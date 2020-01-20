Осмотрите достопримечательности Флоренции за 24, 48 или 72 часа с вершины двухэтажного туристического автобуса с открытым верхом. Вы можете выбрать места для посещения и что посмотреть, путешествуя с комфортом и удобством. Узнайте о прошлом города из многоязычных аудиокомментариев, доступных на борту лайнера. Вы можете сесть или сесть на любой из остановок на всех 2 линиях с вашим билетом.

Флоренция расположена на берегу реки Арно и известна своей ролью в развитии искусства и архитектуры в средние века и в эпоху Возрождения. В городских музеях, церквях и дворцах хранятся одни из величайших художественных сокровищ в мире.

Линия А

Эта линия проходит через центр Флоренции, и весь маршрут длится примерно 1 час.

Остановка 1 Piazza di Santa Maria Maggiore (вместо остановки 1 Stazione, Via Fiume 8-10).

Остановка 2 Libertà.

Остановка 3 Донателло.

Остановка 4 Beccaria.

Остановка 5 Санта-Кроче.

Остановка 6 Театро Верди.

Остановка 7 Ферруччи.

Остановка 8 Микеланджело.

Остановка 9 Галилео.

Остановка 10 Вилла Кора.

Остановка 11 Porta Romana.

Остановка 12, Piazza Tasso.

Остановка 13 Porta San Frediano.

Остановка 14 Melegnano - Borgo Ognissanti.

Остановка 15 Rotonda Barbetti.

Остановка 16 Fortezza.

Остановка 17, Piazza Indipendenza.

Остановка 18 Рядом со станцией поезда SMN, расположенной в Ларго Алинари № 8.

Линия B

Линия B ориентирована на Флоренцию и Фьезоле. Автобус останавливается в Фьезоле, знаменитом этрусском городе на склоне холма с захватывающим видом на Флоренцию. Весь маршрут занимает 2 часа.

Остановка 1 Микеланджело.

Остановка 2 Ферруччи.

Остановка 3 Демидофф

Остановка 4 Grazie.

Остановка 5 Zecca Vecchia.

Остановка 6 Lungo l'Affrico.

Остановка 7 Риги (остелло).

Остановка 8 Сан-Доменико.

Остановка 9 Regresso

Остановка 10 Фьезоле

Остановка 11 Regresso

Остановка 12 Сан-Доменико.

Остановка 13 Риги (остелло).

Остановка 14 Stadio.

Остановка 15, Маттеотти.

Остановка 16 Libertà.

Остановка 17 La Pira.

Остановка 18 Леопольда.

Остановка 19 Piazzale delle Cascine (зимой приостановлена).

Остановка 20 Shelly Cascine (зимой приостановлена).

Остановка 21 Витторио Венето.

Остановка 22 Куртатоне.

Остановка 23 Содерини.

Остановка 24 Тассо.

Остановка 25 Porta Romana.

Остановка 26 Макиавелли.

Остановка 27 Галилео.