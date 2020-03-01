Необычные маршруты по Флоренции

Что вас ожидает

Нестандартный маршрут: город сверху и снизу

Особенности этой прогулки — флорентийские террасы, с которых открываются чарующие виды, и подземные помещения. В кафе на двух или трех крышах вы насладитесь чашечкой итальянского кофе и побалуете себя фрешем, почувствуете дуновение ветра, который сотни лет ласкает соборы и дворцы. Следом, проходя около главных достопримечательностей, мы отправимся в магазин с необычным интерьером. Путешественники сюда не доходят — между тем, здесь вас ждут таинственные подземелья, связанные с древней историей города.

Кто творил во Флоренции и кто в ней живет

Понятно и увлекательно я буду рассказывать о городе через взгляд на его жителей. Вы узнаете, как в эпоху Ренессанса без современных технологий строились архитектурные шедевры и кто стоял за произведениями искусства. Услышите о традициях и привычках флорентийцев, поймете, как они воспринимают себя и свой великолепный город.

Кроме того, буду рада дать полезные советы по тому, как подружиться с Флоренцией: чем заняться, если у вас есть 2-3 дня; куда отправиться в Тоскане; что попробовать из региональных блюд и куда идти на шопинг.