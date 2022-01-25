Галерея Palazzo Pitti & Palatine: проход без очереди

Посетите дом великих князей Тосканы

4.7
279 отзывов
Входной билет
Галерея Palazzo Pitti & Palatine: проход без очереди
Галерея Palazzo Pitti & Palatine: проход без очереди
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Палаццо Питти - единственный королевский дворец Флоренции, который стоит обязательно посетить на туристической тропе города. Это также крупнейший музейный комплекс в городе Лили; площадью около 32 000 кв. м эта резиденция подойдет для настоящих правителей - от великих князей до королей и императоров. В Палатинской галерее представлены работы Рафаэля, Тициана, Рубенса и других мастеров. Минуйте очередь и войдите в Ренессанс!

Ответы на вопросы

Что входит
  • Посещение дворца Питти
  • Посещение Палатинской галереи и Королевских апартаментов
  • Вход в галерею современного искусства
  • Доступ в сокровищницу великих князей
  • Доступ в галерею костюмов
Что не входит
  • Аудиогид (не включен, но доступен в кассе на английском, итальянском, испанском, французском, немецком и японском языках)
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