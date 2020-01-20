Флоренция: hop-on hop-off автобус на 24, 48 или 72 часа

Осмотрите Флоренцию на удобном hop-on hop-off автобусе

4.2
1720 отзывов
Билет на автобус
Осмотрите Флоренцию на удобном hop-on hop-off автобусе.

Путешествуйте на двухэтажном автобусе с открытым верхом, который ездит по 2 маршрутам.

Билет на 24, 48 или 72 часа дает возможность увидеть все, что есть во Флоренции!
Флоренция: hop-on hop-off автобус на 24, 48 или 72 часа
Флоренция: hop-on hop-off автобус на 24, 48 или 72 часа
Флоренция: hop-on hop-off автобус на 24, 48 или 72 часа
Флоренция: hop-on hop-off автобус на 24, 48 или 72 часа
Флоренция: hop-on hop-off автобус на 24, 48 или 72 часа
Флоренция: hop-on hop-off автобус на 24, 48 или 72 часа
Флоренция: hop-on hop-off автобус на 24, 48 или 72 часа
Флоренция: hop-on hop-off автобус на 24, 48 или 72 часа
Флоренция: hop-on hop-off автобус на 24, 48 или 72 часа
Флоренция: hop-on hop-off автобус на 24, 48 или 72 часа
Флоренция: hop-on hop-off автобус на 24, 48 или 72 часа
Флоренция: hop-on hop-off автобус на 24, 48 или 72 часа
Флоренция: hop-on hop-off автобус на 24, 48 или 72 часа
Флоренция: hop-on hop-off автобус на 24, 48 или 72 часа
Флоренция: hop-on hop-off автобус на 24, 48 или 72 часа
Флоренция: hop-on hop-off автобус на 24, 48 или 72 часа
Флоренция: hop-on hop-off автобус на 24, 48 или 72 часа
Флоренция: hop-on hop-off автобус на 24, 48 или 72 часа
Флоренция: hop-on hop-off автобус на 24, 48 или 72 часа

Что вы увидите 🤩

  • Церковь Всех Святых, Флоренция
  • Площадь Микеланджело
  • Порта Романа
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Осмотрите все достопримечательности Флоренции из автобуса с открытым верхом
  2. Воспользуйтесь неограниченными поездками по 2 экскурсионным маршрутам в течение 24, 48 или 72 часов
  3. Узнайте о Флоренции из многоязычных аудиогидов в автобусе
Осмотрите достопримечательности Флоренции за 24, 48 или 72 часа с вершины двухэтажного туристического автобуса с открытым верхом. Вы можете выбрать места для посещения и что посмотреть, путешествуя с комфортом и удобством. Узнайте о прошлом города из многоязычных аудиокомментариев, доступных на борту лайнера. Вы можете сесть или сесть на любой из остановок на всех 2 линиях с вашим билетом.
Флоренция расположена на берегу реки Арно и известна своей ролью в развитии искусства и архитектуры в средние века и в эпоху Возрождения. В городских музеях, церквях и дворцах хранятся одни из величайших художественных сокровищ в мире.

Линия А

Эта линия проходит через центр Флоренции, и весь маршрут длится примерно 1 час.
Остановка 1 Piazza di Santa Maria Maggiore (вместо остановки 1 Stazione, Via Fiume 8-10).
Остановка 2 Libertà.
Остановка 3 Донателло.
Остановка 4 Beccaria.
Остановка 5 Санта-Кроче.
Остановка 6 Театро Верди.
Остановка 7 Ферруччи.
Остановка 8 Микеланджело.
Остановка 9 Галилео.
Остановка 10 Вилла Кора.
Остановка 11 Porta Romana.
Остановка 12, Piazza Tasso.
Остановка 13 Porta San Frediano.
Остановка 14 Melegnano - Borgo Ognissanti.
Остановка 15 Rotonda Barbetti.
Остановка 16 Fortezza.

Остановка 17, Piazza Indipendenza.

Остановка 18 Рядом со станцией поезда SMN, расположенной в Ларго Алинари № 8.

Линия B

Линия B ориентирована на Флоренцию и Фьезоле. Автобус останавливается в Фьезоле, знаменитом этрусском городе на склоне холма с захватывающим видом на Флоренцию. Весь маршрут занимает 2 часа.
Остановка 1 Микеланджело.
Остановка 2 Ферруччи.
Остановка 3 Демидофф
Остановка 4 Grazie.
Остановка 5 Zecca Vecchia.
Остановка 6 Lungo l'Affrico.
Остановка 7 Риги (остелло).
Остановка 8 Сан-Доменико.
Остановка 9 Regresso
Остановка 10 Фьезоле
Остановка 11 Regresso
Остановка 12 Сан-Доменико.
Остановка 13 Риги (остелло).
Остановка 14 Stadio.
Остановка 15, Маттеотти.
Остановка 16 Libertà.
Остановка 17 La Pira.
Остановка 18 Леопольда.
Остановка 19 Piazzale delle Cascine (зимой приостановлена).
Остановка 20 Shelly Cascine (зимой приостановлена).
Остановка 21 Витторио Венето.
Остановка 22 Куртатоне.
Остановка 23 Содерини.
Остановка 24 Тассо.
Остановка 25 Porta Romana.
Остановка 26 Макиавелли.
Остановка 27 Галилео.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Аудиогид на нескольких языках
  • Бесплатный Wi-Fi в автобусе
  • Бесплатное мобильное приложение – Sighseeing Experience
Что не входит
  • Билеты на посещение достопримечательностей
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это обзорная поездка в группе на автобусе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
  • Автобусы доступны для инвалидных колясок
  • Дети до 5 лет могут участвовать бесплатно
  • Продолжительность: 1 час для линии A и 2 часа для линии B
  • Помощь доступна в центре для посетителей местного партнера в зоне продажи билетов на вокзале SMN
  • Загрузите приложение Sightseeing Experience: простой и практичный способ познакомиться с городом
  • Остановка линии A №1 находится на площади Пьяцца-ди-Санта-Мария-Маджоре
  • Остановка линии A n. 18 Рядом со станцией поезда SMN, расположенной в Ларго Алинари № 8
  • Билет действителен 72 часа и недоступен в этот период
  • Линия B приостановлена
Ограничения по возрасту
  • Для посетителей в возрасте 4 и менее лет билет не требуется
Требования к участникам
  • Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

4.2
Основано на 1720 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
862
4
483
3
216
2
76
1
83
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
A
20 янв 2020
(США)
Нас отвезли по всему городу, на тосканские холмы и снова в течение всего дня. Было очень приятно видеть все эти знаменитые достопримечательности за такое короткое время, идеально подходящее для очень быстрой поездки, которую я совершал. Это было также прекрасно, когда мы хотели отправиться на прогулку, так как у нас был транспорт для остальной части дня.
D
6 окт 2019
Единственное разочарование было то, что наши оригинальные билеты были на тот день, когда протест студенческого климата парализовал Флоренцию. Мы не смогли добраться до автобуса, и когда мы наконец успели воспользоваться билетами, они истекли. Пришлось покупать новые билеты. Мы наслаждались поездкой, но деньги, которые мы потеряли из-за билетов, которые мы не могли использовать из-за местных гражданских волнений, оставили плохой вкус.
M
26 сен 2019
(Румыния)
Видеть город из автобуса и иметь аудиогида было лучшей идеей, так как я узнал намного больше о Флоренции, ее истории, архитектуре и связи между ними. Это также лучший способ добраться до площади Микеланджело и других особых мест, которые не находятся в центре города, и сделать потрясающие фотографии. Если вы едете во Флоренцию, не пропустите поездку на автобусе hopon-hopoff.

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