далее мы проехали
Ответы на вопросы от путешественников по Флоренции в категории «За городом и природа»
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