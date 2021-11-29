Галерея Уффици: тур в небольшой группе

Окунитесь в мир самых знаковых произведений искусства во время экскурсии с опытным гидом

4.8
674 отзыва
В группе
до 10 чел.
Окунитесь в мир самых знаковых произведений искусства во время экскурсии с опытным гидом в небольшой группе (максимум 10 участников) по галерее Уффици во Флоренции.
Галерея Уффици: тур в небольшой группе
Галерея Уффици: тур в небольшой группе
Галерея Уффици: тур в небольшой группе
Галерея Уффици: тур в небольшой группе
Галерея Уффици: тур в небольшой группе
Галерея Уффици: тур в небольшой группе
Галерея Уффици: тур в небольшой группе
Галерея Уффици: тур в небольшой группе
Галерея Уффици: тур в небольшой группе
Галерея Уффици: тур в небольшой группе
Галерея Уффици: тур в небольшой группе
Галерея Уффици: тур в небольшой группе
Галерея Уффици: тур в небольшой группе
Галерея Уффици: тур в небольшой группе
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Побывайте на экскурсии в небольшой группе для более индивидуального подхода
  2. Полюбуйтесь величайшими произведениями искусства
  3. Прогуляйтесь по самому древнему музею в мире вместе с опытным гидом, говорящем на разных языках
  4. Узнайте историю создания шедевров эпохи Возрождения Боттичелли, Леонардо да Винчи, Микеланджело и многих других
  5. Воспользуйтесь преимуществом приоритетного входа, чтобы пропустить общую очередь ожидания
Выберитесь из скопления туристов и исследуйте старейший в мире музей — галерею Уффици. Экскурсия пройдет в небольшой группе. Тур начнется с приоритетного входа без очереди, после чего вы погрузитесь в одну из величайших в мире коллекций произведений искусства эпохи Возрождения.
Исследуйте многочисленные залы галереи, наполненные бесценными произведениями искусства прошлого, и послушайте интересные истории от гида. Полюбуйтесь такими шедеврами, как «Рождение Венеры» Боттичелли, «Благовещение» Леонардо и « Дони Тондо» Микеланджело.
Опытный гид поможет понять и оценить произведения искусства на глубоком уровне в ходе беседы, которая не оставит вас равнодушным.

Ответы на вопросы

Что входит
  • 1,5-часовая экскурсия в группе до 10 человек
  • Услуги опытного гида
  • Приоритетный вход с пропусками в общую очередь
  • Комиссия за бронирование
  • Сувенир из музея
  • Бутылка воды
Что не входит
  • Трансфер от/до отеля
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Что взять с собой
  • Паспорт или ID-карта для детей
Не допускаются
  • Домашние животные
  • Чемоданы и большие сумки
Требования к участникам
  • Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
  • У вас будет в обязательном порядке измерена температура тела
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 674 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
559
4
89
3
19
2
7
1
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
S
29 ноя 2021
(Италия)
Оригинал (it)
Гид Констанца - действительно компетентный человек. Очень приятный визит, несмотря на неудобства из-за марафона !!
L
28 ноя 2021
Оригинал (it)
Мы немного опоздали из-за плохой погоды, но, сообщив о проблеме, они все же позволили нам совершить визит, который был отличным. Гид добрый, знающий и очень полезный. Моё мнение музею не нужно ... оно необычайно!
m
25 ноя 2021
(Италия)
Оригинал (it)
Очень хорошо подготовленный и очень добрый гид. Желаю каждому найти такого прилежного человека. Красивый и ухоженный музей. Опыт, который нельзя упустить
C
24 ноя 2021
(Италия)
Оригинал (it)
Сказочная экскурсия по Уффици. Когда вы едете во Флоренцию, это обязательно нужно сделать.
É
24 ноя 2021
(Франция)
Оригинал (fr)
Отличное сопровождение увлеченного и страстного гида.
B
23 ноя 2021
(Италия)
Оригинал (it)
Великолепный визит в сопровождении непревзойденного гида! Козетте удалось подарить нам жемчужины истории
l
23 ноя 2021
(Франция)
Оригинал (fr)
Превосходный опыт работы с Констанс. У нас была привилегия провести частный тур! Нас было всего 2 года. Констанция позволила нам открыть для себя самое главное в музее за 2 часа и предоставила множество интересных деталей о различных работах. Я очень рекомендую это превосходное руководство.
R
22 ноя 2021
(Италия)
Оригинал (it)
Чистая магия! Примерно пару часов мы жили внутри истории. Отличный темп, хороший выбор картин, отличные объяснения, полные незабываемых деталей. Спасибо, Козетта!
M
22 ноя 2021
(Италия)
Оригинал (it)
Отличный опыт. Несмотря на все логистические трудности из-за Covid и большую явку в воскресенье, наш гид Козетта был очень хорошим, профессиональным и очень приятным. Рекомендуемые!
P
22 ноя 2021
(Италия)
Оригинал (it)
Мы очень хорошо себя чувствовали с Козеттой, нашим гидом, который сопровождал нас в истории здания и в истории работ в мельчайших деталях и с историей, которая всегда интересна и никогда не скучна. Я очень рекомендую это
V
21 ноя 2021
(Италия)
Оригинал (it)
Гид Козетта был очень любезным, добрым, действительно подготовленным и компетентным.
S
20 ноя 2021
(Италия)
Оригинал (it)
Спасибо Козетте за отличный отдых в Уффици.
A
20 ноя 2021
(Италия)
Оригинал (it)
В субботу 13-го мы посетили Уффици, которые уже богаты историей и переполнены красотой, но добавленная стоимость нашего гида - Катерина - была необходима, чтобы полностью оценить красоту галереи. Поздравляем вас с профессионализмом, подготовкой и доступностью.
V
20 ноя 2021
(Италия)
Оригинал (it)
Выберите отель рядом с Уффици, чтобы все было под рукой.
YICOALDO
17 ноя 2021
(Мексика)
Оригинал (es)
Галерея потрясающая! Полный бесценного искусства и истории очень важных персонажей. Анна была прекрасным гидом. Он прекрасно знает все детали тура и был очень терпелив с нами. Мы очень рекомендуем !!
Ещё 659 отзывов

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