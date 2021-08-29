Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Пройдите без очереди в самую знаменитую галерею Уффици во Флоренции
Осмотрите шедевры галереи с аудиогидом, на который записаны комментарии историка-эксперта
Взгляните на картину Боттичелли «Рождение Венеры», а также на другие известные произведения великих итальянских мастеров
Пройдите без очереди в знаменитую галерею Уффици во Флоренции и отправляйтесь в познавательный аудиотур по одной из самых известных в мире коллекций предметов искусства.
В красивом здании XVI века, всего в двух шагах от берега реки Арно, находятся одни из самых признанных шедевров Италии. Первоначально спроектированная Джорджо Вазари, галерея сначала использовалась в качестве места работы флорентийских магистратов, отсюда и ее название – Уффици, что в переводе с итальянского означает «офисы». В настоящее время в галерее выставлены работы Микеланджело, Леонардо да Винчи, Рафаэля, Джотто, Чимабуэ, Мазаччо и многих других авторов.
В числе главных экспонатов галереи знаменитые картины «Весна» и «Рождение Венеры» кисти Боттичелли. Последняя, изображающая рождении богини любви из морской пены, является национальным достоянием и иконой музея, будучи венцом мастерства изображения красоты и духовной чистоты эпохи Возрождения.
Ответы на вопросы
Что входит
Проход без очереди в галерею Уффици
Помощь гида
Аудиогид
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 50 человек.
Что взять с собой
Паспорт или удостоверение личности
Комфортная обувь
Важная информация
Рекомендуется носить удобную обувь
С 1 ноября 2020 года по 31 марта 2021 года вход будет в 11:00. Заезд в 10:45
Чтобы получить аудиогид, необходимо предъявить удостоверение личности ЕС или паспорт в качестве залога. Если аудиогид не будет возвращен, потребуется оплата в размере 250 евро за единицу
В периоды повышенного притока посетителей вход в музеи может задерживаться из-за соображений безопасности, по которым доступ в музей регулируется в зависимости от количества людей внутри него. По вышеуказанной причине любая возможная задержка не может быть отнесена на счет ответственности местного партнера
Требования к участникам
Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
У вас будет в обязательном порядке измерена температура тела
Все участники от 12 лет должны предъявить Green Pass, который действителен в ЕС и имеет поддающийся проверке QR-код. Действительный Green Pass можно получить, загрузив в приложение Green Pass или Covid Certificate доказательство полной вакцинации, либо доказательство перенесенной в последние 6 месяцев инфекции Covid-19, либо отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не более чем за 72 часа до начала мероприятия, либо отрицательный результат теста на антиген, сделанного не более чем за 48 часов до начала мероприятия
Все участники также должны иметь при себе действительное удостоверение личности государственного образца с фотографией (например, паспорт, водительские права и т. п. )
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
Отзывы и рейтинг
4.1
Основано на 172 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
A
Anton
29 авг 2021
Передача прошла гладко, сопровождающего было легко найти, и он передал всю необходимую информацию. Короткие очереди из-за проверок безопасности и работоспособности, но это не проблема. Из-за максимального количества людей в музее и временных интервалов музей не переполнен. Аудиогид технически устарел, но предлагает обширную информацию о номерах и произведениях искусства. В целом, очень приятные впечатления и настоятельно рекомендую посетить Флоренцию! Некоторые произведения искусства известны во всем мире. В музее можно спокойно провести 3 часа и более. Из-за времени ожидания и ограниченного количества людей я настоятельно рекомендую бронировать билеты заранее (минимум за 24 часа).
А
Аноним
16 окт 2019
(США)
Это отличный вариант, если вы хотите пару часов в музее. Это большой музей, и мы должны идти в такт нашему собственному барабану и тратить больше времени на вещи, которые мы хотели по сравнению с экскурсией. Примечание: иди рано!! Мы пошли в 9, и это было прекрасно. Становится очень многолюдно в 10: 00-11: 00
J
Judy
30 сен 2019
(Канада)
Было здорово получить билеты заранее, чтобы избежать длинных очередей. Самоуправляемый аудио тур был хорош и позволял свободе отойти от толпы. Раннее начало - путь. К 10 утра комнаты были переполнены. Очередь для проверки пальто и получения звука сбивает с толку, поскольку толпа людей все фильтрует одну линию на небольшой площади. Оставайтесь слева от проверки пальто, но справа от фактической стойки сбора билетов, чтобы получить аудио наушники. Поиск гида в месте встречи можно улучшить с помощью знака или маркированной футболки / куртки. В целом, это был отличный способ посетить Уффици.
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