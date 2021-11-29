Выберитесь из скопления туристов и исследуйте старейший в мире музей — галерею Уффици. Экскурсия пройдет в небольшой группе. Тур начнется с приоритетного входа без очереди, после чего вы погрузитесь в одну из величайших в мире коллекций произведений искусства эпохи Возрождения.

Исследуйте многочисленные залы галереи, наполненные бесценными произведениями искусства прошлого, и послушайте интересные истории от гида. Полюбуйтесь такими шедеврами, как «Рождение Венеры» Боттичелли, «Благовещение» Леонардо и « Дони Тондо» Микеланджело.

Опытный гид поможет понять и оценить произведения искусства на глубоком уровне в ходе беседы, которая не оставит вас равнодушным.