25 отзывов оставили туристы

  1. Италия
  2. Флоренция
  3. Экскурсии

Онлайн-экскурсия «Флоренция: погружение в эпоху Возрождения»

4.9
25 отзывов
Антонина Б.
Антонина Б. – Гид из Флоренции
Приглашаю на обзорную онлайн-прогулку по историческому центру Флоренции, которая позволит вам с головой окунуться в эпоху Возрождения.

Я буду на улицах в прямом эфире: показывать Флоренцию во всех ее утонченных деталях.

Мы вместе прогуляемся по средневековым улочкам по которым бродили гении Микеланджело и Леонардо.

Познакомимся с величественным собором Санта Мария дель Фьоре и шедевром архитектуры — куполом Брунеллески.

позолоченными «Райскими вратами» и скульптурами площади Синьории.

И с другими шедеврами, которые превратили Флоренцию в музей 🖼 под открытым небом.
Задать вопрос
  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Группа не более 40 человек

  • €4.99 за человека

    Заказать экскурсию
Онлайн-экскурсия «Флоренция: погружение в эпоху Возрождения»
Онлайн-экскурсия «Флоренция: погружение в эпоху Возрождения»
Обзорная экскурсия ⛳ по историческому центру позволит вам окунуться в эпоху Возрождения.
Вы познакомитесь с величественным собором Санта Мария дель Фьоре и шедевром архитектуры - куполом Брунеллески.
Позолоченные «Райские врата» Лоренцо Гиберти и скульптуры площади Синьории ещё никого не оставляли равнодушными!
Давид Микеланджело, Персей Бенвенуто Челлини это только некоторые из шедевров, превративших Флоренцию в музей 🖼 под открытым небом.
Благодаря своим щедрым меценатам, семейству Медичи, Флоренция уже в XV веке была центром культуры всей Европы. Здесь творили Сандро Боттичелли, Донателло, Адреа дель Верроккьо.
Мы вместе прогуляемся по средневековым улочкам по которым бродили гении Микеланджело и Леонардо и набережной реки Арно, где вы увидите символ города Понте Веккьо.
Моя задача — влюбить вас в этот изумительный город 🏙️ так, как в него влюблена я, как влюблены в него сами флорентийцы.
Что входит
  • Услуги гида (онлайн)
Начало
🚩 Экскурсия пройдет онлайн (время указано по Москве)
Место завершения
🏁 Экскурсия пройдет онлайн
Онлайн-экскурсия «Флоренция: погружение в эпоху Возрождения»
Онлайн-экскурсия «Флоренция: погружение в эпоху Возрождения»
Онлайн-экскурсия «Флоренция: погружение в эпоху Возрождения»
Онлайн-экскурсия «Флоренция: погружение в эпоху Возрождения»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 40 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Антонина Б.
Антонина Б.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

25 отзывов оставили туристы

Антонина Б. проводит ещё 1 экскурсию

Онлайн-экскурсия «Флоренция в лучах заката»
4.99
1.5 часа
Онлайн-экскурсия «Флоренция в лучах заката»

Еще несколько необычных экскурсий в Флоренции

Ориентируемся во Флоренции — обзорная групповая экскурсия
20
2 часа
Ориентируемся во Флоренции — обзорная групповая экскурсия
283 отзыва
Флоренция глазами флорентийцев
30
2.5 часа
Флоренция глазами флорентийцев
263 отзыва
Главные достопримечательности, скрытые знаки и настоящая жизнь города на групповой экскурсии
Ежедневная прогулка по Флоренции
20
2 часа
Ежедневная прогулка по Флоренции
163 отзыва
Узнать и полюбить город за 2 часа
Влюбиться во Флоренцию
140
2.5 часа
Влюбиться во Флоренцию
146 отзывов
Понять, почему Флоренция — один из самых прекрасных городов в мире
Из Флоренции в Тоскану на Кьянти Тур
От 110
4.5 часов
Из Флоренции в Тоскану на Кьянти Тур
138 отзывов
Узнать историю знаменитого вина Кьянти в окружении тосканских холмов и виноградников
Прогулка по Флоренции сквозь тысячелетия
185
2.5 часа
Прогулка по Флоренции сквозь тысячелетия
136 отзывов
Узнать о главных страницах жизни города на прогулке с историком искусства