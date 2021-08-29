Флоренция: билеты в галерею Уффици и аудиогид

Пройдите без очереди в галерею Уффици и погрузитесь в 2-часовой тур с аудиогидом по главным художественным

4.1
172 отзыва
Входной билет
Пройдите без очереди в галерею Уффици и погрузитесь в 2-часовой тур с аудиогидом по главным художественным достопримечательностям Флоренции.

Великолепную коллекцию составляют шедевры Боттичелли, Микеланджело, Рафаэля, Леонардо да Винчи и других авторов.
Флоренция: билеты в галерею Уффици и аудиогид
Флоренция: билеты в галерею Уффици и аудиогид
Флоренция: билеты в галерею Уффици и аудиогид
Флоренция: билеты в галерею Уффици и аудиогид
Флоренция: билеты в галерею Уффици и аудиогид
Флоренция: билеты в галерею Уффици и аудиогид
Флоренция: билеты в галерею Уффици и аудиогид
Флоренция: билеты в галерею Уффици и аудиогид
Флоренция: билеты в галерею Уффици и аудиогид
Флоренция: билеты в галерею Уффици и аудиогид
Флоренция: билеты в галерею Уффици и аудиогид
Флоренция: билеты в галерею Уффици и аудиогид
Флоренция: билеты в галерею Уффици и аудиогид
Флоренция: билеты в галерею Уффици и аудиогид
Флоренция: билеты в галерею Уффици и аудиогид
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Пройдите без очереди в самую знаменитую галерею Уффици во Флоренции
  2. Осмотрите шедевры галереи с аудиогидом, на который записаны комментарии историка-эксперта
  3. Взгляните на картину Боттичелли «Рождение Венеры», а также на другие известные произведения великих итальянских мастеров
Пройдите без очереди в знаменитую галерею Уффици во Флоренции и отправляйтесь в познавательный аудиотур по одной из самых известных в мире коллекций предметов искусства.
В красивом здании XVI века, всего в двух шагах от берега реки Арно, находятся одни из самых признанных шедевров Италии. Первоначально спроектированная Джорджо Вазари, галерея сначала использовалась в качестве места работы флорентийских магистратов, отсюда и ее название – Уффици, что в переводе с итальянского означает «офисы». В настоящее время в галерее выставлены работы Микеланджело, Леонардо да Винчи, Рафаэля, Джотто, Чимабуэ, Мазаччо и многих других авторов.
В числе главных экспонатов галереи знаменитые картины «Весна» и «Рождение Венеры» кисти Боттичелли. Последняя, изображающая рождении богини любви из морской пены, является национальным достоянием и иконой музея, будучи венцом мастерства изображения красоты и духовной чистоты эпохи Возрождения.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проход без очереди в галерею Уффици
  • Помощь гида
  • Аудиогид
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Что взять с собой
  • Паспорт или удостоверение личности
  • Комфортная обувь
Важная информация
  • Рекомендуется носить удобную обувь
  • С 1 ноября 2020 года по 31 марта 2021 года вход будет в 11:00. Заезд в 10:45
  • Чтобы получить аудиогид, необходимо предъявить удостоверение личности ЕС или паспорт в качестве залога. Если аудиогид не будет возвращен, потребуется оплата в размере 250 евро за единицу
  • В периоды повышенного притока посетителей вход в музеи может задерживаться из-за соображений безопасности, по которым доступ в музей регулируется в зависимости от количества людей внутри него. По вышеуказанной причине любая возможная задержка не может быть отнесена на счет ответственности местного партнера
Требования к участникам
  • Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
  • У вас будет в обязательном порядке измерена температура тела
  • Все участники от 12 лет должны предъявить Green Pass, который действителен в ЕС и имеет поддающийся проверке QR-код. Действительный Green Pass можно получить, загрузив в приложение Green Pass или Covid Certificate доказательство полной вакцинации, либо доказательство перенесенной в последние 6 месяцев инфекции Covid-19, либо отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не более чем за 72 часа до начала мероприятия, либо отрицательный результат теста на антиген, сделанного не более чем за 48 часов до начала мероприятия
  • Все участники также должны иметь при себе действительное удостоверение личности государственного образца с фотографией (например, паспорт, водительские права и т. п. )
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

4.1
Основано на 172 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
74
4
58
3
21
2
8
1
11
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
A
29 авг 2021
Передача прошла гладко, сопровождающего было легко найти, и он передал всю необходимую информацию. Короткие очереди из-за проверок безопасности и работоспособности, но это не проблема. Из-за максимального количества людей в музее и временных интервалов музей не переполнен. Аудиогид технически устарел, но предлагает обширную информацию о номерах и произведениях искусства. В целом, очень приятные впечатления и настоятельно рекомендую посетить Флоренцию! Некоторые произведения искусства известны во всем мире. В музее можно спокойно провести 3 часа и более. Из-за времени ожидания и ограниченного количества людей я настоятельно рекомендую бронировать билеты заранее (минимум за 24 часа).
А
16 окт 2019
(США)
Это отличный вариант, если вы хотите пару часов в музее. Это большой музей, и мы должны идти в такт нашему собственному барабану и тратить больше времени на вещи, которые мы хотели по сравнению с экскурсией. Примечание: иди рано!! Мы пошли в 9, и это было прекрасно. Становится очень многолюдно в 10: 00-11: 00
J
30 сен 2019
(Канада)
Было здорово получить билеты заранее, чтобы избежать длинных очередей. Самоуправляемый аудио тур был хорош и позволял свободе отойти от толпы. Раннее начало - путь. К 10 утра комнаты были переполнены. Очередь для проверки пальто и получения звука сбивает с толку, поскольку толпа людей все фильтрует одну линию на небольшой площади. Оставайтесь слева от проверки пальто, но справа от фактической стойки сбора билетов, чтобы получить аудио наушники. Поиск гида в месте встречи можно улучшить с помощью знака или маркированной футболки / куртки. В целом, это был отличный способ посетить Уффици.

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