25 отзывов оставили туристы

Обзорная экскурсия ⛳ по историческому центру позволит вам окунуться в эпоху Возрождения.

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Вы познакомитесь с величественным собором Санта Мария дель Фьоре и шедевром архитектуры - куполом Брунеллески.

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Позолоченные «Райские врата» Лоренцо Гиберти и скульптуры площади Синьории ещё никого не оставляли равнодушными!

Давид Микеланджело, Персей Бенвенуто Челлини это только некоторые из шедевров, превративших Флоренцию в музей 🖼 под открытым небом.

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Благодаря своим щедрым меценатам, семейству Медичи, Флоренция уже в XV веке была центром культуры всей Европы. Здесь творили Сандро Боттичелли, Донателло, Адреа дель Верроккьо.

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Мы вместе прогуляемся по средневековым улочкам по которым бродили гении Микеланджело и Леонардо и набережной реки Арно, где вы увидите символ города Понте Веккьо.

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Моя задача — влюбить вас в этот изумительный город 🏙️ так, как в него влюблена я, как влюблены в него сами флорентийцы.