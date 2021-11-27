Ваш квалифицированный местный гид познакомит вас с галереей Академии с эксклюзивным доступом для ускоренного прохода. После этого быстрого обхода ваш гид проведет вас в Зал Колосса, где вы сможете увидеть такие произведения искусства, как «Похищение сабинян» Джамболоньи, Кассоне Адимари и торжественное «Св. Стефана между Сент-Джеймс и Сент-Питер ». После этого вы перейдете в главный зал заключенных, чтобы узнать больше о незаконченных статуях из «Рабов» Микеланджело.

После раскрытия секретов «Давида» Микеланджело ваш гид проведет вас к Палаццо Медичи Риккарди, главной резиденции первой ветви семьи Медичи. Отсюда вы попадете на площадь церкви Сан-Лоренцо, кафедрального собора Флоренции до 8 века. С начала 15 века семья Медичи полностью перестроила церковь в стиле нового ренессанса. По пути вы также обнаружите часовни Медичи, частный мавзолей великих герцогов Медичи. Здесь вы можете полюбоваться Новой ризницей Микеланджело и его гробницами Медичи, прежде чем продолжить путешествие по центру города, чтобы добраться до площади Синьории, памятника Козимо I.

Ваш тур продолжится вдоль двора Уффици к реке Арно, прежде чем пересечь реку в Понте Веккьо. Затем вы окажетесь в районе Ольтрарно, где увидите величественный Палаццо Питти, последнюю резиденцию семьи Медичи и один из самых важных музеев Флоренции на сегодняшний день. Здесь ваш любящий искусство гид расскажет вам еще много скрытых историй всемирно известной семьи Медичи, пока вы будете гулять по их земле. В конце вашего тура вы также можете насладиться настоящим итальянским мороженым.