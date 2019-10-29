6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. По Тоскане на кабриолете

Пьянящие пейзажи как из кинофильмов под лёгкие беседы о dolce vita

Евгения
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Евгения – ваш гид
Ах, Тоскана! Кто не мечтает проехаться на кабриолете по самым живописным местам Кьянти, увидеть каноничные тосканские пейзажи с оливковыми полями, виноградниками и замками и полюбоваться холмами со смотровой площадки? Всё это вы сможете претворить в жизнь на экскурсии и навсегда влюбиться в блаженную землю Италии.
€265
199 за экскурсию
скидка25%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 1 друга
На автомобиле
Продолжительность 3 часа
До 2 человек
Можно с детьми
Встреча у городских ворот Porta Romana
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У этой экскурсии6 отзывов
4.67
По Тоскане на кабриолете
По Тоскане на кабриолете

Что вас ожидает

Непринуждённая авто-прогулка на кабриолете по солнечному раю Италии
Средневековые замки, маленькие уютные деревни, серебристые оливковые поля, кипарисы, уходящие в небо, плавные холмы с бесконечными виноградниками и бескрайними горизонтами — нарисовали неописуемую красоту в воображении? Эти открытки оживут на авто-прогулке. Мы встретим вас в центре Флоренции у городских ворот Porta Romana и поедем за классическими тосканскими пейзажами. По дороге сделаем несколько остановок на смотровых площадках и прогуляемся по винограднику, насладившись бескрайними горизонтами и захватывающими дух перспективами. Я расскажу, что делает жизнь в этом регионе особенной и почему миллионеры всех стран выбирают местом своего отдыха и инвестиций в недвижимость именно регион Кьянти.

Кому подойдёт экскурсия

Тем, кто обожает поездки на кабриолете, красивые места и кто всегда мечтал посмотреть на Тоскану, но не располагает большим количеством времени.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Кататься будем на кабриолете BMW E46 Сabrio. За рулем водитель с 15-летним стажем.
  • Если вы остановились в спальном районе города, мы можем встретить вас прямо у дома
  • Экскурсия видовая и проходит в формате диалога
  • Продолжительность прогулки по региону Кьянти составляет 2,5 часа + примерно полчаса на то, чтобы выехать и вернуться во Флоренцию
  • Мы будем делать 10-минутные остановки каждые полчаса, чтобы полюбоваться видами, сделать фотографии и немного размяться. А также у нас будет остановка на 15 минут, во время которой вы самостоятельно сможете прогуляться по винограднику и оливковой роще.

Обратите внимание

  • Экскурсия включает в себя только поездку по Кьянти с несколькими остановками по пути. Если вы хотите включить в нашу прогулку дегустацию вина, это увеличит ее продолжительность на 2 часа, а стоимость — на 100 евро. Отдельно оплачивается дегустация с мастер-классом от сомелье, в стоимость которой включены вина и закуски (30 евро за человека).
  • Оптимальное время для поездки летом (с июля до конца августа) начинается с 18-00, когда спадает жара; весной (с начала марта до конца мая) и осенью (с сентября и до конца октября) можно кататься в любое время дня. Если будет слишком ветрено или жарко, мы можем на какое-то время закрыть кабриолет.
По Тоскане на кабриолете
По Тоскане на кабриолете
По Тоскане на кабриолете
По Тоскане на кабриолете
По Тоскане на кабриолете
По Тоскане на кабриолете
По Тоскане на кабриолете
По Тоскане на кабриолете
По Тоскане на кабриолете
По Тоскане на кабриолете

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у городских ворот Porta Romana.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Евгения
Евгения
Салют! Меня зовут Евгения, мне 32 года. В этой замечательной профессии (помогать людям открывать города) я уже 6 лет: Москва, Петербург, и вот теперь — Флоренция. Хотите, покажу вам город так, как его показывают своим друзьям? Легко, позитивно и при этом с тонной инсайдерской и исторической информации? Тогда будьте моими гостями! О Цветущей простыми словами и на позитиве: все, как мы любим!
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6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

29 октября 2019
Нам очень понравилась экскурсия, она позволяет полностью прочувствовать удивительную, умиротворяющую и застывшую во времени красоту Тосканы, прогуляться возле оливковых полей, виноградников, поближе рассмотреть старинные палаццо. Так как экскурсия позволяет наслаждаться прекрасными видами из автомобиля, она была для нас особенно хороша после трех дней активных прогулок по Флоренции. А легкая и очень приятная манера экскурсовода Евгении представлять информацию и энергия и желание водителя Матео рассказать о всех красотах своего родного края, сделали эту экскурсию незабываемой.
26 октября 2019
Евгения и ее супруг провели отличную экскурсию!
Лёгкая, ненавязчивая программа. Большим плюсом был рассказ об Италии настоящим флорентийцем. В конце программы нас ждал приятный сюрприз!
16 октября 2019
Рекомендую!! Симпатичная и весёлая Женя, сдержанный и серьёзный Матео- великолепная компания для прогулки по извилистым дорогам Тосканы. Экскурсия легкая, недолгая, но насыщенная рассказами Жени. Были захватывающие виды природы, ветер в лицо и очень приятный сюрприз от организаторов прогулки. Спасибо большое!! Успехов и побольше благодарных туристов!!
11 октября 2019
Не стоит отдавать деньги за старенький кабриолет, на следующий день взяли гида по Тоскане на 8 часов и очень остались довольны пейзажами и городами замками и отличным обедом с панорамном ресторане Пьянце. Эту экскурсию не советую.
25 сентября 2019
Прекрасная экскурсия. Невероятные виды и запахи! Вкусили виноград и оливки прям с поля! Потрясающая природа. Необычные и окрыляющие впечатления от кабриолета. Очень душевное общение с Евгенией и ее супругом! Большое спасибо! Всем рекомендую!
23 сентября 2019
Рекомендую всем кто хочет поближе познакомиться с Тоскана. Приехали во Флоренция на 1 день и поняли что хотим увидеть окрестности. Нашли экскурсию Евгении но все места уже были заняты. Написали ей сообщение и она быстро откликнулась с предложением по времени, чем очень обрадовала нас. По времени встретились без опозданий, а вот обратно по нашей причине даже задержались, при этом Евгения любезно пошла нам на встречу. Матео водитель был аккуратнее и внимателен, рассказал много интересного из жизни местного населения. Чистота машины зашкаливает, Евгения любезно предложила нам воды и на протяжении всего времени рассказывала нам про местные достопримечательности и отвечала на все наши каверзные вопросы. У нас были остановки в красивых местах, нам удалось погулять и пофотогрвфироваться. Так же останавливал в кьянти на дегустацию вина и мороженого. Это было не забываемо . Если вы ещё раздумываете-не теряйте время! Бронируйте скорее на встречу незабываемым видам. Кстати поездка на кабриолете усиливает впечатления!!!! Не жалейте денег! Это должен увидеть каждый кто приезжает в Тоскана!

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