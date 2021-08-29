Пройдите без очереди в знаменитую галерею Уффици во Флоренции и отправляйтесь в познавательный аудиотур по одной из самых известных в мире коллекций предметов искусства.

В красивом здании XVI века, всего в двух шагах от берега реки Арно, находятся одни из самых признанных шедевров Италии. Первоначально спроектированная Джорджо Вазари, галерея сначала использовалась в качестве места работы флорентийских магистратов, отсюда и ее название – Уффици, что в переводе с итальянского означает «офисы». В настоящее время в галерее выставлены работы Микеланджело, Леонардо да Винчи, Рафаэля, Джотто, Чимабуэ, Мазаччо и многих других авторов.

В числе главных экспонатов галереи знаменитые картины «Весна» и «Рождение Венеры» кисти Боттичелли. Последняя, изображающая рождении богини любви из морской пены, является национальным достоянием и иконой музея, будучи венцом мастерства изображения красоты и духовной чистоты эпохи Возрождения.