Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Откройте для себя историю самых элитных семей того времени
Получите эксклюзивный вход в Галерею Академии, где хранится оригинальная скульптура Давида Микеланджело
Учитесь у страстного и любящего искусство местного гида
Проведите большую часть своего пребывания во Флоренции пешеходной экскурсией по Медичи с группой менее 5 человек
Посмотрите потрясающую архитектуру исторических зданий
Ваш квалифицированный местный гид познакомит вас с галереей Академии с эксклюзивным доступом для ускоренного прохода. После этого быстрого обхода ваш гид проведет вас в Зал Колосса, где вы сможете увидеть такие произведения искусства, как «Похищение сабинян» Джамболоньи, Кассоне Адимари и торжественное «Св. Стефана между Сент-Джеймс и Сент-Питер ». После этого вы перейдете в главный зал заключенных, чтобы узнать больше о незаконченных статуях из «Рабов» Микеланджело.
После раскрытия секретов «Давида» Микеланджело ваш гид проведет вас к Палаццо Медичи Риккарди, главной резиденции первой ветви семьи Медичи. Отсюда вы попадете на площадь церкви Сан-Лоренцо, кафедрального собора Флоренции до 8 века. С начала 15 века семья Медичи полностью перестроила церковь в стиле нового ренессанса. По пути вы также обнаружите часовни Медичи, частный мавзолей великих герцогов Медичи. Здесь вы можете полюбоваться Новой ризницей Микеланджело и его гробницами Медичи, прежде чем продолжить путешествие по центру города, чтобы добраться до площади Синьории, памятника Козимо I.
Ваш тур продолжится вдоль двора Уффици к реке Арно, прежде чем пересечь реку в Понте Веккьо. Затем вы окажетесь в районе Ольтрарно, где увидите величественный Палаццо Питти, последнюю резиденцию семьи Медичи и один из самых важных музеев Флоренции на сегодняшний день. Здесь ваш любящий искусство гид расскажет вам еще много скрытых историй всемирно известной семьи Медичи, пока вы будете гулять по их земле. В конце вашего тура вы также можете насладиться настоящим итальянским мороженым.
Ответы на вопросы
Что входит
Официальный сертифицированный гид
Радиосистема, чтобы услышать вашего гида
Входной билет с бронированием в Галерею Академии
Входной билет в Cappelle Medicee
итальянское джелато или бутылка воды
Что не входит
Встреча в отеле и высадка
Еда и напитки
Транспорт до достопримечательностей и обратно
Входные билеты, не упомянутые в разделе "Включено"
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов 30 минут
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Что взять с собой
Паспорт или удостоверение личности
Комфортная обувь
Не допускаются
Домашние животные
Чемоданы и большие сумки
Важная информация
Подтверждение будет получено во время бронирования
Дети должны быть в сопровождении взрослого
Требуется значительное количество ходьбы
Этот тур доступен для гостей на инвалидных колясках
Доступ без очереди гарантирован даже в пик сезона (за исключением случаев задержек или забастовок со стороны руководства музея)
Обратите внимание, что если вы приедете после начала тура, вы не сможете присоединиться, и вам не вернут деньги или перенесут ваш тур
Существует возможность отмены бронирования после подтверждения, если пассажиров недостаточно для выполнения требований (в этом случае вам будет предложен альтернативный вариант или полный возврат средств)
Требования к участникам
Вы должны использовать собственные наушники
Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
You must present either proof of full vaccination, proof of a Covid-19 infection in the past 6 months, or a negative test taken no more than 24 hours before the activity starts
Все участники старше 12 лет должны предоставить один из следующих документов: доказательство полной вакцинации доказательство первой вакцинации, сделанной не менее 22 дней назад доказательство перенесенной в последние 6 месяцев инфекции Covid-19 отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не более чем за 48 часов до начала мероприятия
Все участники старше 12 лет должны предъявить доказательство полной вакцинации, доказательство перенесенной в последние 6 месяцев инфекции Covid-19 или отрицательный результат теста, сделанного не более чем за 24 часа до начала мероприятия
Все участники от 12 лет должны предъявить Green Pass, который действителен в ЕС и имеет поддающийся проверке QR-код. Действительный Green Pass можно получить, загрузив в приложение Green Pass или Covid Certificate доказательство полной вакцинации, либо доказательство перенесенной в последние 6 месяцев инфекции Covid-19, либо отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не более чем за 72 часа до начала мероприятия, либо отрицательный результат теста на антиген, сделанного не более чем за 48 часов до начала мероприятия
Все участники также должны иметь при себе действительное удостоверение личности государственного образца с фотографией (например, паспорт, водительские права и т. п. )
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
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