Антонина Б. проводит ещё 1 экскурсию

Во Флоренции нет места романтичнее смотровой площадки Микеланджело.

Смотря на город 🏙️ с высоты птичьего полёта, нельзя не восхититься залитыми нежными красками монументами.

Великолепие собора Санта Мария дель Фьоре и моста Понте Веккьо в лучах заходящего солнца сложно описать словами, их нужно видеть своими глазами!

⠀

Вас ждёт атмосферная прогулка 👣 по колоритным улочкам вечерней Флоренции и знакомство с флорентийским Пантеоном, где захоронены прославившие город Микеланджело Буонарроти, Галилео Галилей.

Вас ждёт Собор Санта Мария дель Фьоре с непривычного ракурса и истории 📖 из жизни гениев Эпохи Возрождения.

До встречи на онлайн прогулке по Флоренции!