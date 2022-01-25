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Палаццо Питти - единственный королевский дворец Флоренции, который стоит обязательно посетить на туристической тропе города. Это также крупнейший музейный комплекс в городе Лили; площадью около 32 000 кв. м эта резиденция подойдет для настоящих правителей - от великих князей до королей и императоров. В Палатинской галерее представлены работы Рафаэля, Тициана, Рубенса и других мастеров. Минуйте очередь и войдите в Ренессанс!
Ответы на вопросы
Что входит
Посещение дворца Питти
Посещение Палатинской галереи и Королевских апартаментов
Вход в галерею современного искусства
Доступ в сокровищницу великих князей
Доступ в галерею костюмов
Что не входит
Аудиогид (не включен, но доступен в кассе на английском, итальянском, испанском, французском, немецком и японском языках)
Когда начало
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Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы думаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
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