Необычные маршруты по Флоренции

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Полюбоваться панорамами, увидеть нетривиальные места и узнать флорентийцев прошлого и настоящего

Наталья
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Наталья – ваш гид
Во Флоренции, с ее обилием шедевров архитектуры и искусства, легко растеряться и не понять ее суть.

Есть отличная идея — начать погружение в город вне суеты и толп, на его крышах и в древнем подземелье.

Вы с высоты полюбуетесь куполом Дуомо и Палаццо Веккьо, средневековыми улочками и площадями; взглянете на Флоренцию глазами флорентийцев и получите ценные рекомендации.
От 90 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 5 человек
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Флоренция от крыш до подземелий
Флоренция от крыш до подземелий

Что вас ожидает

Нестандартный маршрут: город сверху и снизу
Особенности этой прогулки — флорентийские террасы, с которых открываются чарующие виды, и подземные помещения. В кафе на двух или трех крышах вы насладитесь чашечкой итальянского кофе и побалуете себя фрешем, почувствуете дуновение ветра, который сотни лет ласкает соборы и дворцы. Следом, проходя около главных достопримечательностей, мы отправимся в магазин с необычным интерьером. Путешественники сюда не доходят — между тем, здесь вас ждут таинственные подземелья, связанные с древней историей города.

Кто творил во Флоренции и кто в ней живет
Понятно и увлекательно я буду рассказывать о городе через взгляд на его жителей. Вы узнаете, как в эпоху Ренессанса без современных технологий строились архитектурные шедевры и кто стоял за произведениями искусства. Услышите о традициях и привычках флорентийцев, поймете, как они воспринимают себя и свой великолепный город.

Кроме того, буду рада дать полезные советы по тому, как подружиться с Флоренцией: чем заняться, если у вас есть 2-3 дня; куда отправиться в Тоскане; что попробовать из региональных блюд и куда идти на шопинг.

Организационные детали

  • Напитки и еда на террасах не включены в стоимость (ориентируйтесь на 15€ с человека).
  • В зависимости от погоды мы посетим две или три террасы на крышах.
  • Магазин, в который мы заглянем, — это бутик одежды. По желанию вы сможете что-то купить. Иногда он закрыт по техническим причинам (в таком случае мы посетим другое необычное подземное помещение).
Флоренция от крыш до подземелий
Флоренция от крыш до подземелий
Флоренция от крыш до подземелий
Флоренция от крыш до подземелий
Флоренция от крыш до подземелий
Флоренция от крыш до подземелий
Флоренция от крыш до подземелий
Флоренция от крыш до подземелий

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Наталья
Наталья
Я лицензированный сопровождающий групп и индивидуальных путешественников по Тоскане и Италии. Люблю общаться с новыми людьми и делиться с ними красотой, которую вижу, и радостью, которую ощущаю. Много лет назад я с первого взгляда была очарована Флоренцией — и это навсегда. Занимаюсь живописью, фотографией и прикладным искусством, люблю изучать историю, традиции и обычаи. В экскурсиях для меня важен творческий подход и индивидуальность. С удовольствием познакомлю вас с Флоренцией!
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Необычные маршруты по Флоренции

Настоящая Флоренция «для своих»Настоящая Флоренция «для своих»Настоящая Флоренция «для своих»
скидка10%
€110
99 за экскурсию
2 часа
34 отзыва
Погрузиться в атмосферу города и познакомиться с флорентийским образом жизни
На этой прогулке Флоренция предстанет перед вами как живой город, а не просто «музей с музеями». Вы побываете на городском рынке, узнаете, как и чем живут обычные флорентийцы. Попробуете местный фаст-фуд, познакомитесь с флорентийским стрит-артом и разведаете лучшие джелатерии и кофейни, осматривая по пути ключевые достопримечательности города. А главное — почувствуете себя «своим» на улицах Флоренции!
Необычная ФлоренцияНеобычная ФлоренцияНеобычная Флоренция
187 за экскурсию
3 часа
62 отзыва
Прогуляться по нетуристическим частям города, чтобы обнаружить его скрытые сокровища
Эта экскурсия для тех, кому недостаточно обычной обзорной экскурсии, кто хочет увидеть город с другой стороны. Я открою вам тайные сокровища Флоренции, расскажу забавные легенды и таинственные истории, укажу на те детали, которые часто остаются незамеченными торопливыми туристами, как и впрочем, большинством флорентийцев.
Великие властители ФлоренцииВеликие властители ФлоренцииВеликие властители Флоренции
скидка10%
€130
117 за экскурсию
2 часа
3 отзыва
Разобраться в политических интригах Медичи и Данте в потайных ходах палаццо Веккьо
Я докажу вам, что политика — это не скучно, а наоборот живо, интересно и захватывающе. В самом центре города вы узнаете о тех временах, когда Флоренция была независимой республикой, увидите связи между внешней и внутренней политикой флорентийцев. А в роскошном дворце разберетесь в интригах и конфликтах Медичи с другими богатыми семействами.
Легенды и предания ФлоренцииЛегенды и предания ФлоренцииЛегенды и предания Флоренции
140 за экскурсию
3.5 часа
20 отзывов
Прогуляться по знаменитым уголкам города, узнавая их мифы, загадки и странные истории
Для самых любопытных путешественников я приготовила маршрут, который откроет для вас Флоренцию с совершенной новой, таинственной стороны. Вам откроются самые интересные средневековые легенды и предания, связанные с достопримечательностями города: от символов на колокольне Дуомо до кабанчика на городском рынке. Приготовьтесь узнать неожиданные истории Флоренции и подметить архитектурные элементы, на которые почти невозможно обратить внимание, гуляя по городу самостоятельно.
Viva la donna! Великие женщины ФлоренцииViva la donna! Великие женщины ФлоренцииViva la donna! Великие женщины Флоренции
150 за экскурсию
2.5 часа
О музах, интриганках, властительницах и таинственных особах «Цветущего» города
Флоренция славится не только мировыми именами представителей сильного пола, женщины также внесли немаленький вклад в биографию города. Вы узнаете о вдохновительнице Сандро Боттичелли, коварной любовнице Франческо Медичи и многих других. По пути я расскажу о привычках женщин прошлых веков и любопытных деталях моды Средневековья и эпохи Возрождения.
В гостях у флорентийцевВ гостях у флорентийцевВ гостях у флорентийцев
150 за экскурсию
2.5 часа
Открыть уютные и красивые места, где живет дух нетронутой флорентийской старины и традиций
Флоренция — динамичный город, но я хочу показать то, что не изменилось за последнюю четверть века в самых любимых кварталах флорентийцев: Санто Спирито и Сан Фредиано. Вы посетите старые мастерские, гастрономические лавки и исторические кондитерские, познакомитесь с интересными людьми и узнаете, какие традиции чтут местные жители.

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